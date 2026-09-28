Viñales vuelve a MotoGP en Japón: "No estoy al 100%, pero preparado para el siguiente paso"

Se acabó la ausencia de Maverick Viñales. El piloto español volverá al Mundial de MotoGP este fin de semana, en el Gran Premio de Japón que se disputará en Motegi, tras varias semanas alejado de las pistas.

El piloto español venía arrastrando aún la lesión en el hombro izquierdo que sufrió hace ya más de un año, a mediados de la pasada campaña, en el Gran Premio de Alemania de 2025. El de Roses se perdió entonces lo que restaba de acción en Sachsenring y otros tres grandes premios, para volver en Barcelona, pero tras no encontrarse cómodo en Misano y Motegi, se bajó de la moto en el GP de Indonesia. Estuvo ausente hasta la última cita del curso, en Valencia.

Parecía que el parón invernal serviría al de Tech3 para recuperarse y reencontrar el buen estado de forma que le había hecho brillar a principios de curso, con KTM llegando a prometer que le subiría al equipo oficial para 2027. Pero todo lo contrario.

Viñales aguantó dos citas, hasta Brasil, antes de volver a bajarse de la moto, en Austin. Su reaparición volvió a darse en casa, en Montmeló, tras no correr ni en Estados Unidos, ni en Jerez ni en Francia. Pero la velocidad y las sensaciones seguían sin aparecer, mientras el corredor mantenía un conflicto con KTM, que optó por no contar con él ni para la escuadra de fábrica ni para Tech3, dejándole sin sitio y sin haber podido negociar otro asiento en un mercado muy tempranero.

Después del GP de Alemania, Viñales volvió a parar. Tras no estar presente en Silverstone, Aragón, Misano y Austria, parón veraniego mediante y con KTM llegando a plantearse que no volviera a su moto, como informó Motorsport.com, Viñales se puso de nuevo al manillar de la RC16 en el Red Bull Ring, el pasado lunes, en el test de neumáticos de Pirelli para 2027, para poder entender si estaba listo para retornar. El ensayo fue satisfactorio, sus tiempos fueron buenos, y Maverick podrá volver en Japón, tras ser sustituido por Pol Espargaró.

Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3 Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Tras someterse a una intervención quirúrgica correctiva a principios de este año, Viñales se ha centrado en su programa de rehabilitación junto con su equipo médico, KTM y Tech3", ha informado la escuadra francesa en un comunicado. "Tras someterse a nuevas evaluaciones médicas y de condición física en el Centro de Rendimiento Deportivo (APC) de Red Bull, Viñales ha recibido ahora el visto bueno para volver a la competición y se reincorporará junto a Enea Bastianini en el box de Tech3 en Motegi".

En el comunicado, Viñales ha explicado lo siguiente: "Estoy muy contento de poder decir por fin que vuelvo a las carreras. Los últimos meses han sido un proceso largo, y he trabajado duro cada día para llegar hasta aquí".

"Aún no estoy al 100 por 100, pero voy por el buen camino y me siento preparado para dar este siguiente paso. En Motegi se tratará de ir avanzando paso a paso, entender en qué punto me encuentro físicamente y recuperar las sensaciones sobre la moto. Quiero dar las gracias especialmente a todo el equipo del Red Bull APC y a mis médicos por todo su trabajo y apoyo durante mi recuperación. Estoy deseando volver a subirme a la moto y volver a correr".

Nicolas Goyon, director del equipo Tech3, ha comentado: "Estamos muy contentos de confirmar que Maverick volverá con nosotros en Japón. Desde el principio de este proceso, nuestra prioridad ha sido apoyar su recuperación y asegurarnos de que regresara cuando estuviera listo, en lugar de precipitar el proceso".

"Ha sido un camino más largo de lo que esperábamos inicialmente, pero Maverick ha trabajado muy duro durante toda su rehabilitación, y es fantástico verle ahora listo para volver a la parrilla. Sabemos que volver tras un periodo de ausencia tan largo llevará algo de tiempo, así que apoyaremos a Maverick durante todo el fin de semana y le permitiremos recuperar su ritmo paso a paso. Al mismo tiempo, es fantástico para todo el equipo volver a tener reunida a toda nuestra plantilla de pilotos, y estamos deseando volver al trabajo con Maverick en Motegi".