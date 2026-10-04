La lección que deja el neumático denostado en Motegi

El jueves por la tarde, en la previa del Gran Premio de Japón, Jack Miller atendió como siempre a los periodistas, que le preguntaron acerca de la elección de neumáticos que había hecho Michelin, el suministrador de compuestos del campeonato, para el fin de semana en Motegi. Las opciones para rodar con la pista seca eran tres, las convencionales (blanda, media y dura), con la salvedad de que esta última contenía una carcasa más rígida.

Esto, sin embargo, no significa obligatoriamente que la mezcla de goma que recubre esa armadura interna sea más dura. De hecho, en este caso concreto, la especificación 'dura' incorporaba una capa con la misma composición que la de la variedad 'blanda'. Con la experiencia acumulada, se le preguntó a Miller sobre esa opción dura, y su respuesta aglutinaba la opinión de todos los garajes: "Eso no es una opción".

Con esos prejuicios en mente, ninguna de las escuderías quiso recurrir en ningún momento de las jornadas del viernes y el sábado a ese neumático duro. Ni siquiera para saber cómo se comportaba sobre la superficie reasfaltada de Motegi, donde los operarios hicieron un trabajo perfecto y colocaron un cemento con mucho agarre, a la vez que muy abrasivo. No fue hasta después de la sprint, en la que Jorge Martín y Pecco Bagnaia acabaron con los compuestos blandos abiertos por la zona central, que se reunió un gabinete de crisis en el que se tomaron varias decisiones con vistas a la carrera larga.

Además de prohibirse el uso del blando, se amplió la duración del warm up, que pasó de 10 minutos a 20, para que los pilotos tuvieran algo de tiempo para familiarizarse con ese neumático duro que ninguno de ellos había querido probar. Para sorpresa de la mayoría de corredores, esa goma dura funcionó de maravilla, hasta el extremo de que la parrilla entera optó por la combinación media (delantera) y dura (trasera) para el evento central del gran premio.

Al cruzar la meta como ganador, Marc Márquez fue 37 segundos más rápido de lo que lo fue Pecco Bagnaia el año pasado, una comparativa que confirma el nivel del piso, y también de la goma. Completada la carrera, en la que Enea Bastianini, por ejemplo, voló en los últimos giros a golpe de vuelta rápida, fueron muchos los pilotos que se llevaron las manos a la cabeza por no haber probado antes ese modelo denostado. "Es culpa de los pilotos el no haber probado esa goma. Michelin nos dijo que era de reserva, y lo normal es evitar usarla. Pero creo que, de ahora en adelante, es importante probar todas las opciones disponibles", convino Bagnaia, uno de los más elocuentes al hablar del tema, tras terminar el octavo.

Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"El lunes ya tenemos la selección de Michelin. Y la pifiamos nosotros al no considerar que el asfalto nuevo, combinado con la mezcla blanda, podía ser una opción válida", añadió el italiano, que asumió toda la responsabilidad, por más que no la probó ni él, ni ninguno de sus rivales. "El problema es que, en estos casos, siempre esperas que sea otro quien la pruebe, para ver cómo funciona", reconoció Alex Márquez, que se fue al suelo a falta de seis giros. "Que no probáramos el neumático duro hasta el Warm Up es cosa de los equipos y los pilotos. Pero eso viene dado por la falta de tiempo que tenemos. Nadie quiere sacrificar una salida cuando hay tan poco margen para poner la moto a punto", terció, por su parte, Alex Rins.

Mientras los corredores anteriores entonaron una especie de ‘mea culpa’, también los hubo, como Luca Marini, que dirigió el dedo hacia el flanco opuesto. "Nosotros tenemos experiencia con esa tipología exacta, en otros circuitos. Y sabemos si va bien, o no. Por eso la descartamos. Luego, milagrosamente, la colocamos en el warm up y resultó ser mágica. Creo que eso es algo que Michelin debe entender", soltó el italiano de Honda, que cerró el top ten. "Nuestra experiencia previa nos dice que, en distintos trazados, cuando han traído esta goma, siempre ha ido peor que las otras. Hay que pensar que hemos coincidido cinco constructores y 22 pilotos, de modo que por algo será", argumentaba el hermano de Valentino Rossi.

"Pedimos a los pilotos que probaran la goma dura en el warm up. Y la elección fue clara. Los equipos no quisieron probarla a en los entrenamientos, por falta de tiempo", confirmaba Piero Taramasso, máximo responsable de Michelin en MotoGP. "Quedó claro que se equivocaron, y es un buen aprendizaje para las próximas carreras", cerró el técnico italiano.