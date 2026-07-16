Leclerc se rinde a Madring y avisa sobre La Monumental: "Puede ser la curva más icónica"

El Gran Premio de Bélgica debía ser el escenario para hablar de la última victoria de Charles Leclerc en Silverstone. Sin embargo, buena parte de las preguntas al piloto de Ferrari terminaron viajando varios cientos de kilómetros al sur, hasta Madrid.

Después de convertirse en uno de los primeros pilotos de Fórmula 1 en rodar por el futuro Madring durante el filming day de Ferrari, el monegasco dejó claro que el nuevo circuito del Gran Premio de España le ha causado una gran impresión. Y, sobre todo, hay una curva que ya le ha conquistado: La Monumental.

Ferrari fue el primer equipo en poner un monoplaza de Fórmula 1 sobre el asfalto del trazado madrileño, que debutará en el calendario el próximo mes de septiembre. Aunque el reglamento limitó la jornada a un filming day de 200 kilómetros con neumáticos de demostración y el circuito todavía se encuentra en su fase final de construcción, con suciedad sobre el asfalto y sin las gradas terminadas, Leclerc salió convencido del potencial del recorrido.

"Hice algunas vueltas detrás de un coche. Todavía queda mucho trabajo por hacer y había mucha suciedad sobre la pista, pero parecía un circuito bastante guay y a mí me gustan los circuitos urbanos. Me pareció un circuito urbano complicado, lleno de retos, hay muchas características que me gustan y tengo ganas de probarlo como debe", explicó en Spa.

El ganador de Silverstone insistió en que, pese a las limitaciones de aquella primera toma de contacto, el trazado transmite buenas sensaciones y, especialmente, un ritmo que invita a atacar.

"Sí, fluye. Había mucha suciedad sobre la pista y no pude tirar a tope, pero sí, me parece una pista bastante guay", resumió.

La Monumental, el gran reclamo del nuevo circuito

Pero si hubo un punto del Madring que acaparó todas las miradas durante el vídeo onboard publicado por Ferrari fue La Monumental, la espectacular curva peraltada que promete convertirse en la gran seña de identidad del circuito. Y Leclerc no escondió su entusiasmo.

"La Monumental se llama, ¿no? Es una curva realmente muy especial. Siento que en clasificación... quiero decirlo de manera educada... vamos a tener que ser valientes, vamos a ir al límite en esa curva y eso creo que va a ser bastante guay", afirmó entre sonrisas.

El piloto de Ferrari fue incluso un paso más allá al imaginar cómo será esa curva cuando el circuito esté completamente terminado y repleto de aficionados.

"Creo que puede convertirse en una de las curvas más icónicas de la temporada, particularmente cuando terminen todas las gradas. Creo que eso aumentará todavía más la experiencia. Seguro que disfrutaré porque me gustan los circuitos urbanos. ¿Se adaptará a mi estilo de pilotaje? Eso no lo sé, pero sí sé que vamos a tener que comprometernos al máximo y eso es lo que me gusta de este tipo de circuitos".

Un reto diferente incluso respecto a Zandvoort

Las inevitables comparaciones llevaron a Leclerc hasta Zandvoort, otro de los circuitos modernos con curvas peraltadas más reconocibles. Sin embargo, el monegasco cree que el desafío de Madrid será distinto.

"La última curva de Zandvoort se hace a fondo. Quizá la curva 3 sea bonita, aunque es más lenta. Pero en Madring no parece que vaya a ser a fondo", explicó.

Eso sí, también quiso rebajar cualquier conclusión definitiva, recordando que Ferrari rodó muy lejos del límite por las condiciones de la pista.

"Estábamos muy lejos de ir a fondo en este test por el polvo que había, pero es una curva muy guay y solo puedo imaginar cómo será durante un fin de semana de gran premio. Creo que será una curva al límite".

A falta de menos de dos meses para el estreno oficial del Madring en la Fórmula 1, las primeras sensaciones de uno de los pilotos que ya ha podido recorrer sus 5,4 kilómetros invitan al optimismo. Si el circuito responde cuando los monoplazas rueden al cien por cien y La Monumental cumple las expectativas que ya despierta entre los pilotos, Madrid podría estrenar una de esas curvas destinadas a convertirse en referencia dentro del calendario.