Bahrein F1 - Verstappen gana en el caos de Sepang; KO de Russell y Alonso hace magia

El Gran Premio de Bahrein 2026 de la Fórmula 1 en Sepang tuvo un comienzo repleto de contratiempos, ya que la lluvia obligó a posponer su inicio y más tarde una avería en el software provocó que varios coches se quedasen detenidos en pista en la vuelta de formación, cancelando y posponiendo de nuevo el procedimiento de salida.

Con más de hora y media de retraso respecto a lo inicialmente previsto, la carrera de Sepang dio inicio de una forma totalmente alocada, con algunos pilotos apostando por llevar neumáticos intermedios y otros de seco, los cuales salieron muy malparados, como Lewis Hamilton, que cayó de la segunda posición a la parte trasera del pelotón.

Desde ese momento, la lucha por la victoria pasó a ser de Max Verstappen contra los dos pilotos de Mercedes, que en la salida se colocaron primero y segundo con Andrea Kimi Antonelli por delante de George Russell.

En la vuelta 9 de 55, Valtteri Bottas provocó un coche de seguridad justo cuando parecía igualarse el rendimiento de los neumáticos intermedios y de seco, lo que permitió a los pilotos con intermedios parar en boxes de gorma "gratuita" y todo se igualó de nuevo, aunque los grandes perjudicados, nuevamente, fueron los de las gomas de seco.

En la resalida, Verstappen consiguió adelantar a Antonelli para colocarse líder, con un ritmo realmente bueno que mantuvo al holandés en la primera posición hasta el final para por fin lograr su primera victoria de la temporada, ya que ni siquiera un reinicio final tras un Safety Car provocado por Alex Albon le puso en aprietos.

El podio parecía ser cosa de los Mercedes, pero Russell abandonó por una avería en su Mercedes con el SC en pista en las últimas vueltas, viendo como su rival por el título y compañero Antonelli se llevaba un segundo puesto muy beneficioso para él. Quien completó el top 3 fue Hamilton tras una remontada espectacular.

Charles Leclerc también lo hizo muy bien para remontar y acabar cuarto, mientras que Isack Hadjar sufrió muy en las últimas vueltas y acabó quinto tras verse superado por ambos pilotos de Ferrari.

Sexto fue Oscar Piastri, seguido por Liam Lawson séptimo y un Fernando Alonso que cuajó una gran carrera con remontada incluida para meter a su Aston Martin en la octava posición, sumado a una defensa impresionante final ante un Lando Norris que pagó muy caro un error en las últimas vueltas con el coche de seguridad en la pista.

El top 10 lo cerró Arvid Lindblad tras una dura batalla final con Nico Hulkenberg.

*Resumen completo tras los resultados

¡Mira cómo queda el mundial!: Fórmula 1 Así queda el Mundial de F1 2026 tras el GP de Bahrein en Malasia: puntos y posiciones

Resultados del GP de Bahrein 2026 de la F1 en Sepang

Resumen completo de la carrera de F1 en Sepang (GP Bahrein)

Después de 40 minutos de retraso debido a la lluvia, dirección de carrera permitió iniciar las vueltas de formación, donde Isack Hadjar protagonizó la primera salida de pista, por fortuna para él sin consecuencias.

Mayores problemas tuvo Verstappen, que se quedó literalmente "sin aceleración" a causa de una avería en el software, pero pudo solucionarlo. Sin embargo, un poco más tarde lo sufrió Hamilton, quien se quedó parado en la recta y tuvo que reiniciar su Ferrari. Acto seguido, más monoplazas se quedaron totalmente parados, lo que llevó a la FIA a cancelar el procedimiento de salida.

Tras otro largo retraso, los coches de F1 regresaron a Sepang para dar varias vueltas de formación con un asfalto ya bastante seco en algunos tramos y fueron muchos los pilotos los que apostaron por los neumáticos de seco.

Así salieron los pilotos a la pista: Verstappen (inter), Hamilton (blando), Antonelli (inter), Leclerc (blando), Norris (medio), Piastri (medio), Russell (inter), Hadjar (inter), Bortoleto (blando), Lawson (inter), Alonso (medio), Sainz (inter), Gasly (blando), Stroll (medio), Hulkenberg (blando), Bearman (blando), Ocon (inter), Albon (inter), Bottas (blando), Pérez (blando), Colapinto (blando) y Lindblad (inter).

Justo antes de la salida, Piastri, Bortoleto, Stroll, Hulkenberg y Pérez entraron en boxes para quitarse sus gomas de seco y montar los intermedios al ver que la pista estaba todavía muy mojada.

La salida fue una auténtica locura, los Mercedes salieron como flechas y Antonelli se puso líder, por delante de Russell y un Lawson que hizo unos muy buenos primeros metros, aunque no tardó en ser adelantado por Verstappen.

Todos los pilotos con neumáticos de seco no tardaron en caer a la parte trasera de la tabla, perdiendo unos 20/30 segundos en las primeras vueltas de carrera.

Por delante, Verstappen parecía tener muy buen ritmo y adelantaba a Russell para colocarse segundo, con Antonelli a poco más de dos segundos por delante.

Por detrás, Norris era el primer piloto con gomas de seco y en la vuelta 7 perdía 70 segundos respecto a cabeza de carrera y 35 segundos con Pérez, que iba delante.

Verstappen estaba demostrando ser más rápido que los Mercedes y protagonizó una emocionante batalla con Antonelli por el liderato de la carrera, con el italiano haciendo una muy buena defensa y manteniendo el primero puesto.

Safety Car y paradas "gratis" para los intermedios; nueva carrera

En la vuelta 9 de 55, Valtteri Bottas se salió de la pista y provocó un coche de seguridad, que llegó justo en el momento en el que se igualaba el rendimiento de los neumáticos intermedios y de seco, por lo que todo el pelotón que llevaba las gomas para lluvia entraron en boxes para cambiar a blandos o medios sin perder posiciones.

Obviamente, también entraron los pilotos con neumáticos de seco para montar gomas nuevas que, de hecho, para algunos de ellos, como Lawson, Lindblad, Stroll, Norris o Alonso, fue el neumático duro, con la intención de llegar hasta la bandera a cuadros.

En la resalida, Antonelli y Verstappen fueron de nuevo los protagonistas, con un gran duelo que en esta ocasión sí acabó con "victoria" para un Verstapppen que lideraba. Además, Russell pescó en río revuelto y adelantó a su compañero de Mercedes.

Ya con todos los pilotos montando neumáticos de seco, Hamilton, Norris y Leclerc, que estaban por detrás, empezaron a remontar posiciones de camino hacia el top 10.

Stroll y Alonso mantenían un buen ritmo y rodaban en la 13ª y 14ª posición en la vuelta 17.

Al frente de la carrera, Verstappen lideraba cómodamente y abría un hueco de 3.5s sobre Russell, con Antonelli a menos de un segundo de su compañero de equipo, asegurando a través de la radio que tenía más ritmo, lo que llevó finalmente a un intercambio de posiciones en favor del italiano, que recuperó el segundo puesto.

Quien estaba demostrando tener un gran ritmo era Hamilton, que desde atrás poco a poco remontaba posiciones y en la vuelta 23 de 55 ya era quinto, detrás de los Red Bull y Mercedes, intercalados entre ellos, con Hadjar en cuarto puesto.

Antonelli cometió un error en la última curva de Sepang, lo que permitió a Verstappen coger aire y respirar todavía más tranquilo con una ventaja de 8.5s, mientras, Russell parecía no poder seguir el ritmo del italiano y se alejaba a 4s del italiano.

Segundas paradas en boxes, un SC y Alonso busca los puntos

En la parte intermedia y trasera del pelotón empezaron la segunda ronda de paradas en boxes, con muchos pilotos en luchas abiertas por las últimas posiciones del top 10.

Poco después, Hadjar entró en boxes para montar otro juego de blandos con el que intentar frenar la remontada de Hamilton, que copió su movimiento montando medios.

Por delante, todos hicieron sus paradas pero no cambió nada, Verstappen se mantuvo líder con 10s de ventaja sobre Antonelli, quien a su vez sacaba 3.5s a Russell.

Con todas las segundas paradas completadas, Alonso adelantó a Stroll y se colocó 12º, antes de pasar también a Ocon para ser 11º, muy cerca de la última posición del top 10, que en ese momento ocupaba Lindblad.

Finalmente, Hamilton y Leclerc se colocaron quinto y sexto, por delante de los dos McLaren, con Piastri por delante de Norris, recuperando así "la normalidad".

En la vuelta 40 de 55, Alonso adelantó a Lindblad de forma magistral entre las curvas 1 y 2 para alcanzar la última posición del top 10, con Lawson en la mira, aunque ya más lejos (casi 10 segundos).

Unos giros más tarde, Albon abandonó por un problema en su Williams, lo que provocó un VSC que permitió paradas "baratas" a varios pilotos. Por delante, todos pararon y no cambió nada. De hecho, los comisarios no podían retirar el FW48 y finalmente la FIA tomó la decisión de sacar el coche de seguridad físico.

Carrera "sprint" a menos de 10 vueltas y KO de Russell

Antes de la resalida, Russell tuvo un suceso muy desafortunado al sufrir una avería en su Mercedes que le hizo abandonar, un golpe muy duro para sus opciones al título. También Norris perdió posiciones y cayó hasta el 11º puesto tras un error al medir la velocidad del resto de coches detrás del SC que le obligó a salirse de la pista. Todo esto aupó a Alonso al octavo puesto.

En la resalida, Verstappen pudo mantener a Antonelli cómodamente por detrás, con Hadjar que subió al tercer puesto del podio tras el abandono de Russell, aunque muy presionado por Hamilton y Leclerc a su estela.

Tal era la velocidad de Hamilton que en la recta de meta adelantó a Hadjar para colocarse en podio, mientras Leclec hacía lo propio poco después para ser cuarto.

Norris, por detrás, adelantó a varios coches, pero no pudo con Alonso, por lo que se tuvo que conformar con ser noveno, con el asturiano en un impresionante octavo.

El top 10 también tuvo lucha hasta el final, con Lindblad ganando la batalla a Hulneberg.