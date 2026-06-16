McLaren y Red Bull recurren ante la FIA la anulación de la sanción a Gasly en Mónaco

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Tanto McLaren como Red Bull han cumplido con su intención de apelar contra la decisión de los comisarios de la FIA que revocaron la sanción de Gasly en Mónaco.

Juanjo Sáez Filip Cleeren
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing, Oscar Piastri, McLaren

Max Verstappen, Red Bull Racing, Oscar Piastri, McLaren

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

McLaren ha confirmado este martes que ha presentado formalmente una notificación de apelación ante el Tribunal Internacional de Apelación de la FIA contra la decisión de los comisarios de anular la sanción a Pierre Gasly tras el Gran Premio de Mónaco de 2026.

Si bien Red Bull aún no ha confirmado su propio recurso, Motorsport.com ha podido saber que el equipo también ha apelado después de ver a Isack Hadjar perder lo que consideran es una tercera posición de podio merecida.

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Aunque desde Woking subrayan su respeto por los procedimientos judiciales de la FIA y por la labor de los comisarios, consideran que el caso plantea cuestiones relevantes relacionadas con la igualdad deportiva, la consistencia regulatoria y también la integridad de la competición.

Según explica el equipo McLarne en su comunicado, durante todo el fin de semana de Mónaco los participantes actuaron siguiendo la interpretación vigente del reglamento y las prácticas habituales relativas al límite de velocidad del pitlane. Además, los equipos perjudicados cumplieron las sanciones de acuerdo a las decisiones adoptadas por los comisarios en ese momento.

Por ese motivo, desde McLaren entienden que la anulación de las penalizaciones a Gasly genera una situación de desigualdad deportiva, ya que algunos pilotos y equipos se ven ahora perjudicados precisamente por haber actuado de acuerdo con las normas que estaban vigentes durante el evento.

"En nuestra opinión, la eliminación posterior de las sanciones crea una situación en la que algunos competidores quedan en desventaja por haber actuado conforme al reglamento y a las decisiones de los comisarios", señaló el equipo en su comunicado.

McLaren insistió en que su recurso no está dirigido contra ningún rival en particular, más concretamente Alpine, sino que responde a su convicción de que el campeonato debe sustentarse sobre una base consistente, transparente y justa de las reglas.

McLaren concluyó su anuncio reafirmando su compromiso de seguir trabajando de manera constructiva junto a la FIA, la Fórmula 1 y el resto de equipos para proteger la integridad del deporte y mantener la confianza en el marco regulatorio de la categoría.

El domingo por la noche en Barcelona, el jefe de Mercedes, Toto Wolff, confirmó que su equipo iniciaría su propio derecho de revisión contra la decisión de Gasly. Pero aún no está claro si la solicitud de Mercedes es admisible, ya que la escudería está en estos momentos a la espera de la respuesta del organismo rector.

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