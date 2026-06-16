¿Hay alguna forma "justa" de revertir la locura de sanciones de Mónaco?

Es el típico lío de la Fórmula 1, ¿no? El campeonato, basado en la perfección y la precisión, se ha sumido en un caos total a causa de un minúsculo error de tan solo 77 centímetros.

La solicitud de revisión presentada por Alpine sobre el resultado del Gran Premio de Mónaco tuvo un desenlace algo inesperado, aunque resultaba casi inevitable tras la admisión por parte de FOM de que el sistema que medía la velocidad del pitlane de Montecarlo había estado funcionando de forma errónea.

Sin embargo, la decisión de los comisarios de devolver el tercer puesto a Pierre Gasly al anular sus dos sanciones dejó a muchos en el paddock sorprendidos, o al menos perplejos, ya que no hacía que el resultado de Mónaco pareciera más justo.

En cierta medida, de hecho, inclinó el resultado en la dirección opuesta. El podio final de Gasly parecía una recompensa por el hecho de que muchos de sus rivales —a diferencia de Pierre— sí reaccionaron ante lo que ahora resultaba evidente que eran sanciones impuestas erróneamente. Y, como resultado, fueron sancionados por ello.

Así que no es de extrañar que otros equipos (Red Bull, McLaren y Mercedes), cuyos pilotos parecen ahora ser los grandes perdedores, estén analizando formas de buscar justicia.

Hay un problema. Llegar a una conclusión que sea justa para todos es algo imposible. Literalmente, no hay una forma ideal de salir de este lío ahora mismo. La cuestión es si hay alguna forma de rectificar también las demás sanciones, tal y como hicieron los comisarios de Mónaco con la de Gasly.

Podría decirse que hay una forma especialmente espinosa de hacerlo: reducir los tiempos de carrera de los pilotos afectados por las sanciones incorrectas en la clasificación final.

Prepárate. Va a ser complicado. Y muy especulativo.

En lo que ahora solo puede describirse como la "clasificación provisional definitiva del Gran Premio de Mónaco", Gasly ocupa el tercer puesto con un tiempo total de 2h, 23min y 51,612s, a 20,369s del ganador de la carrera, Andrea Kimi Antonelli. Isack Hadjar es cuarto, a 3,025s del piloto de Alpine, con Oscar Piastri otros 0,867s más atrás. George Russell se mantiene en duodécima posición, a 43,353s de Antonelli y a 19,959s de Hadjar.

Esa es exactamente la posición en la que todos terminaron en pista. Pero, con los 10 segundos añadidos por sus dos sanciones, Gasly quedó inicialmente clasificado en séptimo puesto. Tras el éxito de Alpine en su recurso, recuperó esos 10 segundos; Piastri y Russell, por su parte, no obtuvieron nada. Eso se debe a que el primero cumplió su penalización durante la carrera, mientras que el segundo no lo hizo y, como consecuencia, recibió otra penalización más dura.

En su veredicto final sobre el caso de Alpine, los comisarios señalaron: "Los comisarios observan que, en relación con otros monoplazas que fueron sancionados, algunos cumplieron su penalización y esto, lamentablemente, afectó a sus estrategias de carrera y, por lo tanto, a su resultado. Sin alguna duda, seguirán existiendo dudas sobre si esas infracciones fueron bien aplicadas. No existe ninguna norma que otorgue a los comisarios la facultad de 'anular' una sanción ya cumplida. En cualquier caso, es imposible imaginar cómo podría aplicarse tal facultad. Cabe destacar que ninguna otra parte solicitó el derecho de revisión dentro del plazo establecido".

"Lamentablemente" es una palabra muy acertada.

Formalmente, no se ha demostrado que las sanciones a Piastri o a Russell fueran siquiera injustificadas. Los comisarios de Mónaco solo tuvieron que ocuparse del caso de Gasly, ya que Alpine fue el único equipo que solicitó una revisión y envió información.

Por lo tanto, la admisión de la FOM de que se había producido un error en la configuración del medidor de velocidad del pitlane solo dio a los comisarios motivos para revisar las sanciones de Gasly y, lo que es más importante, no las impuestas a otros pilotos.

Pierre Gasly, Alpine Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

La lógica sugiere que, si a Gasly se le pilló "excediendo la velocidad" en el pitlane de Mónaco sin haberla excedido realmente, entonces las sanciones a Piastri y Russell también se impusieron de forma errónea.

Pero el problema es que ni McLaren ni Mercedes las impugnaron en su momento.

Sin embargo, el resultado de la revisión de Alpine les dejó, sin duda, perplejos. Porque si ahora se anulan las sanciones impuestas a Gasly, ¿cómo es posible que se mantenga el castigo a los demás pilotos?

Ese es quizás el aspecto más fascinante de toda esta saga. Si el resultado de la carrera se basó en datos erróneos, ¿se puede realmente restablecer la clasificación de un piloto y dejar intacto el resultado distorsionado de todos los demás?

Existe un interesante debate sobre si aún se podría encontrar una solución más justa, una que también hiciera que el resultado final fuera más equitativo para los pilotos que reaccionaron ante unas sanciones que nunca deberían haber existido.

Una posible respuesta sería reducir sus tiempos totales de carrera en una cantidad equivalente a lo que perdieron a causa de esas sanciones.

¿Cómo se traduciría eso?

Piastri perdió efectivamente una posición frente a Gasly únicamente porque McLaren decidió que Oscar entrara en boxes por segunda vez en la carrera —presumiblemente y muy probablemente para eliminar la amenaza de que se añadieran los cinco segundos a su tiempo de carrera—. El australiano entró en boxes bajo el coche de seguridad tras el accidente de Lance Stroll, permaneció parado durante cinco segundos y así cumplió la penalización. Pero al hacerlo permitió que Gasly le adelantara, ya que Alpine no quiso entrar en boxes.

Si se restan esos cinco segundos del tiempo de carrera de Piastri, este se coloca inmediatamente por delante tanto de Hadjar como de Gasly en la clasificación.

¿Sería eso justo? No del todo. Estaba por delante de Gasly antes de cumplir la penalización, pero aún por detrás de Hadjar. Hadjar se convertiría, en la práctica, en un daño colateral en una situación en la que no tuvo nada que ver. ¿Satisfaría eso a McLaren? Lo más probable es que sí. ¿Es eso lo que piden con su recurso? Aún no está claro.

George Russell, Mercedes; Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

Abordar la delicada situación de Russell sería aún más complicado.

Su sanción de cinco segundos se convirtió en un drive-through después de que Mercedes no la cumpliera correctamente durante la carrera. Y el paso por boxes se produjo en las circunstancias más desafortunadas que se puedan imaginar, ya que George tuvo que cumplirla inmediatamente tras la reanudación desde parado tras la bandera roja.

Sin embargo, hay una disposición en el Reglamento Deportivo que, al menos, ofrece un punto de referencia útil. Se trata del artículo B1.9.6.c.iii, que aborda los casos en los que los pilotos no tienen tiempo para cumplir sus sanciones durante la propia carrera.

Establece lo siguiente: "Si dicha sanción no se cumple antes del final de la TTCS [Tiempo Total de la Sesión], se añadirán treinta (30) segundos al tiempo del piloto en cuestión en el caso de una sanción de 'Stop-and-Go', o veinte (20) segundos en el caso de un 'Drive-Through'".

Ese es quizás el punto más relevante en el que Mercedes podría basarse.

Russell cumplió efectivamente una sanción que solo existía porque una sanción anterior —que a su vez podría haber sido errónea— no se había cumplido de manera correcta. Y el propio reglamento de la FIA considera que un drive-through equivale a 20 segundos.

Si se le devuelven esos 20 segundos a Russell en la clasificación final, acaba justo por delante de Hadjar, ¡con un margen de 0,041s! Una aclaración importante: hubo otros dos pilotos sancionados por la misma infracción de exceso de velocidad en el pitlane durante la carrera: Lewis Hamilton y Franco Colapinto.

Hamilton cumplió su sanción de la misma forma que Piastri. Colapinto, al igual que Gasly, no lo hizo y fue relegado tras la carrera al 14º puesto, en lugar del 12º en el que había terminado. Devolver cinco segundos a cualquiera de los dos pilotos no alteraría drásticamente la clasificación. Hamilton aún sería 2º y Colapinto 12º.

Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Siguiendo esa lógica, la clasificación final quedaría así: Antonelli y Hamilton se quedan en primer y segundo lugar, Piastri asciende al tercer puesto por delante de Gasly, Hadjar cae al sexto, mientras que Russell sube al quinto; Liam Lawson, Arvid Lindblad, Alex Albon, Esteban Ocon y Fernando Alonso bajan todos una posición.

Sin duda, ese sería el mejor resultado posible para Mercedes, ya que Russell sumaría 10 puntos en lugar de cero tras lo que fue sido un fin de semana desastroso, y además reajustaría ligeramente la lucha por el campeonato.

Parece un lío, ¿verdad? Sí. Pero ahora mismo no hay prácticamente nadie en el paddock que entienda cómo acabará finalmente esta historia.

No existe un procedimiento claro en el reglamento que haga que todos estos ajustes sean legalmente sencillos, simplemente porque no hay ningún precedente en el que basarse y hay demasiadas preguntas sin respuesta.

Pero cada vez está más claro que devolver a Gasly el podio de Mónaco ha molestado a demasiada gente en el paddock.

Hay un problema fundamental con que el francés reciba ese trofeo (que aún no ha recibido, ya que, según se sabe, Red Bull no está dispuesta a entregárselo hasta que quede claro el resultado). Si el proceso de revisión del resultado del GPo de Mónaco tenía como objetivo hacer justicia, entonces restablecer su tercer puesto podría tener muy poco que ver con ese objetivo.

No hay duda de que Gasly hizo una carrera excepcional. Clasificarse como el mejor de la zona media fue un gran logro. Adelantar a Lando Norris en la salida y situarse en posición de luchar por un buen resultado fue impresionante. Pero nada de eso cambia el hecho de que, si el sistema de cronometraje hubiera funcionado correctamente, probablemente nunca habría tenido opciones reales de subir al podio.

Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes, Pierre Gasly, Alpine Foto de: Andrej Isakovic / AFP vía Getty Images

Gasly rodaba muy por detrás de Russell, Piastri y Hadjar antes de que las sanciones empezaran a afectar a la carrera. Sin embargo, de alguna manera acabó por delante de los tres en la clasificación final.

No es de extrañar que la decisión causara sorpresa.

Piastri resumió perfectamente la situación en Barcelona.

"Es muy difícil saber qué es lo correcto", dijo. "Porque, en cierto modo, veo que han admitido que había algo que no funcionaba bien en el pitlane. Pero cuando hay cinco o seis coches sancionados por eso... Yo tampoco llevaba exceso de velocidad. Y luego cambias una sanción y no tienes la posibilidad de cambiar todas las demás".

"Esto crea una situación muy, muy complicada para todos. Obviamente, hemos presentado nuestra intención de recurrir la decisión".

"Para mí, no se trata realmente de los puntos ni nada por el estilo. Es más bien que no creo que esa sea realmente la forma en que deberíamos analizar las cosas. Y sienta un precedente muy peligroso. Porque ahora incentiva terminar donde uno quiera en la pista, sin aceptar las sanciones, para luego discutir sobre ello más tarde. En lugar de tener el resultado de la carrera cuando deberíamos", concluyó.

Es imposible predecir qué pasará. A estas alturas, casi ninguna solución está descartada por completo; incluso, como bromeó alguien del paddock, simular la carrera con inteligencia artificial y recalcular el resultado sin las sanciones.

Bromas aparte, sigue habiendo incertidumbre sobre cómo McLaren, Red Bull y Mercedes pueden argumentar sus casos para impugnar el resultado. También hay dudas sobre si aún existe una vía legal para cambiar los resultados, dado que ha pasado más de una semana desde que ondeó la bandera a cuadros en Mónaco.

Y, aunque la hubiera, ¿cuánto tiempo más puede alargarse todo esto?

Porque entre los equipos que impugnan el resultado tampoco hay mucho acuerdo sobre cuál debería ser realmente el desenlace. Mercedes y McLaren probablemente preferirían compensar a sus pilotos mediante la revisión de los tiempos de carrera. Red Bull, por su parte, seguramente preferiría que se anulara por completo la decisión de devolver el podio a Gasly, lo que permitiría a Hadjar conservar el podio.

Oscar Piastri, McLaren Foto de: Anni Graf - Fórmula 1 vía Getty Images

En el caso de Russell, hay además una complicación más: los equipos rivales podrían argumentar que su drive-through fue consecuencia de un error de comunicación de Mercedes, lo que llevó al equipo a no cumplir correctamente la penalización.

Aun así, no se descarta por completo un desenlace en el que todos los pilotos afectados reciban algún tipo de compensación, lo que significa que el podio de Mónaco aún podría volver a cambiar.

¿Podría ser que, en lugar de enviar el trofeo del tercer puesto a Enstone, se ordene a Red Bull que lo envíe a Woking?

Sin embargo, hay un problema inevitable. Una vez que la estrategia, las paradas en boxes y las posiciones en carrera se han visto influidas por sanciones que están basadas en unos datos erróneos, simplemente no hay una forma correcta de reconstruir cómo habría sido realmente la carrera".

Y surge una pregunta obvia a raíz de ello.

¿Cómo tiene sentido todo esto?

Y la única respuesta razonable es… que nada de esto tiene sentido.