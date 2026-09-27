Vasseur, sobre los rumores de Horner y Ferrari: "Está buscando trabajo... en todas partes"

Ferrari es prácticamente la segunda religión de Italia, así que cada vez que no está a la altura de sus enormes ambiciones, no tardan en aparecer las especulaciones sobre el futuro de sus dirigentes.

Después de mostrar un potencial considerable durante la pretemporada y las primeras carreras tras el cambio de reglamento de 2026, Ferrari ha ido cayendo en una especie de tierra de nadie competitiva, algo que quedó perfectamente reflejado con Charles Leclerc y Lewis Hamilton terminando cuarto y sexto, lejos de los coches que tenían por delante. La Scuderia es segunda en el Mundial de Constructores, pero se encuentra muy por detrás de Mercedes y amenazada por McLaren y Red Bull.

La victoria de Hamilton en Barcelona sigue siendo el punto álgido de la temporada, y un resultado que hace todavía más evidentes las decepciones sufridas en circuitos en los que Ferrari esperaba rendir especialmente bien.

También se han producido errores recurrentes de ejecución, como no organizar un rebufo para ambos coches durante la clasificación del GP de Italia y volver a repetir el problema en Azerbaiyán. Hamilton ha criticado en repetidas ocasiones esa falta de disciplina, aunque sus palabras deben entenderse también dentro del contexto de su deseo de que el equipo respalde sus cada vez más remotas aspiraciones al campeonato.

Todo ello ha provocado inevitablemente que la dirección del equipo quede bajo la lupa, y Vasseur lleva tiempo perseguido por los rumores sobre su futuro, pese a que su contrato se extiende hasta finales de 2027.

Esas especulaciones se han intensificado en los últimos días, aunque se entiende que las informaciones según las cuales se estaría preparando de forma progresiva su salida no proceden realmente de Ferrari.

Christian Horner, Red Bull Racing Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Pero ¿de dónde vienen entonces? Sin duda, de una fuente con algún interés particular o, como suele ocurrir con este tipo de asuntos, de páginas web italianas con pocos otros temas relevantes relacionados con Ferrari sobre los que hablar.

La última oleada de especulaciones coincide con una entrevista que el exjefe de Red Bull Christian Horner concedió a The Times para promocionar sus nuevas memorias, que se publicarán el próximo mes. En ella reconoció que su deseo de tener una participación en la propiedad del equipo es un requisito imprescindible para regresar a un puesto de responsabilidad.

"He sido un empleado", dijo.

"Pasé 21 años sentado en el muro de boxes. No necesito volver a hacer eso… A estas alturas de mi vida, sólo hay un equipo en el que aceptaría no tener una participación en la propiedad".

"¿Me plantearía Ferrari? Quiero decir, Ferrari es la marca más grande de la Fórmula 1. Es el sueño y, posiblemente, el gigante dormido de la Fórmula 1".

Tras el Gran Premio de Azerbaiyán, preguntaron a Vasseur si las constantes especulaciones sobre su puesto estaban ejerciendo presión sobre el equipo, y el francés respondió con su habitual tono irónico.

"No estamos trabajando con total tranquilidad, si esa es la pregunta", afirmó.

Frederic Vasseur, Ferrari Photo by: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

"Para mí, en primer lugar, pero también para todo el equipo, para los medios… que el 50% de las preguntas sean sobre esto creo que genera una situación un poco frustrante".

"Estamos luchando por la segunda posición del campeonato. Al final, todos estamos hablando muchísimo de esto [los rumores sobre su puesto], e incluso que los chicos del garaje estén hablando sobre ello no es precisamente la mejor conversación que podemos tener. Pero es lo que hay, no está en mis manos".

"El señor Horner está buscando trabajo —eso lo sabe todo el mundo—, en todas partes".

"Pero ¿qué puedo hacer yo? Simplemente intentar hacerlo lo mejor posible para empujar al equipo, pedirles que estén motivados, que se centren en lo que podemos hacer mejor hoy y que no pierdan el tiempo con rumores".

"Pero en cada entrevista, 25 veces al día, creo que acabamos volviendo a hablar de esto".

Los medios de comunicación de la F1 tienden a funcionar como una cámara de eco, especialmente en un momento de la temporada en el que las especulaciones sobre posibles movimientos de pilotos de cara al año siguiente ya se han convertido en un tema agotado.

Un simple rumor puede acabar transformándose en algo parecido a un hecho a base de repetirlo una y otra vez.

Charles Leclerc, Ferrari, Frederic Vasseur, Ferrari Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Pero Ferrari tiene antecedentes a la hora de desprenderse de sus dirigentes con muy poco aviso. El propio Vasseur llegó para sustituir a Mattia Binotto, que 'dimitió' a finales de 2022, una temporada en la que la narrativa alrededor de Ferrari también estuvo marcada por una progresiva pérdida de competitividad. Cuando se considera que un proyecto está fracasando, a menudo hace falta un sacrificio humano.

El propio Horner lo sabe perfectamente. En sus memorias atribuye su destitución a las luchas políticas internas relacionadas con el cambio de régimen en Red Bull tras la muerte de Dietrich Mateschitz, combinadas con el abrupto final de una etapa de dominio competitivo.

En su entrevista con The Times, reconoció que es un personaje "Marmite" —de esos que generan amor u odio—, aunque también uno con un historial de éxitos a sus espaldas.

Preguntado sobre si volvería al paddock de la F1 la próxima temporada, respondió: "No lo sé. Soy la cura y el problema".

Existe un contraste fascinante entre el actual ocupante del puesto de jefe de equipo de Ferrari, bombardeado desde todos los frentes con preguntas sobre su futuro, y el caballero ocioso que mantiene abiertas sus opciones desde el agradable entorno de su mansión de Oxfordshire, catalogada como edificio histórico de Grado II.

"Estoy en una posición muy afortunada que me permite ser selectivo", afirmó.

"Si no hago nada, puedo vivir aquí durante todo el tiempo que me quede en este planeta y preocuparme únicamente de si va a llover y de si la hierba se va a poner verde o no".

"Pero ¿eso va a hacer que me sienta realizado? No. Sigo sintiendo que me queda otro baile. Y Toto necesita que le despeinen el puto pelo".