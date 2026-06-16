Sainz no espera mucho superclipping en Madring y ve en la Monumental 'un quebradero'

Este martes se presentó al mundo el circuito de Madring, que en menos de tres meses acogerá el GP de España 2026 de F1. La gran estrella del evento fue Carlos Sainz, embajador del gran premio, que además tuvo el enorme privilegio de dar la primera vuelta completa al trazado ya asfaltado.

Y después de haber sido también asesor de los diseñadores de la pista, atendió en calidad de experto a los medios allí presentes, entre ellos Motorsport.com, para analizar cómo será el Madring.

Cuando se le preguntó si será un circuito en el que se vaya a poder adelantar, que es una de las grandes preocupaciones de los aficionados, definió varios lugares donde existirá esa oportunidad: "Está el claro punto de la curva 1, está claro el punto de la curva 4, creo que es la número 4, al final de la recta atrás, que es casi una recta de un kilómetro, que normalmente con los motores de este año debería ser, con la energía, bastante fácil adelantar. Y luego creo que hay otro punto de adelantamiento, o dos puntos más, que son, digamos, más los comodines como los llamo yo, que son el de después de la Monumental y luego otra frenada fuerte que hay en la antepenúltima curva".

La curva Monumental se llevó todos los grandes titulares desde el primer momento, y también fue objeto de varias preguntas. Sin embargo, no cree que vaya a haber drama en la primera vuelta: "Está como a mitad de circuito, así que ya llegaremos más en fila de a uno y no todos en paralelo, pero creo que es una curva que ahora sí te va a permitir escoger diferentes trazadas, arriba o abajo. Obviamente la línea principal será por la zona de abajo, la zona penaltada, pero para hacer menos distancia. Y luego tengo la sensación de que va a ser a fondo, y puede ser también como una recta que te ayude a coger rebufo un poco antes de la curva siguiente".

Insitiendo más en la Monumental, el piloto de Williams continuó: "Es una curva que a mí, desde el momento en que la vi diseñada, me impresionó mucho que la Fórmula 1 también se animase a autorizar a hacer ese tipo de curva en el calendario. Que Pirelli también diese el listo bueno, el ok, porque no es una curva fácil para los coches de Fórmula 1, y el estrés que sufrirá el neumático, y si son casi 180 grados mantenidos con una pendiente brutal, que estoy seguro que se marcará en el calendario como un quebradero que habrá que preparar a los equipos y a los motores para ver cómo afrontar esa curva. Así que, bienvenida sea, porque así le da carácter al circuito y personalidad".

Sainz prefiere esperar a probar el coche real de F1 para ver si será un circuito más destacable en clasificación o en carrera, y aún prefiere no destacar otros puntos como más espectaculares de lo esperado. Así contestó a Motorsport.com: "Es pronto para decir qué otra parte del circuito es mejor. Tengo que rodar con un F1, tengo que ir detrás de otros coches, tengo que hacer frenadas fuertes, tengo que hacer las curvas rápidas. Yo creo que toda la zona que rodea la Monumental, tanto la chicane rápida que va y viene antes de la Monumental, como las enlazadas que vienen después de la Monumental, digamos que es la parte del circuito que al piloto nos transmitirá más, porque es donde más quizá más fuerzas G habrá".

"Me gusta que haya enlazadas y curvas rápidas como parte de un circuito urbano.Que salgas de un circuito urbano, te metas en uno permanente y te vuelvas a meter en un circuito urbano, es lo que yo creo que hace el circuito tan diferente a los que hay hoy en día en la F1".

Madring Foto de: Filip Cleeren

Sobre otro de los grandes problemas de la F1 2026, el superclipping, Sainz explicó por qué en Madring no será tan grave: "Es un trazado que al tener frenadas muy fuertes y que perecen las rectas largas, creo que no va a haber tantos problemas de superclipping y de energía. Sí que es verdad que al haber rectas tan largas seguramente haremos lo de siempre, lo de quedarnos sin batería al final de recta, pero también es verdad que como ofrece frenadas muy fuertes donde podemos recargar la energía, no habrá muchos problemas. Los problemas principales que tenemos con los coches este año es cuando hay curvas rápidas seguidas de rectas largas, porque entonces es cuando no puedes recuperar la energía".

Sainz reveló que varios pilotos de la actual parrilla le preguntaron cuando dio la vuelta al circuito, pero considera que hasta que no se pruebe realmente no surgirán más dudas. Y admitió que falta poco para que los equipos puedan probar el Madring en el simulador: "Ya han estado las compañías haciendo el escáner del circuito, y creo que ya dentro de poco vamos a empezar a todos a hacer las primeras sesiones de simulador en este circuito y ahí es cuando empezarán en el grupo de pilotos a preguntar '¿oye has probado esta curva?' Es ahí donde se pondrá divertido".

Por último, no quiso poner en un top a Madring sobre sus circuitos favoritos de F1, pero explicó: "Hasta que no ruede con un Fórmula 1, no te puedo decir las sensaciones que me transmite el asfalto, los pianos, los peraltes, la capacidad de seguir al coche delante... lo que sí que te puedo decir es que, analizándolo desde afuera, sin haber rodado con un Fórmula 1, el circuito es un circuito diferente, como he dicho antes, es un circuito que tiene carácter".

"Yo lo que le pedí al circuito de Madrid fue que por lo menos había que hacer un circuito con carácter, con carisma, diferente, y no caer en la trampa de hacer circuitos que, no voy a dar nombres, pero que se han ido ya yendo del calendario recientemente porque a los pilotos y al espectáculo tampoco aportaban nada".