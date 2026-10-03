Norris, frustrado por el problema de motor que le lastró en la clasificación de Sepang

Lando Norris acabó frustrado por un problema de motor que le dejó solo sexto en la parrilla para el GP de Bahrein de Fórmula 1 en Malasia, aunque saldrá quinto tras la penalización de Isack Hadjar.

El piloto de McLaren quedó a seis décimas del poleman de Red Bull este sábado en Sepang, Max Verstappen, marcando un 1:35.757s que dejó a Norris solo cinco milésimas por delante de su compañero de equipo Oscar Piastri, séptimo (saldrá sexto).

Norris cree que su déficit llegó por una falta de velocidad en las rectas característicamente largas del Circuito Internacional de Sepang, algo que reveló que se debe a que McLaren no ha logrado optimizar su motor Mercedes.

"Sí", respondió cuando se le preguntó si es más lento en las rectas porque todavía hay un problema con el motor.

Ese problema afectó a McLaren al inicio del reglamento de 2026, ya que los equipos cliente tenían la desventaja de no contar con conocimientos previos de los motores, mucho más complejos.

A los vigentes campeones les llevó tiempo superar ese problema: Spa, en julio, marcó un paso adelante con las piezas actualizadas que recibió McLare, pero Sepang mostró que todavía hay mejoras por hacer.

Lando Norris, McLaren Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Sentí que mi vuelta fue muy fuerte", dijo Norris, el vigente campeón. "Es duro. No estoy contento porque todavía estoy sufriendo mucho en las rectas en todas partes".

"Simplemente pierdo en cada recta, así que cada vez que consigo una buena salida, soy más lento al final de la recta".

"Simplemente duele ver esto cada vez. Debería estar más arriba, no porque necesariamente pudiera haber hecho un mejor trabajo, sino simplemente porque no estamos sacando del coche todo lo que necesitamos".

"Eso no [solo] me complica la vida hoy, sino que también la complica para mañana".

El fin de semana de Malasia ha sido complicado para McLaren, que fue 11º y 12º en los Libres 1 y luego no terminó más arriba de tercero en la segunda sesión de entrenamientos.

Así que a Piastri no le sorprendió lo ocurrido en la clasificación, afirmando que Sepang "realmente expone" las debilidades del MCL40 y no es del todo optimista para el gran premio del domingo.

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Srinivasa Krishnan

"Parecíamos medio bien en las tandas largas de ayer, pero nuestras tandas fueron ligeramente más cortas que las de todos los demás", dijo Piastri tras ser McLaren segundo en las medias de tandas largas, a dos décimas de Red Bull.

"Así que para la cantidad de vueltas que hicimos, parece bastante bien, pero no espectacular en comparación con todos los demás".

"Obviamente el aire sucio es un tema bastante importante aquí porque hay bastantes zonas de alta velocidad y curvas muy largas, así que tendremos que esperar y ver".

"Creo que va a haber mucha estrategia implicada con la cantidad de degradación que hay, pero no espero que mañana el panorama sea radicalmente diferente".