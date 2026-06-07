Antonelli, tras su quinta victoria seguida: "Estoy en un momento maravilloso"

Andrea Kimi Antonelli era el gran favorito para ganar el Gran Premio de Mónaco tras lograr la pole postion y no defraudó nadie, ya que protagonizó un domingo impecable y cruzó la línea de meta en la primera posición con bastante tranquilidad, manteniéndose en todo momento alejado del caos.

De esta manera, el piloto italiano consigue su quinta victoria consecutiva en la temporada 2026 de la Fórmula 1 y aumenta su ventaja al frente del mundial, sobre todo gracias a un nuevo 0 de su compañero George Russell, que ya pierde 66 puntos.

Nada más acabar la carrera, Antonelli expresó sus emociones tras la victoria con estas palabras: "Ha sido un fin de semana increíble y una carrera increíble. Ha sido uno de esos días en los que hemos tenido un ritmo impresionante; todo ha fluido de forma muy natural en la pista".

"El coche se comportaba de maravilla y me dio toda la confianza necesaria para llevarlo al límite, fue un día realmente muy agradable. Pero nuestro trabajo aún no ha terminado, todavía nos queda una temporada muy larga por delante. Debemos seguir yendo al límite al máximo y subir el listón cada vez más".

"Nuestro objetivo es mantener este nivel de rendimiento. El equipo ha hecho un trabajo increíble y nos ha dado un coche fantástico. Recibo un apoyo enorme tanto del equipo como de mi familia; estoy pasando por una etapa realmente maravillosa", añadió.

Sin embargo, Antonelli también tuvo un momento de tensión cuando la carrera se neutralizó con una bandera roja y vio como su particular "paseo" por El Principado probablemente estaría en jaque.

Pese a una reanudación en parado, el italiano volvió a demostrar que ahora mismo es prácticamente un piloto sin fisuras.

"Para ser sincero, no me apetecía mucho que se reanudara la carrera. Hubiera preferido que la carrera terminara así, pero en cuanto me enteré, recuperé el control de mis emociones y mis pensamientos".

"Intenté volver a centrarme, eché un vistazo a los datos y me concentré en la salida".

"Me esforcé por llevar los neumáticos al rango de temperatura adecuado. Al salir de la línea de salida y tomar la primera curva en cabeza, supe que lo había conseguido y disfruté de las últimas vueltas", concluyó el líder del mundial de 2026.

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images