Hadjar lamenta una carrera "desastrosa" en Sepang con un Red Bull "horrible"

Isack Hadjar ha calificado de "broma" su Gran Premio de Bahrein en Malasia, tras haber experimentado unos curiosos problemas en su Red Bull este domingo.

Tras salir octavo en la parrilla debido a una sanción por cambio de motor, el día de Hadjar se complicó desde el principio, ya que se salió a la grava en la vuelta de formación inicial.

El francés sacó el máximo partido a los neumáticos intermedios cuando la carrera por fin se puso en marcha tras unos problemas con el software, adelantó a Liam Lawson para colocarse cuarto en la vuelta seis y mantuvo esa posición a partir de ahí, a pesar de la presión de Lewis Hamilton en el último tercio de la carrera.

Hadjar heredó así la tercera posición cuando George Russell se retiró en la vuelta 50, pero, en el sprint de cuatro vueltas que siguió a la última salida del coche de seguridad, no pudo contener a los Ferrari y terminó cayendo hasta la quinta posición, a casi cuatro segundos de Hamilton, que completó el podio por detrás de Max Verstappen y Andrea Kimi Antonelli.

"No tenía ritmo", se lamentó el piloto de Red Bull. "Algo fallaba, porque… es imposible que ahora sea un segundo más lento por vuelta. Incluso comparado con los Mercedes, ¿sabes? Durante todo el fin de semana fuimos más rápidos. Y ahora, en la carrera, no estamos en absoluto a la altura. El coche era horrible de conducir".

"Justo en las últimas vueltas, no sé cómo pero se nos acabó la batería. Así que, en las rectas, no podía defenderme de los Ferrari, y perdimos el podio por algo tan estúpido".

Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Durante las 30 vueltas disputadas con bandera verde, Hadjar perdió una media de 0,881s por vuelta respecto a su compañero de equipo Max Verstappen.

Cuando se le preguntó si su falta de ritmo se debía al problema de degradación que se ha observado ocasionalmente en el RB22 o si estaba relacionado con la unidad de potencia, Hadjar respondió: "No, fue por el chasis. La unidad de potencia funcionaba bien; solo que en las dos primeras vueltas tras la reanudación, no sé por qué nos quedamos tan bajos de batería. Luego se estabilizó y volví a ser rápido. De no ser por eso, habría mantenido la tercera posición".

"No sé, simplemente el agarre. Incluso detrás del coche de seguridad, notaba que no tenía agarre y que la reanudación iba a ser complicada para mí. Parecía que siempre llevaba los mismos neumáticos".

"Durante todo el fin de semana he sido bastante rápido, así que… Tenemos que solucionar el problema, volver a Singapur y hacerlo mejor", añadió.

Al menos Red Bull logró su primera victoria de la temporada en un Gran Premio con Max Verstappen, pero cuando se le preguntó a Hadjar por ello, le costaba ver el lado positivo.

"Sí, pero ya sabes, no ha sido un buen día para mí", respondió. "Me alegro por los chicos, pero para mí ha sido un desastre".

Los 10 puntos de Hadjar, sumados a los 25 de Verstappen, contribuyeron a que Red Bull se acercara a McLaren en la lucha por el tercer puesto del campeonato de constructores, reduciendo la diferencia de 76 a 18 puntos en las dos últimas carreras.