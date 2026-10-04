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Así queda el Mundial de F1 2026 tras el GP de Bahrein en Malasia: puntos y posiciones

Antonelli da un golpe al Mundial de F1 tras el abandono de Russell en Malasia y se escapa todavía más. Consulta a continuación cómo queda el Mundial de F1 tras el GP de Bahrein 2026.

Pol Hermoso
Editado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Foto de: Joe Portlock / Getty Images

El caótico Gran Premio de Bahrein 2026 en Malasia terminó dando un vuelco importante al Mundial de Fórmula 1. Andrea Kimi Antonelli sale de Sepang mucho más líder después del abandono de George Russell, su principal perseguidor, en un domingo que puede acabar pesando mucho en la lucha por el título. Por detrás, la batalla entre Ferrari, McLaren y Red Bull sigue apretándose, mientras que Fernando Alonso también fue uno de los grandes beneficiados, sumando cuatro puntos y ganando dos posiciones en la clasificación.

Consulta a continuación cómo queda el Mundial de F1 tras el GP de Bahrein, con todos los puntos, posiciones y diferencias de los campeonatos de pilotos y constructores.

Clasificación del Mundial de pilotos de F1 2026 tras el GP de Bahrein en Malasia: puntos y posiciones

Pos Piloto Puntos
1 ItalyA. AntonelliMercedes 320
2 United KingdomG. RussellMercedes 236
3 United KingdomL. HamiltonFerrari 214
4 MonacoC. LeclercFerrari 191
5 United KingdomL. NorrisMcLaren 188
6 NetherlandsM. VerstappenRed Bull 188
7 AustraliaO. PiastriMcLaren 128
8 FranceI. HadjarRed Bull 96
9 New ZealandL. LawsonRacing Bulls 65
10 FranceP. GaslyAlpine 41
11 United KingdomA. LindbladRacing Bulls 38
12 ArgentinaF. ColapintoAlpine 27
13 United KingdomO. BearmanHaas F1 20
14 BrazilG. BortoletoAudi 10
15 GermanyN. HulkenbergAudi 7
16 FranceE. OconHaas F1 7
17 SpainF. AlonsoAston Martin 7
18 SpainC. SainzWilliams 7
19 ThailandA. AlbonWilliams 5
20 JapanY. TsunodaRacing Bulls 1
21 CanadaL. StrollAston Martin  
22 FinlandV. BottasCadillac  
23 MexicoS. PérezCadillac  

Clasificación del Mundial de equipos de F1 2026 tras el GP de Bahrein en Malasia: puntos y posiciones

Pos Equipos Puntos
1 GermanyMercedes 556
2 ItalyFerrari 405
3 United KingdomMcLaren 316
4 AustriaRed Bull 298
5 ItalyRacing Bulls 90
6 FranceAlpine 68
7 United StatesHaas F1 27
8 GermanyAudi 17
9 United KingdomWilliams 12
10 United KingdomAston Martin 7
11 United StatesCadillac  

¿Quién lidera el Mundial de F1 2026 tras el GP de Bahrein en Malasia (Sepang)?

Andrea Kimi Antonelli sigue liderando el Mundial de F1 2026 y sale de Malasia mucho más líder de lo que llegó. El italiano terminó segundo en Sepang, sumó otros 18 puntos y ya alcanza los 320, mientras que el abandono de George Russell dejó a su compañero de Mercedes clavado en 236 puntos.

La diferencia entre ambos se dispara así hasta los 84 puntos, un golpe considerable en la pelea por el título a estas alturas de la temporada. Y la brecha con el resto es todavía mayor: Lewis Hamilton, pese a conseguir finalmente subir al podio en el GP de Bahréin, continúa tercero y ya está a más de 100 puntos de Antonelli.

¿En qué posición está Alonso en el Mundial de F1 2026 tras Malasia?

Fernando Alonso sube hasta la 17ª posición del Mundial de F1 2026 después de sumar cuatro puntos en el Gran Premio de Bahrein en Malasia. El asturiano, que llegaba 19º, gana dos puestos de una tacada y alcanza los siete puntos, quedando empatado con Carlos Sainz y Esteban Ocon y Nico Hulkenberg.

Un salto especialmente valioso para Aston Martin en una temporada en la que entrar en la zona de puntos está siendo cualquier cosa menos sencillo.

¿En qué posición está Sainz en el Mundial de F1 2026 tras Malasia?

Carlos Sainz cae hasta la 18ª posición del Mundial de F1 2026 después del Gran Premio de Bahrein en Malasia. El madrileño no logró añadir puntos a su casillero y se mantiene con siete, pero el resultado de Fernando Alonso provoca que pierda una posición en la general.

Sainz queda ahora empatado a puntos con el propio Alonso y con Esteban Ocon, en una zona de la clasificación que sigue extremadamente apretada.

¿Cómo va Colapinto en el campeonato de F1 tras Malasia?

Franco Colapinto sigue 12º en el Mundial de F1 2026 después del Gran Premio de Bahrein en Malasia. El argentino no consiguió sumar puntos en Sepang y se mantiene con 27 puntos, todavía con cierto colchón sobre Oliver Bearman, que aparece siete puntos por detrás, pero a la vez a solo 11 puntos de Arvid Lindblad. Más arriba sigue su compañero en Alpine, Pierre Gasly, que tampoco puntuó en Malasia pero conserva una ventaja importante sobre Colapinto con 41 puntos.

¿Cómo va Checo Pérez en el campeonato de F1 tras Malasia?

Checo Pérez sigue último en el Mundial de Fórmula 1 2026 tras el Gran Premio de Bahrein en Malasia. El mexicano todavía no ha conseguido estrenar su casillero esta temporada y es uno de los únicos tres pilotos que continúan con cero puntos, junto a su compañero en Cadillac, Valtteri Bottas, y al Aston Martin de Lance Stroll. A estas alturas del campeonato, Pérez continúa así anclado al fondo de una clasificación en la que cada punto empieza a pesar cada vez más.

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