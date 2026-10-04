La apuesta por los slicks que perjudicó a McLaren y Ferrari en el GP de Bahrein de F1

Cuando el Gran Premio de Bahrein en Malasia finalmente pudo ponerse en marcha después de una hora y 33 minutos de retrasos, quedó claro que el neumático intermedio era la opción adecuada para las primeras vueltas, aunque el Circuito Internacional de Sepang parecía estar secándose.

En la parte delantera de la parrilla, Ferrari y McLaren decidieron apostarlo todo a los neumáticos de seco para la reanudación. Ferrari eligió el compuesto blando, mientras que McLaren se decantó por el medio. Cuando la carrera arrancó detrás del coche de seguridad, ambos equipos no tardaron en lamentar sus decisiones, ya que el asfalto todavía estaba demasiado resbaladizo.

McLaren abandonó pronto el plan y llamó a boxes a Oscar Piastri antes de la salida en parado para volver a montar un juego de intermedios. Sin embargo, Lando Norris y los Ferrari mantuvieron su apuesta.

Charles Leclerc terminó entrando en el pitlane al final de la vuelta, después de que los pilotos con slicks fueran engullidos y posteriormente dejados atrás por aquellos que habían mantenido los intermedios para la salida.

Lewis Hamilton y Lando Norris llegaron a una conclusión similar: una vez hecha la apuesta, tocaba mantenerla. A Hamilton le preguntaron si quería volver a parar, pero el siete veces campeón consideró que Ferrari podía seguir adelante con su apuesta, teniendo en cuenta que ya estaban muy retrasados y que entrar en boxes únicamente supondría perder todavía más tiempo.

Al final de la octava vuelta, los tiempos con slicks ya eran similares a los de quienes llevaban intermedios. La posterior salida de pista de Valtteri Bottas ofreció entonces a los pilotos que todavía montaban intermedios la oportunidad de cambiar a neumáticos de seco.

Al hablar sobre la decisión, Norris explicó que la idea de empezar con slicks parecía "bastante convincente" y que tenía dudas sobre el rendimiento del intermedio. En su vuelta de reconocimiento hacia la parrilla, el británico había notado que el neumático de banda verde ya estaba sufriendo mucho sobre el abrasivo asfalto de Sepang.

"Parecía quizá un poco arriesgado, porque un slick sobre una pista mojada siempre supone cierto riesgo", explicó Norris. "Había suficiente gente montándolo como para que en ese momento pareciera bastante convincente que posiblemente sería la decisión correcta".

"En las vueltas hacia la parrilla con el intermedio, cuando las condiciones eran bastante similares, tenían muchísimo agarre y mi intermedio quedó completamente destrozado después de una vuelta".

"Estaba convencido de que el slick funcionaría, pero creo que simplemente se debía al hecho de que realmente nunca había utilizado antes el intermedio. De alguna manera, las sensaciones eran mucho mejores de lo que deberían haber sido".

"Si hubiéramos tenido alguna referencia del intermedio de un fin de semana anterior, quizá habría podido entenderlo mejor. Pero aquello nos convenció y claramente convenció a mucha gente".

"Oscar probablemente tomó la decisión correcta entrando en boxes y nosotros hoy nos equivocamos. Eso es todo".

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, Carlos Sainz, Williams Photo by: Joe Portlock / Getty Images

Leclerc planteó la teoría de que la rugosidad del asfalto hizo más complicado interpretar el estado real de la pista, ya que el agua se acumulaba en los huecos de la superficie. Además, la bajada de temperatura provocada por la lluvia hizo que el circuito tardara mucho más de lo esperado en secarse. Dada la duración del aguacero, cualquier temperatura residual que pudiera conservar el asfalto desapareció rápidamente.

Aunque el monegasco cambió de neumáticos, el tiempo perdido al detenerse después de la salida hizo que permaneciera por detrás de Hamilton, que alargó mucho más su stint con los blandos y rápidamente comenzó a recuperar posiciones.

Hamilton bromeó diciendo que no iba a "ir al casino con los chicos" después de que las apuestas del equipo no salieran bien, aunque elogió la estrategia de Ferrari de mantenerlo en pista.

El británico quedó posteriormente menos satisfecho con el neumático medio después de realizar una parada en la vuelta 31, pero el VSC del tramo final de la carrera —que posteriormente se convirtió en un coche de seguridad— le brindó la oportunidad de regresar al blando. Hamilton aprovechó ese compuesto para adelantar a Isack Hadjar y hacerse con la tercera posición.

"Cuando salimos [de boxes], todo el spray empezó a salir de la parte trasera del coche de Max y pensé: 'Vale, estoy acabado. Mi carrera está realmente en problemas'", recordó Hamilton.

"Simplemente teníamos que mantenernos firmes. Mientras todos me adelantaban, [los ingenieros] decían: 'Paramos'. Pero yo sabía que ya habíamos perdido otros 26 segundos. ¿Qué diferencia había entre eso y el minuto y 40 segundos, o lo que fuera, que ya estaba perdiendo? Así que simplemente dije: 'Esperemos a que la pista se seque'".

"Y cuando finalmente lo hizo, fue una buena sensación empezar a alcanzar a la gente. El coche se sentía genial a partir de ahí. Mis chicos en el garaje hicieron unas paradas realmente buenas y después también tuvimos una buena estrategia. Pero nunca pensé que fuéramos a poder regresar al podio. Por supuesto, estoy realmente, realmente agradecido de que hayamos conseguido volver hasta aquí".

"Definitivamente tendremos un diálogo abierto y estoy realmente orgulloso de mi equipo. Los mecánicos, cada fin de semana, por todo el trabajo que están haciendo; los ingenieros que vienen aquí cada fin de semana; el personal de catering... Todo el mundo viene y realmente da lo mejor de sí".

"Todos tienen el corazón en el lugar correcto. Está claro que tenemos áreas en las que necesitamos mejorar y lo sabemos, no lo estamos negando. Así que creo que tendremos una conversación constructiva, nos reagruparemos, nos quedaremos con los aspectos positivos de este fin de semana, porque el coche fue realmente bueno, y volveremos la próxima semana dispuestos a luchar".