Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Hamilton revela el orden del ADUO: Mercedes y Ferrari recibirán ayuda para sus motores

Fórmula 1
GP de Mónaco
Hamilton revela el orden del ADUO: Mercedes y Ferrari recibirán ayuda para sus motores

Horarios del GP de Barcelona-Catalunya de F1 2026 y cómo verlo gratis por TV

Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Horarios del GP de Barcelona-Catalunya de F1 2026 y cómo verlo gratis por TV

Aston Martin lidera la jornada de test de las 24 Horas de Le Mans

WEC
24 Horas de Le Mans
Aston Martin lidera la jornada de test de las 24 Horas de Le Mans

Explicado: Por qué tantas sanciones por exceso de velocidad en el pitlane de Mónaco

Fórmula 1
GP de Mónaco
Explicado: Por qué tantas sanciones por exceso de velocidad en el pitlane de Mónaco

Hamilton se siente renacido: "Quiero recordar a la gente quién soy"

Fórmula 1
GP de Mónaco
Hamilton se siente renacido: "Quiero recordar a la gente quién soy"

La FIA da a conocer el veredicto sobre el podio de Mónaco: ¡Hadjar evita la sanción!

Fórmula 1
GP de Mónaco
La FIA da a conocer el veredicto sobre el podio de Mónaco: ¡Hadjar evita la sanción!

¡Alonso puntúa en Mónaco F1! La FIA sanciona a Pérez tras la carrera

Fórmula 1
GP de Mónaco
¡Alonso puntúa en Mónaco F1! La FIA sanciona a Pérez tras la carrera

Alpine solicita el "derecho de revisión" por las sanciones a Gasly en Mónaco

Fórmula 1
GP de Mónaco
Alpine solicita el "derecho de revisión" por las sanciones a Gasly en Mónaco
Declaraciones
Fórmula 1 GP de Mónaco

Leclerc revela el motivo de su accidente: "Tres de los cuatro frenos no funcionaban"

Leclerc ha revelado que un grave problema con los frenos de su Ferrari F1 fue la causa de su accidente en Mónaco tras la primera fase de coche de seguridad.

Oleg Karpov
Oleg Karpov
Editado:
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc ha revelado que un grave problema con los frenos fue la causa de su accidente en las últimas vueltas del Gran Premio de Mónaco, ya que solo uno de los cuatro frenos de su Ferrari funcionaba correctamente tras la primera intervención del coche de seguridad.

El Gran Premio de Mónaco de Leclerc terminó con un accidente en la curva Antony Noghès, justo antes de la reanudación tras la salida del primer Safety Car. El piloto monegasco se estrelló contra las barreras cuando rodaba en tercera posición, y de inmediato comunicó a su equipo por radio que no había sido culpa suya.

"Ni siquiera voy a asumir la culpa", dijo por radio, y más tarde confirmó a los medios de comunicación en Mónaco que un grave problema técnico lo había provocado todo.

"De los cuatro frenos, tres no funcionaban", explicó Leclerc. "En un coche de Fórmula 1, eso nunca es bueno".

"El freno delantero izquierdo funcionaba bien, el delantero derecho funcionaba a medias y los dos frenos traseros no funcionaban en lo absoluto. Y cuando digo en lo absoluto, es que, según los datos, no había desaceleración alguna. Es como si las pinzas ni siquiera estuvieran en el coche".

Leclerc describió la situación como "una pesadilla", pero afirmó que Ferrari ya tenía una solución identificada y que, a partir de la próxima carrera, pasaría a utilizar la misma configuración de frenos que utiliza  su compañero de equipo, Lewis Hamilton.

"Lo único que puedo decir es que tenemos la solución en el equipo, a partir de la próxima carrera pasaré a la configuración de Lewis, lo que espero que sea un paso adelante".

Sobre la carrera:
Charles Leclerc, Ferrari, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Charles Leclerc, Ferrari, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Photo by: Joe Portlock / Getty Images

Según Leclerc, el problema apareció tras una intervención del coche de seguridad y fue empeorando progresivamente, hasta el punto de que, si no hubiera frenado en Antony Noghès, se habría estrellado igualmente al entrar en la curva 1.

"En cuanto salió el coche de seguridad, tres de mis cuatro frenos dejaron de funcionar", explicó. "No pude volver a activarlos, ya nada funcionaba".

"Intenté hacer muchas cosas en el coche para intentar solucionarlo. La única solución que tenía era no frenar en la última curva, pero me habría estrellado en la curva 1. Simplemente no había solución", explicó.

Aunque Ferrari sigue investigando la causa exacta de la avería, Leclerc sugirió que podría estar relacionada con el desgaste de los frenos, algo que históricamente siempre ha sido un reto en el estrecho circuito urbano de Mónaco.

"No sé si fue un problema de desgaste. Aquí suele ser un problema. No sé qué fue, pero había un problema claro".

Cuando se le preguntó si había vivido algo similar antes, Leclerc respondió: "No, no en esa medida. Claro que a veces es un poco complicado, pero hoy simplemente no era posible tomar una curva".

El piloto monegasco confirmó que el equipo Ferrari, incluido el jefe, Frederic Vasseur, ya había revisado los datos y estaba de acuerdo con el diagnóstico.

"Fred y Jérôme [d’Ambrosio, subdirector del equipo Ferrari] vieron los datos, y creo que está muy claro para todos. No creo que haya ninguna duda".

Mira cómo queda el mundial:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Verstappen, tras su abandono: "En la salida de prueba ya notaba que no iba bien"
Siguiente artículo Cinco conclusiones rápidas del Gran Premio de Mónaco de F1

Mejores comentarios
Más de
Oleg Karpov

Gasly afirma que le han "robado injustamente" el podio de Mónaco

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Mónaco
Gasly afirma que le han "robado injustamente" el podio de Mónaco

Quién durmió mejor tras el GP de Canadá de F1: Lewis Hamilton

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Canadá
Quién durmió mejor tras el GP de Canadá de F1: Lewis Hamilton

Quién durmió mejor tras el GP de Miami de F1: Andrea Kimi Antonelli

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Miami
Quién durmió mejor tras el GP de Miami de F1: Andrea Kimi Antonelli
Más de
Charles Leclerc

Horarios del GP de Barcelona-Catalunya de F1 2026 y cómo verlo gratis por TV

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Horarios del GP de Barcelona-Catalunya de F1 2026 y cómo verlo gratis por TV

A Antonelli se le pone cara de campeón en Mónaco; caótico final de carrera y Alonso 10º

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Mónaco
A Antonelli se le pone cara de campeón en Mónaco; caótico final de carrera y Alonso 10º

Así vivimos la caótica carrera del GP de Mónaco de F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Mónaco
Así vivimos la caótica carrera del GP de Mónaco de F1 2026
Más de
Ferrari

Hamilton revela el orden del ADUO: Mercedes y Ferrari recibirán ayuda para sus motores

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Mónaco
Hamilton revela el orden del ADUO: Mercedes y Ferrari recibirán ayuda para sus motores

Explicado: Por qué tantas sanciones por exceso de velocidad en el pitlane de Mónaco

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Mónaco
Explicado: Por qué tantas sanciones por exceso de velocidad en el pitlane de Mónaco

Hamilton se siente renacido: "Quiero recordar a la gente quién soy"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Mónaco
Hamilton se siente renacido: "Quiero recordar a la gente quién soy"

Últimas noticias

Hamilton revela el orden del ADUO: Mercedes y Ferrari recibirán ayuda para sus motores

Fórmula 1
GP de Mónaco
Hamilton revela el orden del ADUO: Mercedes y Ferrari recibirán ayuda para sus motores

Horarios del GP de Barcelona-Catalunya de F1 2026 y cómo verlo gratis por TV

Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Horarios del GP de Barcelona-Catalunya de F1 2026 y cómo verlo gratis por TV

Aston Martin lidera la jornada de test de las 24 Horas de Le Mans

WEC
24 Horas de Le Mans
Aston Martin lidera la jornada de test de las 24 Horas de Le Mans

Explicado: Por qué tantas sanciones por exceso de velocidad en el pitlane de Mónaco

Fórmula 1
GP de Mónaco
Explicado: Por qué tantas sanciones por exceso de velocidad en el pitlane de Mónaco