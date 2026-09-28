Colton Herta no renuncia a la F1 para 2028: "Todavía tengo una oportunidad"

"Sería una tontería sentarme aquí y pensar que voy a estar a la altura desde el principio, listo para ganar en mi primera carrera. Puede que sea mayor, pero en cuanto a velocidad, estos chicos son tan rápidos como cualquiera".

Así es como Colton Herta veía su apuesta tras dar el salto de la IndyCar a la Fórmula 2 en su búsqueda del sueño de la Fórmula 1, y hasta ahora ha acertado —de hecho, más de lo que imaginaba inicialmente—.

El protegido de Cadillac era muy consciente de que la F2 era un campeonato complicado para los debutantes, sobre todo al saltarse la Fórmula 3 y tener que dominar los neumáticos Pirelli desde el principio, pero desde luego no esperaba pasar tantas dificultades como las que ha tenido.

El piloto de Hitech ocupa el puesto 19º en la clasificación de pilotos, con 26 puntos en su haber y un quinto puesto en la sprint de Barcelona como mejor resultado —tras salir tercero en la parrilla invertida—. El estadounidense no encuentra explicación a tal falta de rendimiento.

Cuando Motorsport.com le preguntó en una entrevista exclusiva qué es exactamente lo que le ha costado más asimilar, Herta respondió: "Nada en concreto, ha sido todo en general. Por desgracia, no ha habido muchos aspectos positivos en ningún momento. Por la razón que sea, el ritmo ha sido nulo y nada ha cambiado realmente".

"No está claro por qué no podemos completar un fin de semana de principio a fin con un rendimiento sólido. Creo que es un auténtico rompecabezas haber quedado a tres segundos en la clasificación en Bakú. Para mí, no tiene ningún sentido".

Colton Herta, Hitech Foto: Getty Images

Al ser preguntado sobre si le había costado acostumbrarse al coche o a los neumáticos, Herta aclaró: "Al principio, no. Durante los test de invierno, fuimos bastante competitivos. En todas las sesiones privadas que realicé, fui rápido, pero por alguna razón, en los fines de semana de carrera, eso nunca se ha traducido en resultados".

El análisis del americano es acertado. En los ensayos de pretemporada en Barcelona, fue el undécimo piloto más rápido, a 0,574 segundos del líder, Rafael Camara —también novato, ya que es el actual campeón de F3—. Ese rendimiento fue claramente alentador.

Pero no duró. Herta se clasificó de media en 14ª posición en las cinco primeras rondas, con un déficit de 0,848 segundos respecto a la cabeza, y su rendimiento empeoró gradualmente, ya que promedió la 18ª posición en las siguientes ocho sesiones de clasificación. Durante este último periodo, la diferencia media fue de 1,088 segundos —sin contar la última cita de Bakú, donde su desventaja se disparó inexplicablemente hasta los 2,484 segundos en la Q1 y los 3,091 en la Q2—.

Los accidentes también han sido cada vez más frecuentes, con nada menos que tres en las recientes rondas de Monza y Madrid: "Es frustrante, pero lo único que podemos hacer es seguir intentándolo", añadió. "No sé si esta será la última carrera [de la temporada, con Qatar y Abu Dhabi en peligro debido a la guerra con Irán] o si nos quedan más, pero seguiremos trabajando como si tuviéramos dos pruebas más por delante. Intentaré sacarle el máximo partido".

Es justo decir que esta temporada no ha sido precisamente espectacular para las perspectivas de Herta en la F1, sobre todo teniendo en cuenta que el director ejecutivo de Cadillac F1, Dan Towriss, esperaba que acabara entre los diez primeros del campeonato, algo que está prácticamente fuera de alcance desde el punto de vista matemático.

La marca de General Motors había dejado claro que su piloto de pruebas y desarrollo tenía una oportunidad real de conseguir un asiento en la F1 en un futuro no muy lejano si lo hacía lo suficientemente bien en la F2, pero Herta afirmó que no había recibido comentarios de Cadillac sobre su rendimiento en la categoría previa.

Colton Herta, Hitech Foto: Getty Images

El antiguo piloto de la IndyCar añadió que actualmente se encontraba en conversaciones con la escudería de F1 respecto a sus planes para 2027 y aclaró, ante las informaciones contradictorias de los medios, que no descartaba una segunda temporada en la F2, aunque está claro que esa no es su prioridad.

"Dije: 'No me interesa'", señaló Herta. "Este año, creo que si hubiera habido una progresión clara y todo eso, sería más interesante volver, pero la progresión es nula. Ahora he estado trabajando mucho más con el equipo de F1 en lo que respecta a las simulaciones. El lunes mismo participé en una jornada de TPC [pruebas con monoplazas anteriores], en la que rendí muy bien. Tanto en el simulador de F1 como en los test TPC, el ritmo ha sido realmente bueno, pero, por la razón que sea, eso no se está trasladando a la F2".

Sin embargo, cuando se le preguntó si seguía firmemente en la plantilla de Cadillac para 2027, Herta respondió: "De momento no tengo nada para el año que viene, pero lo estamos discutiendo, analizando cuáles son las oportunidades para mí dentro del equipo".

Y cuando le preguntamos si el subcampeón de la IndyCar 2024 se plantearía volver a la categoría estadounidense, Herta dejó claro cuál era su prioridad: "Todo depende de cómo se presente el año que viene. Mi objetivo sigue siendo llegar a la F1, y sigo creyendo que tengo posibilidades de conseguirlo en estos dos próximos años. Pero no lo sé con exactitud; tengo que esperar y ver cuál es el plan de Cadillac para mí".

"Y una vez que lo sepa, podré tomar más decisiones sobre si estaré en la F1 o no. ¿Cómo sería eso? ¿Sería un puesto de piloto de reserva? ¿Seguiría siendo de piloto de pruebas? Si ese fuera el caso, ¿en qué otras categorías podría competir mientras tanto para mantenerme activo? Así que, por desgracia, no hay mucho que decir por el momento, hasta que tenga planes más concretos para el año que viene; entonces podré organizar todo en torno a eso".

Más de la F1: FÓRMULA 1 Bottas fue mucho más lento que Pérez en Bakú: Checo tiene la clave