Vasseur explica por qué Ferrari no pudo hacer más: "No podíamos adelantar"

Bakú era uno de los circuitos menos favorables para las características del Ferrari SF-26, y el fin de semana del Gran Premio de Azerbaiyán no presentó un escenario muy diferente al esperado.

El cuarto y el sexto puesto conseguidos por Charles Leclerc y Lewis Hamilton son una fotografía bastante realista del potencial de Ferrari en Azerbaiyán, sin olvidar que probablemente el resultado final incluso pueda considerarse mejor de lo previsto gracias a una carrera desastrosa para los pilotos de McLaren.

Ferrari fue realmente la cuarta fuerza en términos de rendimiento en Bakú, y solo un error de Antonelli permitió a Leclerc terminar entre los cuatro primeros. Aun así, el italiano consiguió colarse entre los dos coches rojos y acabó quinto después de haber arrancado desde la 16ª posición.

Al término de la carrera, el jefe de equipo de Ferrari, Frédéric Vasseur, habló con franqueza sobre uno de los fines de semana más complicados del año para la Scuderia.

"Desde el comienzo del fin de semana sabíamos, incluso antes de venir a Bakú, que aquí sería difícil por la cuestión del motor", explicó el directivo francés.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Salíamos segundos y esperábamos algo mejor. A una vuelta nuestro rendimiento no era malo e incluso estuvimos luchando con los Red Bull. Pero desde el principio de la carrera perdíamos una posición por vuelta y, al final, aunque el ritmo seguía siendo bastante decente, no podíamos adelantar. Solo podíamos defendernos, estábamos siempre a la defensiva y sufriendo. Ha sido un fin de semana difícil".

Una vez dejado atrás Bakú, y después de haber sumado además más puntos que una McLaren que se marcha lamiéndose las heridas por lo que hicieron —o sufrieron— sus propios pilotos, Ferrari mira con mayor confianza a las dos próximas carreras: Malasia y Singapur.

"En las dos próximas carreras el motor tendrá un peso diferente y serán mejores oportunidades para nosotros. En Malasia, la velocidad punta en recta será mucho menos importante. Pero ahora tenemos que entender qué podríamos haber hecho mejor este fin de semana, porque creo que podríamos haber hecho un trabajo mejor".

"Pero, aun así, hemos sumado más puntos que McLaren en la lucha por la segunda posición del Mundial de Constructores. Eso no está mal, aunque nuestro objetivo es ganar carreras y el Mundial".