Viñales: "Esperaba sufrir más físicamente; lo que no tengo es mucha confianza"
Maverick Viñales volvió a ponerse este viernes al manillar de una MotoGP en Motegi, terminando la Práctica en última posición a 2 segundos del mejor tiempo.
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Maverick Viñales ya está de vuelta en el Mundial de MotoGP. Ausente desde Sachsenring, donde hace ya más de un año empezó su calvario con el hombro izquierdo, y tras cuatro grandes premios más de baja que sumar desde entonces, el piloto español se subió este viernes de nuevo a su KTM en el Gran Premio de Japón.
El piloto de Roses fue buscando sensaciones con el paso de la jornada. En un arranque de día con condiciones complicadas en Motegi, tras la lluvia caída por la noche, el español fue 18º en los Libres 1, a 1.4 segundos del mejor tiempo, de Marc Márquez. Más le costó en la Práctica de la tarde, cuando fue 22º y último, con un 1:44.836, a dos segundos del crono de referencia, de Alex Márquez, y a 4 décimas del siguiente piloto, Toprak Razgatlioglu.
Al bajarse de la moto, Viñales explicó sus sensaciones a los medios, entre los que estaba Motorsport.com: "Este no es el mejor circuito para volver, hay frenadas muy fuertes, pero de todos modos hay que empezar en algún sitio, y creo que ahora lo más importante es centrarme en el trabajo, en mejorar con la moto. Obviamente, estoy completamente desconectado de las sensaciones que me transmite, así que tengo que adaptarme de verdad a lo que la moto necesita para ir rápido".
"Tenemos buenos datos de Pedro Acosta y Enea Bastianini, así que tenemos que aprender y mejorar, eso es lo único que se puede hacer. Lo que llevo sintiendo desde hace tiempo es que no tengo fluidez con la moto, así que no hay mucha confianza; por eso tenemos que ganárnosla, pero esto es un proceso paso a paso. Ya lo sabía, por eso mi objetivo este fin de semana es terminar la carrera y luego, poco a poco, ir ganando esa confianza".
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3
Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
El aspecto físico, al menos, sí le dio sensaciones mejores: "Me encuentro bastante bien; esperaba sufrir más, sobre todo con los antebrazos, pero no está tan mal, así que soy bastante optimista. Sin duda hay trabajo por hacer, pero está bastante bien. Aunque Japón sea, en mi opinión, una de las pruebas más duras, no está nada mal".
"Para mí se trata de dar vueltas, ajustar la configuración, intentar entender también, junto con el equipo, lo que necesito e ir avanzando paso a paso. Tengo que adaptarme a la moto, pero al mismo tiempo la moto tiene que adaptarse un poco a lo que le pido", prosiguió.
"La moto es diferente ahora, sin duda, pero al final tengo que adaptarme. Vemos que Pedro está delante, Enea también lo ha estado hoy, así que la KTM funciona, solo es cuestión de hacer un buen trabajo".
Cuestionado sobre en qué se diferencia la moto respecto a la que él conocía antes del último parón, Viñales especificó: "De alguna manera parece que gira un poco más, pero entro muy rápido en las curvas; intento frenarla pero de momento no puedo, así que tengo que aprender a hacerlo. Es algo que aprendí el año pasado, porque empecé la temporada con dificultades en ese aspecto y lo aprendí, pero esta moto parece que necesita, de alguna manera, un equilibrio específico para frenarla y girarla, así que tengo que conseguirlo; hace falta dar vueltas", cerró.
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