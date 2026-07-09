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Vídeo: ¡así ha estrenado Ferrari el circuito de Madring con su F1!

Ferrari ha publicado cómo fue el momento de salir a pista de Charles Leclerc con el coche de la F1 2026 en el Madring.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Leclerc, Madring

El circuito de Madring ha visto el estreno de un Fórmula 1 sobre su asfalto, concretamente el del Ferrari de 2026, tras el filming day que la escudería italiana aceptó organizar (como adelantó Motorsport.com) en el trazado que desde septiembre (del 11 al 13) será sede del GP de España. Y en un vídeo publicado en redes sociales, la Scuderia ha mostrado cómo fue el debut de un F1 en pista, concretamente con Charles Leclerc al volante.

Vídeo: el Ferrari de Leclerc estrena el Madring

 

El vídeo deja ver poco, como es obvio, y también es lógica la cantidad de polvo que levanta el coche a su paso, pero ya se puede apreciar la calle de boxes, así como los muros de protección que dividen el pitlane y la recta principal, y cómo quedarán los garajes de los equipos, ya que Ferrari ha decorado su box con los dorsales, las fotos de sus pilotos y los colores y logos del mítico Cavallino.

Aunque se trata de un Filming Day, limitado a 200 km de recorrido (que en el caso del Madring sería unas 18 vueltas) y dedicado para el rodaje de imágenes promocionales, esta jornada es un win-win para todas las partes.

Por parte de Ferrari, y de Leclerc y Hamilton concretamente, habrán sido los primeros en rodar con un F1 en el nuevo circuito que se estrenará este año en la categoría reina (Carlos Sainz lo ha hecho, pero con otros coches que no son Fórmula 1). Por ejemplo, cómo trazar la increíble Monumental, una curva peraltada totalmente diferente a lo que conoces, que dejará huella en todo el mundo.

Por parte de los organizadores del GP de España en el Madring de IFEMA, tener un equipo 'real' y sobre todo un coche de esta generación en pista rodando por primera vez es un valiosísimo ejemplo y banco de pruebas.

Motorsport.com ha podido saber que Ferrari estará en el Madring hasta aproximadamente las cinco de la tarde, pero se ruega cautela absoluta a los curiosos que se acerquen a ver el test incluso desde las zonas del exterior de IFEMA donde se ve parte del trazado.

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