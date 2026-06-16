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Fórmula 1 GP de Barcelona-Catalunya

Russell teme por la fiabilidad de Mercedes, a Hamilton y a Ferrari

George Russell sale relativamente bien parado del GP de Barcelona al recuperar 18 puntos respecto a Kimi Antonelli, aunque la fiabilidad aún preocupante de Mercedes y el resurgir de Lewis Hamilton son motivos de inquietud.

Fabien Gaillard Pol Hermoso
Editado:
George Russell, Mercedes

George Russell abandonó Barcelona con más puntos en el bolsillo, pero también con nuevas preocupaciones. El británico aprovechó el abandono de su compañero, Andrea Kimi Antonelli, para recortar 18 puntos en el campeonato, aunque el resultado no escondió dos problemas que empiezan a inquietar seriamente a Mercedes: la fiabilidad y el crecimiento de Ferrari.

El piloto británico reconoció tras la carrera que el abandono de Antonelli fue un golpe duro para todo el equipo, especialmente porque no se trata de un caso aislado. "Hemos tenido algunos fallos recientemente y eso es muy preocupante para nosotros", admitió Russell al referirse tanto a Mercedes como a High Performance Powertrains, la división de motores de la marca alemana.

La avería de Antonelli llegó cuando el italiano estaba firmando otra sólida actuación y acababa de superar precisamente a Russell en pista. El abandono permitió al británico minimizar daños en la clasificación, pero también evidenció una fragilidad mecánica que podría convertirse en un factor decisivo a medida que avance la temporada.

La otra gran amenaza que emerge para Mercedes tiene nombre y apellido: Lewis Hamilton. El siete veces campeón logró en Barcelona su primera victoria con Ferrari y confirmó el enorme paso adelante de la Scuderia gracias al paquete de mejoras estrenado en Montmeló. Russell cree que el británico ya es un aspirante más al título.

"Ahora mismo Lewis está claramente por delante de mí en la clasificación", recordó. El piloto de Mercedes destacó además la velocidad con la que están evolucionando los equipos y señaló que Ferrari ha dado un salto importante. "Han traído mejoras muy importantes aquí. Quien introduzca las actualizaciones correctas rápidamente dará un paso adelante", explicó.

Russell considera que la batalla está lejos de decidirse, pero admite que la tendencia actual favorece a Ferrari. Mientras Mercedes busca respuestas a sus problemas de fiabilidad, Hamilton parece haber encontrado por fin la conexión que tanto buscó durante su complicado primer año vestido de rojo.

Y eso, para Russell, puede ser tan preocupante como cualquier avería.

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