La impotencia de los pilotos de F1 por el fallo de software: "Totalmente inaceptable"

Los principales pilotos de Fórmula 1 se mostraron desesperados por los fallos de software de las unidades de potencia que trastocaron la salida del GP de Bahrein en Malasia, con Lando Norris calificando los problemas electrónicos de "horribles" y considerándolos una prueba más de que la F1 debería alejarse de los motores híbridos.

La salida sobre el mojado circuito de Sepang tuvo que ser abortada después de que un gran número de coches sufrieran graves problemas de software. Al tratarse de la primera carrera en lluvia disputada con la generación de monoplazas de 2026, un error en el software que apareció cuando los pilotos circulaban a velocidades muy reducidas, provocado por el modo de lluvia del controlador de la unidad de potencia, hizo que varios pilotos quedaran atrapados en modo ralentí en distintos momentos de las dos vueltas de formación previstas.

Con varios coches atrapados en ese bucle de ralentí, la FIA tuvo que programar rápidamente y distribuir un parche de software para que los 11 equipos lo instalaran durante la posterior interrupción con bandera roja, eliminando la reducción de potencia habitual en condiciones de lluvia en las zonas afectadas. La carrera tardó 50 minutos en poder arrancar, un importante borrón para la F1 antes de lo que, por lo demás, acabó siendo una entretenida carrera con condiciones meteorológicas cambiantes.

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Con los pilotos mostrando ya sus dudas sobre las carreras de la F1 2026, muy condicionadas por la batería, y sobre el excesivo protagonismo de la electrónica, este incidente no hizo precisamente que aumentara su simpatía por la actual normativa.

"Es simplemente horrible. No sé, esto demuestra que no deberíamos tener nada de todo eso, toda esa parte electrónica", aseguró Norris, uno de los pocos pilotos con motor Mercedes que sufrió el fallo.

"Nunca había visto que una carrera de F1 se retrasara por un 'bug'. Esa sí que es nueva", ironizó Piastri. "Yo me quedé atrapado durante aproximadamente un segundo. Cuando el turbo no funciona en estos coches, casi sale más a cuenta empujar el coche que utilizar el motor. Fue bastante extraño. No dio una buena imagen, pero creo que sería injusto señalar a alguien antes de tener una explicación".

Lando Norris, McLaren Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Sergio Pérez, piloto de Cadillac y al volante de uno de los varios coches con motor Ferrari que se vieron afectados, fue bastante menos comprensivo.

"Era como estar en un kart de alquiler y que se te acabara el tiempo", explicó el mexicano. "Pisabas el acelerador, intentabas acelerar y no pasaba absolutamente nada".

"Estoy seguro de que aprenderemos de ello como deporte. Pero lo que ha ocurrido hoy es totalmente inaceptable para este deporte".

El piloto de Haas F1 Oliver Bearman aseguró que fue "aterrador" que su pedal del acelerador dejara de responder por algo que escapaba completamente a su control.

"Nunca había visto nada parecido. Me quedé sorprendido", explicó. "Ni siquiera sabía que la FIA podía controlar nuestro pedal del acelerador. La verdad es que fue bastante aterrador. Mi acelerador dejó de funcionar, aunque parece que también les ocurrió a todos los demás. El motor simplemente se quedó al ralentí".

Fernando Alonso, piloto de Aston Martin, consideró que actualmente hay "demasiada tecnología" involucrada en la categoría y cree que "los espectadores tampoco la aprecian realmente".

Mientras tanto, el ganador de la carrera, Max Verstappen, cuya lenta arrancada contribuyó a desencadenar el fallo, comparó el caos de la vuelta de formación con la carrera de karts de Lego celebrada en Silverstone.

"Ese es el problema que tenemos", explicó el neerlandés. "Estos motores son muy complicados y llevan muchísimo software. Yo fui el primero en activarlo y entonces miré por el retrovisor y pensé: 'Espera, ¿me están esperando a mí o qué está pasando...?'".

"Era como la carrera de Lego, íbamos a la misma velocidad. En un momento dado llegamos a estar cinco coches en paralelo en la recta porque no entendíamos qué estaba pasando. Después completamos una vuelta y vi que todavía había otros ocho coches avanzando a paso de tortuga".

"¿Qué puedes decir? Quiero decir, eso no es lo que quieres para este deporte, ¿verdad?"