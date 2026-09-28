Qué hizo que Red Bull F1 fuera tan rápido en Bakú tras el problema de Verstappen

Red Bull puede considerar la valoración de la FIA de que cuenta con la unidad de potencia más potente como una bendición y una maldición, pero en el Gran Premio de Azerbaiyán fue clave para su primer doble podio en la Fórmula 1 2026.

Tras reparar el motor de combustión interna de Max Verstappen, que había dado problemas tras la clasificación —algo que le provocó una dolorosa Q3 y dejó al tetracampeón en octava posición de la parrilla—, tanto él como su compañero de equipo, Isack Hadjar, pudieron demostrar la destreza de la escudería de Milton Keynes en Bakú para auparse hasta la segunda y tercera posición en carrera, respectivamente.

Esto supuso el primer doble podio de Red Bull en casi dos años y medio, y dejó al equipo con la sensación de que la victoria habría sido más probable sin los problemas de Verstappen el viernes. Pero, ¿de dónde surgió este cambio de ritmo, habiéndose considerado durante largos periodos de esta temporada que tenían el cuarto coche de la parrilla?

El jefe del equipo, Laurent Mekies, detalló un par de factores, empezando por su unidad de potencia Red Bull-Ford: "Tenemos una unidad de potencia fantástica, pero disponemos de un margen bastante estrecho para sacarle el máximo partido. Y se necesita mucha energía por parte de todo el mundo, tanto en Milton Keynes como en el circuito, para intentar mantenernos dentro de ese estrecho margen de rendimiento. Eso es lo que hacemos cada día; este fin de semana no ha habido nada diferente".

"Cada circuito plantea este reto de cómo lograrlo, y se nota en nuestras comunicaciones por radio, con nuestros pilotos. Así que conseguir la gestión adecuada de la energía, el despliegue correcto y la potencia adecuada es, sin duda, algo que nos mantiene ocupados".

Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto de: Joe Portlock / Getty Images

Como es bien sabido, Red Bull cuenta con el motor de combustión interna más potente de la parrilla, y conseguir que se mantuviera dentro de ese "rango bastante estrecho", además de optimizar el despliegue eléctrico, le proporcionó una gran potencia en las rectas de Bakú. El equipo hermano de Red Bull, Racing Bulls, que utiliza los mismos motores, lideró el registro de velocidad en carrera con Liam Lawson alcanzando los 349,4 km/h, mientras que tanto Verstappen como Hadjar se situaron entre los diez primeros en cuanto a velocidades máximas.

Fue un factor que permitió a ambos pilotos abrirse paso entre los líderes, y Mekies reconoció que, de no ser por el problema de motor de Verstappen en la clasificación, se habría podido conseguir un resultado aún mejor.

"Tuvimos dos problemas distintos con las unidades de potencia", explicó. "Nos costó mucho en la clasificación. Pero así son las cosas, forma parte del juego. Creo que, para ser justos, Max estuvo muy fuerte desde el viernes en adelante y probablemente habría luchado en clasificación por la primera fila, o incluso más sin los problemas que tuvimos con la unidad de potencia. Así que, por supuesto, solucionar eso en carrera con el nuevo motor nos permitió volver al nivel competitivo que esperábamos tener".

Verstappen consideró que Bakú era la mejor —y posiblemente la última— oportunidad de Red Bull de lograr su primera victoria en 2026, ya que el dominante equipo Mercedes tiene previsto presentar un importante paquete de actualizaciones el próximo fin de semana, en el GP de Bahrein en Malasia.

Mekies se hizo eco de la idea generalizada de que las actualizaciones están teniendo una gran influencia en el orden jerárquico de la F1 en este curso y, a pesar de que su equipo ha admitido que no presentará otro paquete de mejoras importante en 2026, se mantiene optimista y cree que aún habrá oportunidades para evitar que el equipo sufra su primera temporada sin victorias desde 2015.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Alex Pantling / LAT Images vía Getty Images

"Este año hemos visto cómo la jerarquía se ha ido alternando en función del momento en que se han introducido las mejoras", afirmó. "Sin embargo, creo que lo importante es que, en el periodo bastante largo entre Australia y esta carrera, en el que no contábamos con un gran paquete de mejoras, hemos logrado, a pesar de todo, reducir la desventaja".

"Si nos fijamos en Madrid, estábamos a una décima y media de la pole; creo que en Monza estábamos a dos. Así que hemos conseguido reducir esa diferencia gracias al esfuerzo de todo el equipo, tanto en el chasis como en la unidad de potencia, sacando el máximo partido a las especificaciones actuales del coche. Y sí, es probable que las mejoras de la carrera de Bakú nos hayan dado otra ventaja y hayamos recortado esa última décima".

"Tenemos que ver cómo se mantiene en otros circuitos y, a continuación, cómo reaccionaremos ante el resto de competidores", cerró el ingeniero francés.