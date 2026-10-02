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Alonso señala a Aston Martin el camino a seguir en Sepang

El piloto español acabó 15º en la FP2 del GP de Bahrein en Malasia y resaltó la importancia de cuidar los neumáticos por la fuerte degradación que sufren ene esta pista.

Jacobo Vega
Jacobo Vega
Editado:
Fernando Alonso, Aston Martin

Fernando Alonso, Aston Martin

Foto de: Srinivasa Krishnan

Sepang (Malasia).- Fernando Alonso volvía al Circuito Internacional de Sepang tras haber competido por última vez en el circuito malayo en el año 2017 en una carrera donde se quedó a las puertas de los puntos. Este es un circuito con cierto aire de misticismo para el asturiano, aquí consiguió su primera pole, su primer podio y ganó la carrera con tres equipos diferentes: Renault Team, McLaren y Ferrari.

En este regreso, el comienzo del fin de semana ha sido positivo para el piloto español de Aston Martin que hace pocos días anunció su continuidad en la máxima categoría, al menos, un año más.

Alonso terminó el día decimoquinto, a 1,9 segundos del mejor tiempo del día marcado por Charles Leclerc en una sesión clasificatoria difícil de leer, incluso para los pilotos.

"Hay mucha degradación, temperaturas extremas y marcas bastante feas en los neumáticos", comentó el piloto español nada más bajarse de su coche al finalizar la segunda sesión de ensayos del viernes.

Ahora toca encerrarse con los ingenieros y analizar lo visto en la pista, esperando ver si es una posición genuina que se pueda mantener durante el resto del fin de semana e incluso mejorarla.

"Tenemos que pensar en la estrategia y también en la configuración del coche", dijo Alonso, "si hay alguna opción que cuide los neumáticos un poco mejor que otras configuraciones, ese es el camino a seguir".

Apunta:

Un día positivo para el equipo, según De la Rosa

Pedro de la Rosa, embajador de Aston Martin, comentó también al finalizar el día acerca de los avances del equipo en Sepang.

"Fue un día bastante bueno en cuanto a completar el programa" afirmó. "Teníamos que retomar todo en Malasia, porque había muchas incógnitas, por todo el tiempo que pasó desde la última vez aquí. En general, fue bastante positivo".

"Aún queda trabajo por hacer en el coche de Lance, es cierto que se sintió más a gusto en la segunda sesión, aunque no del todo satisfecho. Por lo demás, todo transcurrió según lo previsto. Obviamente, la pista está algo más deslizante de lo esperado, el asfalto es muy rugoso y se está desprendiendo en algunas curvas, pero eso es algo que es igual para todos".

Preguntado acerca de los contínuos bloqueos de Stoll en su eje delantero, el barcelonés le quitó importancia: "Ambos coches presentan los mismos problemas. Es algo que, como piloto, sueles hacer habitualmente".

"Simplemente sirve para sentir el tren delantero. A veces para calentar el neumático delantero, otras para percibir el agarre de ese eje y detectar en qué punto estás forzando el neumático en exceso. Es un gesto muy visual, pero en realidad es algo que los pilotos hacen cuando intentan sentir el agarre del eje delantero".

Lance Stroll, Aston Martin

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