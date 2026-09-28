Domenicali, sobre Ferrari-Horner: "Hay que evitar soluciones fantasiosas"

No cambiar y evitar tirar todo a la basura para no tener que volver a empezar desde cero, y aumentar aún más la distancia con respecto a los rivales. Esta es la opinión de Stefano Domenicali, presidente y consejero delegado de la Fórmula 1, sobre la situación actual en Ferrari.

El directivo italiano ha sido preguntado por las recientes declaraciones realizadas a 'The Times' por Christian Horner, exdirector del equipo Red Bull. Domenicali ha dado su opinión sobre lo que debería hacer el equipo de Maranello con respecto a la persona que dirige la escudería, y que seguirá haciéndolo en el futuro.

"Es un momento en el que los resultados no son los esperados. Mi experiencia [como director de la Scuderia, entre 2008 y 2014] me dice que, precisamente en un momento en el que circulan tantos rumores, incluso de autocandidaturas de personas importantes, hay que mantenerse fuertes, unidos y evitar soluciones fantasiosas que corran el riesgo de desviarnos del camino y hacer que se acumule un retraso aún mayor", ha dicho Domenicali en una intervención en el programa 'Radio anch’io sport', de Radio 1 de la RAI, la radio pública italiana.

El director ejecutivo del Gran Circo también expresó su opinión sobre la enésima temporada difícil que se está viviendo en Maranello. "Quien tiene la responsabilidad de un equipo como Ferrari, Fred Vasseur, debe sentir el deseo de mantener el rumbo, y tener claro lo que hay que hacer para alcanzar la victoria. Cuanto más fuerte es la tormenta, más necesario es que el capitán mantenga el rumbo".

Durante la entrevista, Domenicali también habló de la extraordinaria temporada que está cuajando Andrea Kimi Antonelli, de cómo gestiona la presión y de su ventaja en el Mundial.

"Está haciendo una temporada extraordinaria. Su fuerza y su frescura están aportando un nuevo interés a nuestro campeonato. Kimi ha demostrado lo que significa tener talento, pero sobre todo saber gestionar la presión, que es normal que haya cuando vas en cabeza del campeonato. Lo que está haciendo nos ha traído nuevos aficionados, jóvenes interesados no solo en sus cualidades en la pista, sino también en él como chico dinámico y fresco", cerró.