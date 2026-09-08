DAZN renueva y seguirá retransmitiendo la F1 en España hasta 2030

DAZN F1 seguirá siendo la única opción de ver la Fórmula 1 en España (también Andorra y Portugal) hasta la temporada 2030. La plataforma y la categoría han anunciado este martes, en la semana del GP de España, la renovación por cuatro años más de un contrato que acababa en este 2026.

Así pues, DAZN seguirá con los derechos de retransmisión de la F1 en exclusiva en España, aún sin la opción de contratar F1TV (el servicio oficial del propio campeonato), durante los siguientes años del campeonato del mundo. Y después de renovar recientemente los derechos de MotoGP también hasta 2030, DAZN se mantiene como la casa del motor en España, ofreciendo también la Fórmula 2, Fórmula 3, F1 ACADEMY y Porsche Supercup en DAZN F1 y también Moto2, Moto3, NASCAR, WorldSBK, DTM y el Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER).

Una de las grandes incógnitas se ha despejado también, y es que el llamado 'Trío Calavera', Antonio Lobato, Pedro de la Rosa y Toni Cuquerella, seguirán como las voces que narren todas las sesiones del mundial.

Óscar Vilda, CEO de DAZN Iberia, declaró: "La Formula 1 es uno de los pilares de nuestra propuesta deportiva y estamos muy orgullosos de poder seguir ofreciendo el Mundial en España, Portugal y Andorra hasta 2030. Esta renovación nos permite seguir construyendo una cobertura de primer nivel para los aficionados, combinando la emoción del directo con el análisis, la innovación y una experiencia que busca acercarles todo lo que sucede dentro y fuera de la pista. Queremos seguir evolucionando nuestra forma de contar la Formula 1 y acompañando el enorme interés que existe por el campeonato en ambos países".

Por su parte Ian Holmes, Director de Derechos de Medios y Creación de Contenido de Fórmula 1, comentó: "Estamos encantados de ampliar nuestra colaboración con DAZN y garantizar que los aficionados de España, Andorra y Portugal puedan seguir disfrutando de una amplia cobertura de Formula 1 hasta 2030. DAZN ha desempeñado un papel importante en el crecimiento continuado de Formula 1 en estos mercados, especialmente entre audiencias más jóvenes y diversas, combinando una excelente cobertura en directo con contenidos y narrativas atractivas que acercan a los aficionados a nuestro deporte. Estamos deseando seguir construyendo sobre todo lo que hemos logrado juntos durante los próximos años".

Para después: Fórmula 1 Horarios de la F1 en Madrid y todos los detalles del GP de España en Madring

El anuncio ha llegado este martes, cuando DAZN ha presentado sus planes para el GP de España de este fin de semana, donde han prometido más de 30 horas en directo y contenido especial.

Este martes estrenan 'MADRID, VELOCIDAD Y MEMORIA', un reportaje sobre la historia de Madrid con la F1, donde aparecerán Carmelo Ezpeleta, Carlos Sainz, Luis García Abad, Jacques Laffite (segundo en la última carrera de F1 en Madrid, en el Jarama, en 1981) y Emilio de Villota.

Este miércoles, a las 17:00h, se emitirá 'Próxima parada: MADRING', un programa donde sus tres comentaristas recorrerán la capital en un autobús con el techo descubierto para descubrir la ciudad que llega (o regresa) al calendario de F1.

El jueves, desde las 20:00h y con los mismos protagonistas, habrá una edición especial de 'Box, Box' desde La Monumental, un previo desde el lugar más emblemático del nuevo circuito.

Y luego, viernes, sábado y domingo, se cubrirán todas las sesiones de F1, F2 y F3 junto a Fórmula 1 Kids.