A qué hora es la carrera de F1 del GP de Bahrein en Malasia (Sepang) y cómo verla

Después de dos jornadas de acción en Sepang, la Fórmula 1 llega este domingo al momento que reparte los puntos. El Gran Premio de Bahrein 2026, disputado de forma excepcional en Malasia, culminará con la carrera en el Circuito Internacional de Sepang, que ha vuelto al calendario nueve años después de su última aparición.

Eso obliga también a cambiar el reloj. Después de los horarios relativamente cómodos de Bakú, toca volver a madrugar en España. Así que apunta bien: estos son los horarios de la carrera del domingo y todas las opciones para seguirla.

A qué hora es la carrera del GP de Bahrein de F1 2026 en España

A qué hora es la carrera del GP de Bahréin en España: domingo 4 de octubre a las 09:00h

domingo 4 de octubre a las A qué hora es la carrera de F1 en Sepang en horario local de Malasia: domingo 4 de octubre a las 15:00h

La carrera arrancará a las tres de la tarde en Sepang, pero las seis horas de diferencia con la España peninsular harán que aquí los semáforos se apaguen cuando todavía sean las 09:00h de la mañana.

No será uno de esos domingos de poner el despertador a horas criminales, pero tampoco habrá demasiado margen para quedarse remoloneando en la cama: desayuno, café y directamente Fórmula 1.

Y es que Sepang vuelve nueve años después con muchos ingredientes para justificar el madrugón: un circuito rápido, ancho, exigente con los neumáticos y con un clima que históricamente ha sido capaz de convertir una carrera aparentemente tranquila en cualquier cosa menos eso. La propia F1 destaca además la humedad y la posibilidad de tormentas repentinas como dos de las características clásicas de la pista malasia.

En Latinoamérica el esfuerzo será bastante mayor, especialmente en México. Los aficionados argentinos que quieran seguir a Franco Colapinto tendrán que poner el despertador a las 04:00h de la madrugada. Y tendrán motivos para hacerlo: el piloto de Alpine afrontará una carrera especialmente complicada, ya que acumula una sanción de 15 posiciones en parrilla, cinco procedentes de su incidente de Bakú y otras diez por estrenar un quinto motor de combustión interna durante este fin de semana.

En México todavía será más extremo. La carrera arrancará a la 01:00h de la madrugada, así que quien quiera ver a Sergio Pérez tendrá que alargar bastante la noche del sábado. Cadillac sigue buscando sus primeros puntos de la temporada en su año de debut, después de haber rozado ya ese objetivo en algunas ocasiones.

Los principales horarios son:

País / zona Hora de la carrera España peninsular 09:00h Argentina 04:00h Uruguay 04:00h Chile 04:00h Venezuela 03:00h Colombia 02:00h Perú 02:00h México (Ciudad de México) 01:00h Malasia 15:00h

Cómo ver la carrera del GP de Bahrein de F1 2026 en España

Dónde ver la carrera del GP de Bahrein en España: DAZN F1

DAZN F1 Hora de la carrera: domingo a las 09:00h

domingo a las 09:00h A qué hora empieza el previo de la carrera de Sepang en DAZN F1: domingo a las 07:00h

Como durante el resto de la temporada, la Fórmula 1 podrá verse en España a través de DAZN F1, que mantiene los derechos de retransmisión del campeonato y ofrece en directo los entrenamientos libres, clasificación, sprint cuando la hay y carreras. F1 y DAZN, además, renovaron recientemente su acuerdo en España hasta 2030. Formula 1

Por lo tanto, tocará encender DAZN bastante antes de la hora de comer esta vez: a las nueve de la mañana comenzará una carrera que, si cumple con la tradición de Sepang, puede ser bastante menos previsible de lo que indica el despertador.

En Latinoamérica, la Fórmula 1 se puede seguir principalmente a través de ESPN y Disney+ en la mayoría de países. El acuerdo entre la categoría y ESPN cubre 18 territorios de Latinoamérica y el Caribe hasta 2028, aunque existen excepciones como México y Brasil. En Argentina, la retransmisión también está disponible a través de las señales de Fox Sports.

En México, la propia Fórmula 1 recoge actualmente entre sus broadcasters a TUDN, Sky Sports e Izzi. También está disponible F1 TV en los territorios compatibles, con la posibilidad de seguir todas las sesiones, cámaras onboard, live timing y diferentes señales durante el fin de semana.

Y, por supuesto, en Motorsport.com España podrás seguir todo lo que ocurra en Sepang desde antes de que se apaguen los semáforos. Tendremos el directo de la carrera, live timing, clasificación actualizada, crónica nada más caer la bandera a cuadros, declaraciones de los protagonistas, análisis, fotos, vídeos y todas las noticias de un GP de Bahréin que, esta vez, tiene muy poco de Bahréin más allá del nombre.

A cuántas vueltas es la carrera del GP de Bahréin 2026 en Sepang

La carrera del domingo se disputará a 56 vueltas al circuito de Sepang. La pista tiene una longitud oficial de 5,543 kilómetros y 15 curvas, por lo que los pilotos completarán algo más de 310 kilómetros antes de ver la bandera a cuadros. La Fórmula 1 fija actualmente la distancia de carrera en aproximadamente 310,4 kilómetros.

Circuito: Sepang International Circuit

Sepang International Circuit Longitud: 5,543 km

5,543 km Vueltas: 56

56 Curvas: 15

15 Distancia de carrera: aproximadamente 310,4 km

aproximadamente 310,4 km Récord de vuelta: 1:34.080, Sebastian Vettel en 2017

Y aquí hay otro pequeño detalle histórico: aunque la prueba lleva oficialmente el nombre de GP de Bahrein, todo lo que ocurra deportivamente sucederá en la pista que entre 1999 y 2017 acogió el tradicional Gran Premio de Malasia.

Qué pilotos han ganado más veces en Sepang en la F1

Si alguien tiene un historial especial en Sepang es Sebastian Vettel. El alemán ganó cuatro veces allí y sigue siendo el piloto con más victorias en el trazado malasio. Justo detrás aparecen Fernando Alonso y Michael Schumacher, con tres victorias cada uno, mientras que Kimi Raikkonen ganó dos.

Entre los pilotos de la actual parrilla, Alonso tendrá además la oportunidad de ampliar una estadística que lleva congelada desde hace muchos años. Lewis Hamilton y Max Verstappen también conocen la sensación de ganar aquí, con una victoria cada uno.

Pilotos con más victorias en Sepang:

Pos. Piloto Victorias en Sepang 1 Sebastian Vettel 4 2 Fernando Alonso 3 3 Michael Schumacher 3 4 Kimi Räikkönen 2 5 Eddie Irvine 1 6 Ralf Schumacher 1 7 Giancarlo Fisichella 1 8 Jenson Button 1 9 Lewis Hamilton 1 10 Daniel Ricciardo 1 11 Max Verstappen 1

Precisamente Verstappen fue el ganador de la última carrera de Fórmula 1 celebrada en Sepang, en 2017, antes de que Malasia desapareciera del calendario. Por eso el domingo no será simplemente otra carrera más del calendario 2026. Será una de esas mañanas extrañas en las que el nombre oficial dice Bahrein, el paisaje dice Malasia y el circuito devuelve a la Fórmula 1 un pedazo de su pasado reciente. Y para verlo desde España, habrá que estar listo a las 09:00h.

Así llega el Mundial de F1 a la carrera del GP de Bahrein

Andrea Kimi Antonelli llega a Sepang todavía como líder del Mundial de pilotos, aunque la victoria de George Russell en Bakú permitió al británico recortar diferencias y mantener abierta la pelea interna de Mercedes por el título. Por detrás, Lewis Hamilton, Lando Norris, Charles Leclerc y Max Verstappen siguen intentando acercarse en una recta final de temporada en la que cada punto empieza a pesar mucho más.

En constructores, Mercedes mantiene una ventaja considerable al frente del campeonato, gracias especialmente a la regularidad de sus dos pilotos durante todo el año. Ferrari ocupa la segunda posición, por delante de McLaren y Red Bull, mientras que en la zona media la lucha sigue mucho más apretada antes de afrontar este peculiar GP de Bahréin que se disputa en Sepang.

Clasificación del munidial de pilotos:

(pulsa aquí para verla completa)

Clasificación del mundial de constructores: