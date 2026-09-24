Así es el "nuevo" McLaren de Bakú: mejoras para luchar con Mercedes

McLaren quiere sorprender: el equipo de Woking había anunciado un gran paquete de desarrollo para el MCL40 que se dividiría en tres fases, con el claro objetivo de convertirse en el rival más serio de Mercedes.

Y no hay duda de que las modificaciones que está introduciendo el equipo de Rob Marshall tienden a cambiar el aspecto del monoplaza de color papaya que hemos conocido hasta ahora.

Las modificaciones se centran en dos aspectos concretos: aumentar la carga aerodinámica y, al mismo tiempo, intentar reducir la resistencia al avance.

Normalmente se trata de dos aspectos antagónicos del desarrollo, pero McLaren persigue con valentía ambos objetivos.

La nuova bocca dei radiatori della McLaren MCL40 Foto di: Roberto Chinchero La vecchia bocca dei radiatori (verde) della McLaren MCL40 Foto di: AG Photo

Los faldones, que han sido rediseñados, son completamente nuevos: la boca de los radiadores, bastante generosa en su forma tradicional, sigue un concepto que este año ha sido inaugurado por Audi con su R26: ya no tiene la anterior forma triangular (la toma se extendía hasta el soporte del retrovisor), sino que ahora cuenta con una superficie mucho más reducida con forma de trapecio, gracias a otro estudio diferente de la dinámica de fluidos en el interior del flanco.

McLaren ha modificado el recorrido de los flujos que atraviesan los radiadores y la velocidad de intercambio de aire: el resultado es que el motor Mercedes debería recibir la misma refrigeración que hasta ahora, pero con una resistencia decididamente menor.

Tanto es así que el exterior de la toma de aire presenta un flanco que permite potenciar en la parte inferior tanto el socavado como el efecto "outwash". El vientre, que en la parte superior tenía un trazado curvilíneo hasta descender hacia el bordillo inferior, ahora se ha vuelto convexo con una notable reducción de la superficie lateral.

También se han modificado las salidas de aire caliente de la cubierta motor y los carenados de carbono de algunos brazos de la suspensión trasera: se han cambiado las geometrías en función de un diferente recorrido de los flujos, lo que permite una mayor eficiencia incluso del difusor, que se ha revisado precisamente para aprovechar las novedades generadas por el fondo.

Se ha rediseñado el bordillo delante de las ruedas traseras: el complejo concepto que Mercedes había introducido en Canadá se ha perfeccionado para implementar el efecto "outwash" en el borde exterior del bordillo: lo que antes era un único elemento diagonal se ha transformado en dos aletas perfiladas que generan un soplo extra en una zona clave del monoplaza, útil para determinar su estela.

En cada detalle, el MCL40 puede considerarse una auténtica versión B: al igual que en otros coches de 2026, se ha revisado la caja de aire; si antes tenía un diseño ogival, ahora sigue el concepto de Red Bull con una forma triangular pero redondeada: la idea que ha inspirado este cambio es la voluntad de aumentar la eficiencia del alerón trasero también en la parte central. En el capó del motor tampoco pasa desapercibido que la aleta dorsal ha perdido el escalón para adoptar una curvatura continua más perfilada.

Toda esta actualización no podía dejar de ir acompañada de un nuevo alerón trasero con flaps reversibles, que ya supone una evolución del "alerón H" visto en Monza y que no se utilizó en Madring: la intención es reducir la resistencia aerodinámica del "Modo recta", cuando el alerón se abre para buscar una mayor velocidad punta.