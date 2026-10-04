Solberg no se arrepiente del error que le hizo perder el título del WRC, pero "duele mucho"

Tras comenzar el fin de semana a 21 puntos del líder, Oliver Solberg realizó una gran actuación que llevó la decisión a la última especial, donde, si superaba al líder del campeonato, Elfyn Evans, se proclamaría campeón del mundo.

El piloto de 25 años, copilotado por Elliott Edmondson, parecía encaminado a cumplir su sueño tras haber conseguido una ventaja de 1,9 segundos sobre el tiempo de Evans antes de salirse de la pista. A falta de dos curvas, Solberg se salió repentinamente de la carretera de grava y cayó en los matorrales.

Solberg pudo volver a la carretera, completar la etapa y asegurarse la victoria en el Rally de Cerdeña, pero el título fue a parar a manos de Evans.

"Pensaba que la curva no sería ningún problema y todo iba bien hasta que me encontré con unos matorrales, como un montículo de grava, y no esperaba que el coche se me fuera de control, así que fue toda una sorpresa", dijo un emocionado Solberg.

"Lo di todo hasta el final y eso es todo lo que puedo decir. No soy de los que se rinden. Tengo mucha pasión".

"Me duele mucho, pero no me arrepiento de nada. Si no lo hubiera intentado y hubiera perdido por diferencia de tiempo, lo estaría pasando aún peor, pero al menos lo intenté. De alguna manera tuve la oportunidad de intentarlo, lo cual fue increíble".

"Estoy orgulloso, pero me duele. Este era todo mi sueño. Pensaba que realmente podía conseguirlo, así que es una sensación extraña".

"Estoy orgulloso y, en general, ha sido una gran temporada, una montaña rusa de emociones, y haber tenido la oportunidad ha sido increíble. Me cuesta hablar de ello".

"Ha sido un año fantástico y he aprendido mucho. No me arrepiento de nada y solo tengo que mirar hacia el futuro, quedarme con lo positivo y, con suerte, tener muchos años más para intentarlo [de nuevo]", dijo.

Solberg no dudó en elogiar a los nuevos campeones del mundo, Evans y Scott Martin.

"Quiero dar la mayor de las enhorabuenas a Scott y a Elfyn. Sin duda se lo merecen por la temporada tan sólida y constante que han tenido", concluyó Solberg.