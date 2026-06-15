Mercedes F1 solicita su derecho a recurrir la sanción a Russell en Mónaco

Aunque el Gran Premio de Barcelona-Catalunya ya ha concluido, el resultado de la anterior carrera, en Mónaco, sigue siendo objeto de debate en el paddock de la Fórmula 1. La doble penalización de tiempo impuesta a Pierre Gasly por exceso de velocidad en el pitlane fue revocada tras una reclamación, pero no todos los equipos están satisfechos con ese resultado.

Tras la decisión, McLaren y Red Bull presentaron su intención de recurrir lo ocurrido en el Principado ante la FIA, lo que ahora les da 96 horas para decidir si realmente quieren presentar un recurso formal, algo que, según la escudería de Milton Keynes, aún no se ha decidido.

Al mismo tiempo, Mercedes ha iniciado un procedimiento de revisión en relación con el resultado de George Russell en Mónaco. El piloto de la escudería de Brackley también recibió una penalización de cinco segundos por exceso de velocidad en el pitlane, pero el equipo de Toto Wolff argumenta que el caso de Gasly aporta pruebas nuevas y significativas.

Ese es el primer requisito para un procedimiento de revisión, que siempre es un proceso de dos pasos. En primer lugar, los comisarios deben determinar si las pruebas adicionales presentadas por el equipo en cuestión son realmente nuevas, significativas y relevantes. Solo entonces los comisarios de la carrera pueden reabrir el caso y revisarlo.

En el caso de Alpine, la escudería francesa tuvo éxito en ambos aspectos, en gran parte porque el cronometrador oficial, Formula One Management, reconoció que las mediciones en Mónaco no eran del todo precisas. El veredicto de los comisarios confirmó que los pilotos podían recorrer, legalmente, una distancia más corta en el pitlane de Mónaco de la que los comisarios habían utilizado en sus cálculos.

Esos dos factores han llevado a Mercedes a solicitar también el derecho de revisión para el caso de Russell. El equipo de Toto Wolff argumenta que tanto el reconocimiento de que las mediciones eran incorrectas como el hecho de que se anulara la sanción a Gasly constituyen nuevas pruebas que no estaban disponibles en el momento de la carrera —y, por lo tanto, en el momento en que se sancionó a Russell—.

Toto Wolff, Mercedes Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Y en cuanto al asunto de Gasly, sí, hemos solicitado el derecho a revisión porque simplemente queremos estar presentes cuando se tomen las decisiones", declaró Wolff el domingo por la noche.

Mercedes confirmó este lunes por la mañana, al ser preguntada por Motorsport.com, que el proceso en efecto se ha iniciado, algo que la FIA también ha confirmado. En el momento de redactar esta noticia, sin embargo, aún no se ha publicado ningún documento oficial de la Federación Internacional, ya que el equipo aún debe presentar varios documentos antes de que el caso pueda comenzar formalmente.

Wolff reconoció en Montmeló que las posibilidades de éxito de Mercedes parecen escasas. La razón principal es que Russell, a diferencia de Gasly, ya cumplió una de las sanciones que se le impusieron —en su caso, la penalización de paso por boxes—.

Alpine pudo, simplemente, hacer que se eliminara la penalización de diez segundos de Gasly de su tiempo total de la carrera, pero la situación de Russell es más complicada, porque no cumplió la penalización original de cinco segundos y, en su lugar, recibió un 'drive through'.

Con el derecho de revisión, Mercedes espera al menos asegurarse "un asiento en la mesa", como lo describió Wolff, al mismo tiempo que solicita una mayor aclaración a los comisarios sobre el asunto.