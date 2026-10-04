¡Evans es campeón del mundo del WRC 2026! Drama de Solberg a dos curvas del final

Elfyn Evans es el campeón del WRC 2026 después de que Oliver Solberg sufriera un accidente a solo dos curvas de la meta en un increíble desenlace de la lucha por el título en el Rally de Italia-Cerdeña.

El piloto de Toyota, copilotado por Scott Martin, llegó a la última cita de la temporada con 21 puntos de ventaja sobre Solberg, pero tener que abrir pista dejó a Evans en una situación complicada y propició un final lleno de tensión que llevó la lucha por el campeonato hasta el último tramo del año.

Solberg, que salía tercero al recorrido, terminó el viernes en tercera posición pese a sufrir un pinchazo lento, antes de lanzarse al liderato gracias a una espectacular actuación durante el sábado. Evans reconoció que por momentos se sintió impotente para recortar distancias debido a su posición de salida, y terminó el sábado en una lejana quinta posición de la general.

La lucha por el título quedó reducida a una tensa Power Stage final en la que el ganador se lo llevaba todo. Con una cómoda ventaja al frente del rally, Solberg afrontó la última jornada a seis puntos de Evans, que necesitaba sumar cinco puntos en el Super Sunday para asegurarse el que también habría sido su primer título mundial.

Solberg redujo la diferencia a tres puntos al liderar la clasificación del Super Sunday, y esa distancia quedó reducida a solo uno cuando Evans tuvo que detenerse para cambiar un neumático delantero derecho pinchado en el penúltimo tramo. Evans consiguió mantener su quinta posición en la clasificación general, pero perdió dos puntos provisionales del Super Sunday en el proceso.

Con Solberg encaminado hacia su tercera victoria del año y liderando también el Super Sunday, el sueco se habría proclamado campeón por desempate en caso de que ambos terminaran el rally igualados a puntos. Eso dejó un increíble duelo decisivo para el último tramo, con Evans sabiendo que tenía que superar a Solberg para conquistar la corona.

Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Con el título en juego, Evans creyó que no había hecho lo suficiente para superar a Solberg en el último tramo. El sueco venía mejorando sus parciales, pero, a solo dos curvas del final, se salió de la carretera, entregándole el título a Evans. De esta forma, Evans se convirtió en el primer británico campeón del mundo de rallies desde Richard Burns en 2001.

"Todavía no lo he asimilado. Estaba bastante seguro de que se había acabado. Lo di absolutamente todo. Lo siento por Oliver", declaró Evans.

Solberg logró recuperarse y completar el tramo para conseguir su tercera victoria de la temporada, con 57,6 segundos de ventaja sobre el ya destronado campeón del mundo Sébastien Ogier. El tercer aspirante al campeonato, Sami Pajari, que había comenzado el fin de semana como el rival más cercano de Evans a 17 puntos, terminó tercero. Adrien Fourmaux, de Hyundai, y el propio Evans completaron las cinco primeras posiciones.

Takamoto Katsuta, de Toyota, terminó el rally en sexta posición por delante de Jon Armstrong, de M-Sport-Ford. Ambos estuvieron entre los pilotos que sufrieron costosos pinchazos durante la jornada del viernes.

La última prueba de la temporada resultó especialmente accidentada para Hyundai. El equipo terminó el viernes con Thierry Neuville arrebatándole el liderato del rally a su compañero Fourmaux por apenas 0,4 segundos.

Las esperanzas de Fourmaux de conseguir su primera victoria en el WRC sufrieron un duro golpe cuando padeció dos pinchazos durante el sábado. Neuville también perdió el liderato ante un Solberg lanzado al ataque antes de que un accidente en el tramo 11 provocara su abandono.

Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Hyundai

Su compañero de equipo Dani Sordo también abandonó el sábado después de sufrir molestias derivadas del accidente que había tenido en el Shakedown.

Martins Sesks, de M-Sport, también vivió un rally muy accidentado, ya que un pinchazo seguido de un problema en la dirección acabó con cualquier posibilidad de sumar puntos. Su compañero Josh McErlean llegó a rodar sexto, antes de que un error en el tramo 12 terminara provocando su abandono posteriormente en un enlace.