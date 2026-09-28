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Fórmula 1 GP de Singapur

Singapur 2008: noche, escándalo, venganza y un error mundial de F1

La carrera del GP de Singapur 2008 es histórica por muchos motivos. Recordamos lo que ocurrió aquel domingo.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Ganador de la carrera Fernando Alonso celebra

La carrera de Singapur 2008 era la decimoquinta de un mundial con 18 pruebas. Solo un punto separaba a Hamilton (McLaren) de Massa (Ferrari), y el brasileño logró la pole. Era una jornada histórica, ya que fue la primera de la historia de la F1 en disputarse de noche (ahora, en el calendario 2024 hay seis)  Los rascacielos del circuito urbano de Marina Bay eran testigos del primer gran premio de Fórmula 1 disputado con luz artificial, y Massa mantenía el liderato en la salida y en las primeras 13 vueltas.

Muy por detrás, Fernando Alonso, al volante del Renault R28 y en un equipo que no ganaba desde 2006 (con el propio asturiano) paró antes de lo esperado en boxes. Poco después, su compañero Nelsinho Piquet sufría un accidente en la curva 17 provocando la salida del safety car

Conoce más sobre todo lo que ha desencadenado:
Pasa las imágenes y recuerda el accidente de Nelsinho Piquet
Choque de Nelson A. Piquet, Renault F1 Team
Choque de Nelson A. Piquet, Renault F1 Team
Choque de Nelson A. Piquet, Renault F1 Team
Choque de Nelson A. Piquet, Renault F1 Team
Choque de Nelson A. Piquet, Renault F1 Team
Choque de Nelson A. Piquet, Renault F1 Team
Choque de Nelson A. Piquet, Renault F1 Team
Choque de Nelson A. Piquet, Renault F1 Team
Choque de Nelson A. Piquet, Renault F1 Team
Choque de Nelson A. Piquet, Renault F1 Team
Choque de Nelson A. Piquet, Renault F1 Team
Coche de Seguridad y el coche médico en pista después del accidente de Nelson Piquet A, de Renault
Choque de Nelson A. Piquet, Renault F1 Team
Choque de Nelson A. Piquet, Renault F1 Team
Nelson A. Piquet, Renault F1 Team, choca y sale el coche de seguridad
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El reglamento no permitía parar durante Safety Car (además, las paradas incluían repostaje de combustible), y Felipe Massa cedió su liderato con la esperanza de recuperarlo cuando todos se hubieran detenido. No fue así. En su pitstop, el semáforo electrónico de Ferrari (cuando la F1 ya no tenía la clásica 'piruleta' para dar la pausa y resalida) se puso en verde antes de lo que debería y Massa intentó reanudar la marcha, con la manguera aún dentro del monoplaza y con un mecánico siendo arrastrado violentamente.

Los demás mecánicos tuvieron que correr tras el coche hasta el final del pitlane a desenganchar la manguera, y ahí perdió no solo la victoria, sino la posibilidad de puntuar. Acabaría perdiendo el título por solo un punto y acordándose toda la vida de ese pitstop tras el que Ferrari incluso se planteó volver a la tradicional (y humana, sin electrónica) 'piruleta' en lugar del semáforo.

Lo que provocó el 'Crashgate':
Pitstop fallido de Felipe Massa, Ferrari F2008
Los mecánicos de Ferrari van a buscar a Felipe Massa, Ferrari F2008
Los mecánicos de Ferrari vuelven tras auxiliar a Felipe Massa, Ferrari F2008
Felipe Massa, Scuderia Ferrari F2008
Felipe Massa, Scuderia Ferrari F2008
Felipe Massa, Scuderia Ferrari F2008
Felipe Massa, Scuderia Ferrari F2008
7

Cuando todos habían parado, Fernando Alonso, que lo había hecho antes del coche de seguridad, heredó la primera posición y no la soltaría hasta el final. Era su primera victoria de 2008 (solo lograrían una más) y la primera de Renault desde dos años atrás. Segundo fue Rosberg y tercero Hamilton, que con el McLaren logró seis puntos que serían decisivos.

Ferrari tiró gran parte del posible título de Massa en el pitlane, en una parada que tal vez no habría ocurrido sin el safety car que desencadenó el cambio de estrategia. Y, meses después, la Scuderia volvió a tirarse de los pelos. ¿Por qué?

El 'crashgate' de la F1: qué fue, qué generó y quién lo ideó

Tras perder su asiento de cara a 2009, Nelsinho Piquet denunció a Renault por un escándalo que, aunque parecía despecho, acabó siendo un juego macabro para lograr una victoria: se había estrellado adrede a petición del equipo para que Alonso, que ya había parado, pudiera ganar.

La FIA dio inmunidad al brasileño a cambio de que confesara todo, y el ingeniero jefe Pat Symonds y Flavio Briatore (director del equipo) fueron expulsados de la Fórmula 1, uno temporalmente y el otro de por vida, aunque el italiano regresó años después como asesor de Alpine. También se decretó la expulsión por dos años de Renault, pero ese último castigo no llegó a cumplirse.

La primera carrera nocturna de la historia de la F1 quedó ensombrecida y no precisamente por la falta de luz. Un equipo había ordenado (sin reparar en las consecuencias que pudo provocar en pilotos, comisarios o aficionados) un accidente para ganar. Un escándalo de tremendas dimensiones y una victoria, la número 20 de Alonso, que nunca le quitaron de su casillero.

Ferrari aún recuerda aquella parada provocada por un incidente que nunca debió ocurrir (y que la venganza de Nelsinho descubrió) y la primera -de muchas- carrera de noche quedó para siempre en los libros. Aunque, lamentablemente, no solo en los que hablan de lo estrictamente deportivo...

Más escándalos de la historia de la Fórmula 1:

Las fotos de la celebración de Alonso tras la histórica victoria del GP de Singapur 2008

Ganador de la carrera Fernando Alonso celebra
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El GP de Singapur 2008 en vídeo según Los MiniDrivers

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