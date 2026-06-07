Explicado: Por qué tantas sanciones por exceso de velocidad en el pitlane de Mónaco

El Gran Premio de Mónaco dio lugar a una serie de sanciones por exceso de velocidad en el pitlane. Los documentos de la FIA publicados tras la carrera revelan que, en todos los casos, la infracción fue inferior a un kilómetro por hora. En el caso de Oscar Piastri, George Russell, Franco Colapinto y Pierre Gasly, el exceso fue de solo 0,1 km/h.

Tras la accidentada carrera en El Principado, la FIA revisó sus propias líneas de cronometraje y equipos de medición y no encontró anomalías.

En cambio, el organismo rector cree que el problema está relacionado con la trazada que eligieron los pilotos al entrar en el pitlane.

En Mónaco, la entrada al pitlane se puede acortar ligeramente. Hay un codo en la entrada al pitlane donde los pilotos pueden, en la práctica, continuar recto por el lado derecho durante un breve tramo, ganando unos pocos metros.

Según un portavoz de la FIA, la medición comienza en el momento en que la primera rueda del coche entra en el carril de boxes. En el caso de acortar esa entrada, el neumático que marca la entrada sería el delantero izquierdo.

Dado que el sistema mide la velocidad media a lo largo del pitlane utilizando bucles de cronometraje electrónicos integrados en la pista y el transpondedor oficial de la FIA del coche, todas las infracciones acabaron siendo muy pequeñas. En el conjunto de los sectores del pitlane, el efecto se promedia en menos de un kilómetro por hora.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Lewis Hamilton, que aún así terminó segundo a pesar de recibir una penalización de cinco segundos, respaldó esa teoría y cree que la trazada elegida fue también la causa.

"Sí, no iba a más velocidad. Creo que es simplemente por cómo está el pitlane. Llevo años pasando por este pitlane. No es que entrara y no pulsara el botón ni nada por el estilo. El limitador del pitlane se activa inmediatamente", dijo Hamilton en la rueda de prensa posterior a la carrera.

"Creo que es simplemente la trazada que se toma, que es la misma que todos hemos tomado durante años: entras, cortas un poco la línea blanca y sales. Y me sorprendió mucho oír que iba a más de la velocidad permitida, porque en realidad no la superaba".

"Creo que es la distancia y algo que realmente tenemos que analizar, porque he oído que a mucha gente le ha pasado hoy y probablemente no estuvieran realmente excediendo la velocidad", concluyó el de Ferrari.

Dirección de carrera advirtió del riesgo antes de la carrera

La FIA ha declarado que desde dirección de carrera se advirtió a los equipos sobre este posible problema, tanto en lo que respecta a la velocidad como a la distancia real del pitlane que se mide, y aconsejó a los pilotos tomar la línea de entrada más ancha.

Un detalle a destacar es que, aparte de Hamilton, todos los pilotos sancionados utilizaban unidades de potencia Mercedes. Sin embargo, eso no tiene nada que ver con la unidad de potencia en sí ni con la calibración del limitador del pitlane.

El director del equipoMcLaren, Andrea Stella, reconoció que, también en el caso de Piastri, el problema parece estar relacionado con la trazada tomada.

"Creemos que podría deberse a que se ha tomado un atajo excesivo. Creo que esa es la hipótesis por el momento, así que le hemos dicho a Oscar que simplemente lo evite".

"Pero al principio no lo entendió. Sabemos que, a veces, cuando se toma un atajo así, esto puede provocar que se supere el límite de velocidad. Pero no sabemos más por ahora".

Alpine ha solicitado una revisión del asunto, ya que Pierre Gasly cree que le han "robado injustamente" el podio en Montecarlo.

Oscar Piastri, McLaren Foto de: Anni Graf - Fórmula 1 vía Getty Images