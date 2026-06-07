Leclerc revela el motivo de su accidente: "Tres de los cuatro frenos no funcionaban"

Charles Leclerc ha revelado que un grave problema con los frenos fue la causa de su accidente en las últimas vueltas del Gran Premio de Mónaco, ya que solo uno de los cuatro frenos de su Ferrari funcionaba correctamente tras la primera intervención del coche de seguridad.

El Gran Premio de Mónaco de Leclerc terminó con un accidente en la curva Antony Noghès, justo antes de la reanudación tras la salida del primer Safety Car. El piloto monegasco se estrelló contra las barreras cuando rodaba en tercera posición, y de inmediato comunicó a su equipo por radio que no había sido culpa suya.

"Ni siquiera voy a asumir la culpa", dijo por radio, y más tarde confirmó a los medios de comunicación en Mónaco que un grave problema técnico lo había provocado todo.

"De los cuatro frenos, tres no funcionaban", explicó Leclerc. "En un coche de Fórmula 1, eso nunca es bueno".

"El freno delantero izquierdo funcionaba bien, el delantero derecho funcionaba a medias y los dos frenos traseros no funcionaban en lo absoluto. Y cuando digo en lo absoluto, es que, según los datos, no había desaceleración alguna. Es como si las pinzas ni siquiera estuvieran en el coche".

Leclerc describió la situación como "una pesadilla", pero afirmó que Ferrari ya tenía una solución identificada y que, a partir de la próxima carrera, pasaría a utilizar la misma configuración de frenos que utiliza su compañero de equipo, Lewis Hamilton.

"Lo único que puedo decir es que tenemos la solución en el equipo, a partir de la próxima carrera pasaré a la configuración de Lewis, lo que espero que sea un paso adelante".

Charles Leclerc, Ferrari, Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: Joe Portlock / Getty Images

Según Leclerc, el problema apareció tras una intervención del coche de seguridad y fue empeorando progresivamente, hasta el punto de que, si no hubiera frenado en Antony Noghès, se habría estrellado igualmente al entrar en la curva 1.

"En cuanto salió el coche de seguridad, tres de mis cuatro frenos dejaron de funcionar", explicó. "No pude volver a activarlos, ya nada funcionaba".

"Intenté hacer muchas cosas en el coche para intentar solucionarlo. La única solución que tenía era no frenar en la última curva, pero me habría estrellado en la curva 1. Simplemente no había solución", explicó.

Aunque Ferrari sigue investigando la causa exacta de la avería, Leclerc sugirió que podría estar relacionada con el desgaste de los frenos, algo que históricamente siempre ha sido un reto en el estrecho circuito urbano de Mónaco.

"No sé si fue un problema de desgaste. Aquí suele ser un problema. No sé qué fue, pero había un problema claro".

Cuando se le preguntó si había vivido algo similar antes, Leclerc respondió: "No, no en esa medida. Claro que a veces es un poco complicado, pero hoy simplemente no era posible tomar una curva".

El piloto monegasco confirmó que el equipo Ferrari, incluido el jefe, Frederic Vasseur, ya había revisado los datos y estaba de acuerdo con el diagnóstico.

"Fred y Jérôme [d’Ambrosio, subdirector del equipo Ferrari] vieron los datos, y creo que está muy claro para todos. No creo que haya ninguna duda".

Mira cómo queda el mundial: Fórmula 1 Así queda el Mundial de F1 2026 tras el GP de Mónaco: puntos y posiciones