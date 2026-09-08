Tras el revés de Monza: ¿en qué situación se encuentra ahora McLaren?

La carrera de Fórmula 1 en Monza ha vuelto a poner a McLaren con los pies en la tierra. Tras dos victorias en los circuitos de alta carga aerodinámica de Budapest y Zandvoort, el MCL40 no pudo seguir el ritmo de Mercedes en el circuito de alta velocidad de Monza, lo que puso claramente de manifiesto los puntos débiles del coche.

Aunque el hecho de que Lando Norris y Oscar Piastri no pudieran luchar por la victoria no fue en absoluto una sorpresa para el equipo, sí que deja al descubierto sin piedad el listón que deben alcanzar durante el resto de la temporada. Un análisis detallado revela que, mientras en el ámbito operativo se buscan ajustes de precisión, el departamento de aerodinámica de Woking se enfrenta a cuestiones fundamentales de gran alcance.

McLaren tuvo que modificar sin concesiones la configuración para no quedarse completamente rezagado en las rectas interminables. Eso dejó huella en las zonas de frenada. "El viernes orientamos nuestro enfoque de configuración hacia ser competitivos en las dos primeras curvas", revela el jefe de equipo, Andrea Stella.

"Llegamos aquí con la idea de que debíamos asegurarnos de no ser demasiado débiles en esas dos chicanas. Pero hemos visto que no éramos muy competitivos en las curvas a velocidades de entre 180 y 200 km/h", explica el italiano.

Aunque el equipo tomó medidas para contrarrestar esa situación el sábado, no se pudieron disimular las deficiencias fundamentales: "En general, las curvas lentas siguen siendo nuestra mayor oportunidad desde el punto de vista del desarrollo", explica Stella con delicadeza. "Si se ajusta la configuración, solo se avanza un poco. Necesitamos más".

También Lando Norris, tras quedar cuarto el domingo, no escatima críticas sobre el comportamiento del MCL40. A la pregunta de si habría aceptado el cuarto puesto antes del fin de semana, el británico aclara en Sky: "Creo que sí. En las últimas carreras, como en el Red Bull Ring, hemos visto que Red Bull puede ser muy rápido en este tipo de circuitos gracias a su buena velocidad punta y cosas por el estilo".

"Hoy se ha vuelto a confirmar: han sido mejores que nosotros. Pero ha quedado claro que Mercedes, en comparación con nosotros, sigue compitiendo en una liga propia". Su amarga conclusión: "Es simplemente frustrante".

"Tenemos que trabajar de verdad en las curvas lentas y de velocidad media, en la estabilidad del coche, que sencillamente no es lo suficientemente buena, y en ganar algo de velocidad punta en las rectas. Si conseguimos resolver eso, tendremos gran parte del problema solucionado".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lando Norris, McLaren Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Una dosis de realidad en la lucha por el título: Mercedes juega en otra liga

La confianza generada por las victorias anteriores dio paso en Monza a una sobria toma de conciencia. En lugar de embellecer el resultado más de lo que fue, Norris habla claro sobre las relaciones de poder en la cima. La remontada tardía en la última tanda de la carrera le importó poco al actual campeón del mundo: "Me da completamente igual el final, porque la primera impresión no es lo suficientemente buena", aclara.

"La clasificación no ha sido lo suficientemente buena, y el ritmo general tampoco. Ha quedado claro que Mercedes ha estado muy, muy fuerte y que, en comparación con el resto de nosotros, ha corrido claramente en una liga propia".

Norris no quiere achacar el déficit a la estrategia de neumáticos ni al ritmo puro de carrera: "Hoy probablemente estábamos a un nivel similar al de Red Bull, diría yo. Simplemente tuvieron la mejor estrategia y son fuertes cuando corren sin obstáculos. Creo que nos pasa factura nuestra velocidad punta cada vez que nos colocamos al frente de un grupo".

"Aunque hayamos ganado dos carreras, sabemos perfectamente que aún nos queda mucho por mejorar y que, como equipo, tenemos que dar un paso más. Pero sigo teniendo mucha confianza en que, como equipo, podremos salir adelante", afirmó el británico.

También en el coche gemelo prevalece la idea de que en Monza había que limitar los daños. Sin embargo, Oscar Piastri extrae un optimismo prudente y realista de lo ocurrido en la carrera: "Creo que hemos acabado más o menos donde esperábamos", afirma.

"Ser más rápidos que los Ferrari fue algo positivo, aunque fuera por poco. Fue una carrera complicada; no se trataba necesariamente de quién fuera el más rápido en pista. En cierto modo, simplemente había que actuar con inteligencia".

Al preguntarle por el análisis tras su discreto fin de semana en Zandvoort, el australiano se muestra aliviado de que ya no estén a ciegas: "En cuanto al ritmo, no fue en absoluto perfecto, pero fue muchísimo mejor que la última vez".

"Aunque a nivel operativo no hicimos un trabajo fantástico este fin de semana, fue bueno volver a hablar, al menos, de los detalles habituales que se pueden ajustar, en lugar de intentar reinventar la rueda por completo. Ese fue el mayor punto a favor".

Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

El plan de trabajo para la recta final: la esperanza de circuitos con muchas curvas

¿Cuál es, pues, el objetivo realista para la temporada, si los circuitos con una resistencia aerodinámica extremadamente baja plantean tales problemas al MCL40? El director del equipo, Andrea Stella, marca el rumbo y afronta con pragmatismo el calendario de carreras que queda por delante.

"Creo que un final de año bueno, razonable y realista es aquel en el que, en las nueve o diez carreras que quedan, veamos que luchamos constantemente por las victorias y que también podamos conseguir algunas de ellas", explica el italiano.

Las esperanzas se centran en trazados que se adapten de nuevo al concepto aerodinámico de McLaren: "Nuestros circuitos serán más bien como los de Malasia, Austin o Brasil. Creo que, cuando tenemos algunas curvas largas, el coche parece desarrollar bien su potencial".

De cara a los próximos circuitos urbanos de Bakú y al inminente debut en Madrid, Stella se muestra cauteloso a pesar de las fases de desarrollo anunciadas: "Tenemos algunas actualizaciones nuevas que llevaremos a Bakú, pero seguimos creyendo que circuitos como Bakú y Madrid, donde hay que ser muy preciso y hay curvas cortas, quizá no se adapten de forma óptima a nuestro coche".

No obstante, el jefe de McLaren no deja lugar a dudas de que no van a rendirse en la lucha por el título sin dar batalla, mientras las matemáticas ofrezcan esperanza: "En Zandvoort y Hungría fuimos capaces de ganar carreras. La resistencia aerodinámica será menos importante en Madrid, donde hay una densidad de curvas mucho mayor. Así que, sin duda, lo intentaremos".

"Pero en lo que respecta al mundial, debemos ser muy realistas: no dejemos que la clasificación nos condicione, sino que nos centremos en un fin de semana de carrera tras otro".