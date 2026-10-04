Así queda el Mundial de F1 2026 tras el GP de Bahrein en Malasia: puntos y posiciones

El caótico Gran Premio de Bahrein 2026 en Malasia terminó dando un vuelco importante al Mundial de Fórmula 1. Andrea Kimi Antonelli sale de Sepang mucho más líder después del abandono de George Russell, su principal perseguidor, en un domingo que puede acabar pesando mucho en la lucha por el título. Por detrás, la batalla entre Ferrari, McLaren y Red Bull sigue apretándose, mientras que Fernando Alonso también fue uno de los grandes beneficiados, sumando cuatro puntos y ganando dos posiciones en la clasificación.

Consulta a continuación cómo queda el Mundial de F1 tras el GP de Bahrein, con todos los puntos, posiciones y diferencias de los campeonatos de pilotos y constructores.

Clasificación del Mundial de pilotos de F1 2026 tras el GP de Bahrein en Malasia: puntos y posiciones

Clasificación del Mundial de equipos de F1 2026 tras el GP de Bahrein en Malasia: puntos y posiciones

¿Quién lidera el Mundial de F1 2026 tras el GP de Bahrein en Malasia (Sepang)?

Andrea Kimi Antonelli sigue liderando el Mundial de F1 2026 y sale de Malasia mucho más líder de lo que llegó. El italiano terminó segundo en Sepang, sumó otros 18 puntos y ya alcanza los 320, mientras que el abandono de George Russell dejó a su compañero de Mercedes clavado en 236 puntos.

La diferencia entre ambos se dispara así hasta los 84 puntos, un golpe considerable en la pelea por el título a estas alturas de la temporada. Y la brecha con el resto es todavía mayor: Lewis Hamilton, pese a conseguir finalmente subir al podio en el GP de Bahréin, continúa tercero y ya está a más de 100 puntos de Antonelli.

¿En qué posición está Alonso en el Mundial de F1 2026 tras Malasia?

Fernando Alonso sube hasta la 17ª posición del Mundial de F1 2026 después de sumar cuatro puntos en el Gran Premio de Bahrein en Malasia. El asturiano, que llegaba 19º, gana dos puestos de una tacada y alcanza los siete puntos, quedando empatado con Carlos Sainz y Esteban Ocon y Nico Hulkenberg.

Un salto especialmente valioso para Aston Martin en una temporada en la que entrar en la zona de puntos está siendo cualquier cosa menos sencillo.

¿En qué posición está Sainz en el Mundial de F1 2026 tras Malasia?

Carlos Sainz cae hasta la 18ª posición del Mundial de F1 2026 después del Gran Premio de Bahrein en Malasia. El madrileño no logró añadir puntos a su casillero y se mantiene con siete, pero el resultado de Fernando Alonso provoca que pierda una posición en la general.

Sainz queda ahora empatado a puntos con el propio Alonso y con Esteban Ocon, en una zona de la clasificación que sigue extremadamente apretada.

¿Cómo va Colapinto en el campeonato de F1 tras Malasia?

Franco Colapinto sigue 12º en el Mundial de F1 2026 después del Gran Premio de Bahrein en Malasia. El argentino no consiguió sumar puntos en Sepang y se mantiene con 27 puntos, todavía con cierto colchón sobre Oliver Bearman, que aparece siete puntos por detrás, pero a la vez a solo 11 puntos de Arvid Lindblad. Más arriba sigue su compañero en Alpine, Pierre Gasly, que tampoco puntuó en Malasia pero conserva una ventaja importante sobre Colapinto con 41 puntos.

¿Cómo va Checo Pérez en el campeonato de F1 tras Malasia?

Checo Pérez sigue último en el Mundial de Fórmula 1 2026 tras el Gran Premio de Bahrein en Malasia. El mexicano todavía no ha conseguido estrenar su casillero esta temporada y es uno de los únicos tres pilotos que continúan con cero puntos, junto a su compañero en Cadillac, Valtteri Bottas, y al Aston Martin de Lance Stroll. A estas alturas del campeonato, Pérez continúa así anclado al fondo de una clasificación en la que cada punto empieza a pesar cada vez más.