Rins hizo autostop y Miller le llevó al box con 'stoppie' incluido: "Me cagué encima"

La nueva era de MotoGP camina en dirección al entretenimiento y el espectáculo, y si hay un piloto que entiende ese medio no es otro que el australiano Jack Miller, que no deja pasar la oportunidad de protagonizar momentos hilarantes, especializados, desde hace años, en una labor muy concreta: la de hacer de 'taxi' para los otros pilotos cuando se quedan tirados en la pista. Aunque no suele ser lo habitual, Miller subió este viernes a su Yamaha del equipo Pramac a un pasajero, a su compañero de fábrica Alex Rins, que tuvo que dejar u moto en una escapatoria al final de la Práctica del GP de Japón de este viernes.

Durante la vuelta que Miller llevó a Rins de paquete, el australiano hizo un 'stoppie' (clavar el freno delantero para levantar la rueda trasera), y también una plegada que dejó la pierna del español a milímetros de ser lijada por el renovado aslfato de Motegi.

"Lo disfruté. Lo disfruté muchísimo. fue una auténtica locura", explicó Rins al final del día.

"O sea, el 'stoppie' no estuvo mal. Nos salió bien. Pero luego, cuando intentó inclinar la moto para tocar con la rodilla... ¡madre mía!, exclamó. "En ese momento me cagué encima", admitió el corredor de Yamaha, que apura sus últimas carreras en MotoGP antes de dejar la competición sobre dos ruedas a final de año. "Me cagué encima porque yo iba en la parte trasera de la moto. No podía agarrarme bien a él. Mis piernas... bueno, la pierna derecha la llevaba totalmente estirada. Y pensaba: 'si nos caemos aquí, lo destrozo todo'. Pero sí, fue muy divertido. Tendremos algo de tiempo en televisión", buscó la parte positiva el corredor barcelonés.

Miller también se explayó con el tema y se burló un poco de Rins cuando le dijeron que el español se había quejado de que casi se mata con la inclinada.

"Sí, bueno, yo esperaba que lograra apoyar la rodilla; habría quedado una foto espectacular", soltó el australiano. "Pero luego, al verlo pensé: claro, es que no llevaba estriberas, ¿verdad? Obviamente, no tenía dónde apoyar el pie para sacar la rodilla ni remotamente", continuó con la broma.

Con Miller firmando el 18º mejor tiempo del día y Rins el 20º, tampoco parecía una locura tomar algún riesgo de cara al show.

"La verdad es que estaba un poco nervioso al hacer el 'stoppie'. Si hubiera sabido que iba a salir tan bien, me habría atrevido a hacerlo con más ganas, porque la verdad es que salió mucho mejor de lo esperado", continuó el australiano. "Pero claro, vienes enfriando el neumático delantero durante toda la vuelta y luego te apartas a la hierba para recogerlo (a Rins); así que estaba algo nervioso en el primer contacto. Mientras aceleraba un poco, iba tanteando el freno y la moto se levantó de maravilla", apuntó.

"La pena es que para entonces ya había perdido demasiada velocidad. Si pudiera repetirlo, iría un poco más rápido para hacerlo mejor. Pero bueno, quedó bien y la gente se rio, así que para eso estamos aquí", dejó una última frase para reflexionar, no en vano Miller, al igual que Rins, deberá abandonar MotoGP a final de temporada, ambos con 31 años, al no haber logrado un asiento para 2027. Para el australiano, al menos, le ha quedado la salida de Yamaha en SBK, mientras que Rins prepara un proyecto para, en el futuro, correr raids de tierra en coche, con la mente puesta en el Dakar.