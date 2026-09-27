Así es el nuevo colín que Bezzecchi estrenó en la Aprilia en Austria
Marco Bezzecchi quiere impulsar la evolución de la Aprilia. En Austria, el italiano estrenó un alerón trasero con dos aletas adicionales, que Jorge Martín evaluará más adelante.
Aprilia no se rinde. Es más, quiere jugar todas sus cartas en la lucha por el título mundial contra alguien de la talla de Marc Márquez. Y es que el equipo de Noale debe apostar por el trabajo en equipo para frenar la remontada del español.
Jorge Martín sigue liderando la clasificación de pilotos, con el nueve veces campeón del mundo a solo 12 puntos, mientras que Marco Bezzecchi es tercero a 42 tantos con la otra RS-GP.
La marca con sede en Milán tiene la capacidad de adaptar la moto a las características específicas de cada circuito. Además, el director técnico de Aprilia, Fabiano Sterlacchini, gestiona el grupo de trabajo que se ocupa de la próxima moto de 850cc del año que viene, al mismo tiempo que sigue avanzando en el desarrollo de la actual MotoGP.
En el Red Bull Ring, Aprilia introdujo un nuevo colín que solo probó Bezzecchi. En la RS-GP del piloto de Rimini se vio cómo aparecían dos aletas, delante de los puntales que sostienen el alerón trasero biplano.
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Los dos perfiles curvilíneos crean un flujo de aire junto con la estructura del alerón, y retoman algunos conceptos que ya habíamos visto anteriormente en la Ducati Desmosedici de Márquez. La sensación es que se consigue limpiar el flujo de aire en la cola, mejorando la eficiencia aerodinámica en recta, mientras que en las curvas contribuyen a un pequeño aumento de la carga local.
Bezzecchi es considerado en el equipo un excelente 'experimentador': ha encontrado una buena sintonía con el piloto de pruebas, Lorenzo Savadori, y es él quien, desde el año pasado, 'dirige' el desarrollo en la casa de Noale, por su extrema sensibilidad a la hora de evaluar las novedades, no solo aerodinámicas, y también por todo lo que le ocurrió a Martín en un 2025 muy desafortunado.
'Martinator', por su parte, ha ido avanzando con la filosofía de tocar su moto lo menos posible, una vez que ha encontrado la confianza adecuada. El español, por tanto, que confía en las dotes de Bezzecchi para hacer crecer la RS-GP, prefiere esperar una carrera antes de adoptar las soluciones ya aprobadas por Marco.
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