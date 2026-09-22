La última 'reliquia' del Williams de Senna sale a la luz 32 años después

"¿Nos vemos en el bar de debajo de la redacción? ¿Celebramos tu cumpleaños con un café?". Es un ritual que se repite puntualmente desde hace algún tiempo. Nos hicimos amigos durante el caso Ayrton Senna: el subcomisario de la Policía de Tráfico, Stefano Domenicali, hoy jubilado, fue una pieza fundamental de la investigación judicial tras el accidente del 1 de mayo en Imola.

Cuando se devolvió el FW16, después de que los restos del monoplaza fueran liberados del embargo judicial el 14 de marzo de 2002, el representante de Williams, como muestra de profundo respeto por el meticuloso trabajo realizado por el agente durante la investigación, abrió una de las dos bolsas de basura que contenían los restos del coche y le dijo: "Coja uno como recuerdo, porque de todas formas el monoplaza será destruido".

Stefano Stefanini, todavía de uniforme: el subcomisario de la Policía de Tráfico siguió la investigación sobre Senna Foto de: Franco Nugnes

Un bonito gesto de reconciliación entre quienes habían vivido años difíciles y atormentados. Stefanini metió la mano, con cierta reticencia, en la bolsa y sacó un trozo de fibra de carbono. No sabía qué iba a encontrarse, pero resultó ser una pieza que le uniría todavía más, y de manera inseparable, a nivel emocional. Nunca se la enseñó a nadie y la mantuvo celosamente escondida durante años, como si no existiera. Pero existía. Vaya si existía.

Hay otro fragmento del Williams "maldito" que sobrevivió a su destrucción: se trata de una pieza del endplate lateral del alerón trasero del FW16 número 2, encontrada días después de la tragedia por Bruno Gotti, restaurador de Monterenzio, una localidad situada en las colinas de Bolonia. El antiguo comisario de pista de Imola había regresado a la curva de Tamburello y, en el exterior de la valla, encontró una pieza que conservó durante 32 años. Nadie sabía de su existencia hasta el 1 de mayo de este año, cuando Bruno decidió entregar la... reliquia a la Fundación Don Sergio Mantovani, que está preparando en Módena un museo dedicado a quien todos conocían como el "capellán de los pilotos".

Después de tomarnos el café en el Bar de la Vie y de las felicitaciones, Stefano sacó una caja de una bolsa. Llamativa, envuelta por manos expertas, con lazos y varias vueltas de cinta adhesiva. Todo para hacer que abrirla fuera lento y complicado. Para aumentar la curiosidad sobre lo que escondía. Y tras el primer envoltorio apareció otro, y después un tercero. Parecía estar ante una muñeca matrioska.

El envoltorio en el que se conserva la pieza del Williams de Senna Foto de: Franco Nugnes

Era lógico pensar, por tanto, que se trataba de una broma, pero eso no encaja con el estilo de Stefanini. El último recipiente mostraba la imagen de un Ferrari, casi como si fuera una pista para desvelar el misterio. Dentro de la caja había multitud de virutas de poliestireno para proteger algo que debía de ser importante y que estaba envuelto en papel de periódico.

Stefano sacó con atención y muchísimo cuidado un objeto azul y blanco: era un trozo del pontón derecho del Williams de Ayrton. El corazón se me subió a la garganta y se me erizó todo el vello al instante, con un escalofrío recorriéndome la espalda. "¡No puedo aceptarlo!", fue mi respuesta, con la voz quebrada por la emoción. "Este fragmento es algo que te pertenece y no puedes regalármelo".

Curva de Tamburello: la pieza del pontón del Williams había rozado contra el muro Foto de: Franco Nugnes

Las palabras de Stefanini me dejaron helado: "He guardado esta pieza durante 24 años y nunca me habría desprendido de ella, pero creo que lo correcto es que la tengas tú, porque esta es una manera de cerrar el círculo del trabajo periodístico que llevaste a cabo para llegar a la verdad sobre la muerte de Ayrton. Es una muestra de gratitud y respeto".

Los ojos se humedecieron por la emoción y las palabras dejaron de tener sentido ante un gesto de amistad tan profundo y sincero. Desde aquel día han pasado algunos meses. Nunca he sacado la pieza de carbono de la caja de cartón, entre el poliestireno y el papel de periódico. Casi como si no quisiera contaminarla.

Il frammento di pancia della Williams di Ayrton Foto di: Franco Nugnes

Con motivo de la décima edición del Historic Minardi Day, los amigos de Tifoseria Ayrton Senna Italia me invitaron a la sala dedicada al campeón brasileño el domingo a primera hora de la tarde para compartir aproximadamente una hora juntos. La sala estaba abarrotada, con muchos aficionados de pie. No me lo esperaba, porque el público ya comenzaba a abandonar el Enzo e Dino Ferrari después de haberse deleitado con todas las maravillas que había en el paddock.

Había llevado conmigo el envoltorio con la intención de enseñar la pieza únicamente a Alessandro Rasponi, Mauro Baldini y Pietro Ferrari, los tres amigos de la Tifoseria, pero el encuentro con los aficionados acabó convirtiéndose, más que en un relato de anécdotas, en un intercambio de emociones. Nadie se marchó y muchos hicieron preguntas muy pertinentes. Había muchas mujeres, como siempre sucede cuando se habla de Ayrton.

La hora prevista se prolongó hasta bien entrada la tarde y, llegados a ese punto, parecía justo compartir mi extraordinaria historia con aquel grupo de apasionados que sabrían apreciarla. Mi emoción se cruzó con la suya. También había lágrimas en sus ojos.

Historic Minardi Day: Alessandro Rasponi entrega su cuadro a Franco Nugnes en la sala Senna Foto de: Franco Nugnes

Después de dos horas y media, aunque podríamos haber seguido mucho más, llegó la sorpresa final. Inesperada e imprevista. Rasponi me había reservado un retrato de Senna con su magistral técnica en blanco y negro. Un Ayrton feliz, sonriente, con unos ojos que... hablan. Así fue precisamente como conocí al brasileño.

¿Es el cierre de un círculo? Pero nunca es la última página de una historia que siempre tiene algo nuevo con lo que sorprender...