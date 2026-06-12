OFICIAL: la FIA devuelve el podio de Mónaco a Gasly tras la revisión de Alpine

Durante el Gran Premio de Mónaco, fueron varios los pilotos sancionados por exceder el límite de velocidad en el pitlane, con Pierre Gasly siendo el gran perjudicado, ya que si bien cruzó la bandera a cuadros en la segunda posición, acabó bajando hasta una decepcionante séptima plaza debido a dichas sanciones todavía pendientes.

En Alpine se mostraron muy en desacuerdo con estas penalizaciones rápidamente y no tardaron en presentar un "derecho a revisión" que la FIA aceptó unos días más tarde, un movimiento acertado que este viernes 11 de junio les ha devuelto el podio que Gasly consideraba que le habrían "robado injustamente".

De esta manera, Isack Hadjar baja a la cuarta posición del GP de Mónaco, con Pierre Gasly regresando a la tercera. Así, el de Red Bull pierde tres puntos, que van a parar al casillero del piloto de Alpine, que no gana solo tres, sino nuevo puntos al pasar del 7º al 3º puesto.

¿Por qué la FIA ha decidido devolverle el podio a Gasly?

Según ha confirmado la propia FIA, la investigación reveló que el sistema oficial de control de velocidad en el pitlane utilizó una distancia incorrecta entre los primeros bucles de cronometraje. Mientras que el cálculo se realizó sobre una distancia de 26,92 metros, mediciones posteriores indicaron que la trayectoria mínima posible era de 26,15 metros, lo que alteró el resultado de la velocidad media registrada.

Tras analizar todos los datos aportados por Alpine, el cronometraje oficial de la FIA, los comisarios concluyeron que Gasly no superó el límite de 60 km/h en el pitlane y que las sanciones habían sido aplicadas erróneamente.

Como consecuencia, ambas penalizaciones fueron anuladas, se corrigió la clasificación final del gran premio, se recalcularon los puntos de los campeonatos de pilotos y de constructores y Alpine recuperará los depósitos abonados por solicitar la revisión.

Estas son las decisiones de la FIA:

DECISIÓN 1

En relación con la sanción aplicada al Coche 10 (Pierre Gasly) en el Documento 73, determinamos que:

a) La sanción queda anulada.

b) Se eliminarán los 5 segundos añadidos al tiempo total de carrera del Coche 10.

c) La clasificación será modificada en consecuencia y pasará a considerarse definitiva, sujeta únicamente a una posible apelación (véase más abajo).

DECISIÓN 2

En relación con la sanción aplicada al Coche 10 (Pierre Gasly) en el Documento 75, determinamos que:

a) La sanción queda anulada.

b) Se eliminarán los 5 segundos añadidos al tiempo total de carrera del Coche 10.

c) La clasificación será modificada en consecuencia y pasará a considerarse definitiva, sujeta únicamente a una posible apelación (véase más abajo).

DECISIÓN 3

Como resultado de las Decisiones 1 y 2, los puntos de los Campeonatos de Pilotos y Constructores serán recalculados en consecuencia.

DECISIÓN 4

Dado que la solicitud de Derecho de Revisión ha sido aceptada y las decisiones originales han sido modificadas, los depósitos abonados por el competidor (Alpine) en relación con ambas solicitudes de revisión serán reembolsados, de acuerdo con el Artículo 14.4.3 del Código Deportivo Internacional de la FIA.

Se recuerda a los competidores que tienen derecho a apelar determinadas decisiones de los comisarios de acuerdo con el Artículo 15 del Código Deportivo Internacional de la FIA y el Capítulo 5 de las Normas Judiciales y Disciplinarias de la FIA, dentro de los plazos aplicables.

Curiosamente, son esos "plazos aplicables" los que hacen que otros equipos que también fueron penalizados por este error de medición, como por ejemplo el caso de Mercedes con George Russell, que pasó de sumar una buena cantidad de puntos a irse de vacío, tendrán que convivir con ello por lo haber presentado su solicitud de revisión en el espacio de tiempo adecuado para ello, como sí hizo Alpine con Gasly.