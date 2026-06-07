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Hamilton se siente renacido: "Quiero recordar a la gente quién soy"

Lewis Hamilton igualó a Ayrton Senna con su octavo podio en Mónaco, pero habló sobre todo de su resurgir en Ferrari y de la ventaja actual de Mercedes.

Jules de Graaf
Jules de Graaf
Editado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton no solo logró en Mónaco su octavo podio en el Principado, sino que también ofreció una interesante reflexión sobre el momento que atraviesa en su carrera. El piloto de Ferrari terminó segundo por detrás del piloto de Mercedes Andrea Kimi Antonelli, igualó a su gran ídolo Ayrton Senna en número de podios en Mónaco y habló tras la carrera sobre una etapa en la que siente que debe volver a demostrar quién es.

"Tengo la sensación de que estoy en una fase en la que tengo que recordar a la gente quién soy", explicó Hamilton después de la carrera. "El año pasado fueron mis aficionados quienes me lo recordaron. Ahora tengo que demostrar cada fin de semana en la pista quién soy".

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El británico vivió una complicada primera temporada con Ferrari en 2025, pero este año parece haber recuperado por completo su mejor nivel. Gracias a dos segundos puestos consecutivos, ocupa actualmente una sorprendente segunda posición en el campeonato.

"Apenas puedo creer que sea segundo en el Mundial", bromeó Hamilton. "Pero estoy enormemente agradecido por ello. Después de un periodo difícil, vuelvo a ver pasión dentro del equipo. También veo confianza en mí y en la decisión de ficharme".

Sin embargo, Hamilton también fue realista sobre la situación competitiva. Tras la resalida intentó presionar a Antonelli, pero vio cómo el Mercedes se escapaba rápidamente.

"Pensé en la victoria", admitió. "Tras la resalida tuve una oportunidad, pero después pude ver realmente cuánta ventaja tienen en rendimiento. Están en otro nivel".

Foto de: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

"En carga aerodinámica están claramente por delante de nosotros. También la tracción era completamente diferente. Mónaco no depende de la potencia del motor, pero se podía ver que eran más fuertes prácticamente en todos los aspectos".

El siete veces campeón del mundo tampoco espera que Ferrari pueda cerrar completamente esa brecha a corto plazo. De cara a las próximas carreras, incluso señaló una posible desventaja en el apartado del motor.

"Según la información que se ha hecho pública, Red Bull tiene actualmente el motor más potente, seguido por Mercedes. Después venimos nosotros. Tenemos tokens de desarrollo para reducir esa diferencia, pero es un proyecto que llevará entre ocho y diez meses".

A pesar de esa desventaja, la satisfacción predominaba en el discurso del británico. Hamilton tuvo grandes elogios para Antonelli, que con su triunfo logró su quinta victoria consecutiva. "Está haciendo un trabajo fantástico. Solo tiene 19 años. Imaginad todo lo que le espera en el futuro. Es un privilegio poder verlo de cerca".

Para Hamilton, el segundo puesto también tuvo un significado especial. No solo porque igualó a Ayrton Senna con ocho podios en Mónaco, sino porque vuelve a sentir que pertenece a la parte delantera de la parrilla.

"Recuerdo cuando era un niño y veía correr a Ayrton. Sigue siendo mi piloto favorito. Simplemente acercarme a él en una estadística como esta es algo muy especial".

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