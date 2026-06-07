La FIA da a conocer el veredicto sobre el podio de Mónaco: ¡Hadjar evita la sanción!

Cuando parecía que el caótico Gran Premio de Mónaco 2026 todavía podía ofrecer un último giro de guion horas después de la bandera a cuadros, la FIA acabó confirmando que el podio no sufrirá cambios. Isack Hadjar conserva la tercera posición lograda en las calles del Principado y celebra así su primer podio como piloto de Red Bull y el segundo de su carrera en la Fórmula 1.

El francés cruzó la meta tercero tras Andrea Kimi Antonelli y Lewis Hamilton, pero su resultado quedó en el aire debido a una investigación abierta durante los compases finales de la prueba.

La acción bajo la lupa se produjo durante la bandera roja provocada en las últimas vueltas de una carrera marcada por accidentes, interrupciones y numerosas sanciones. Los comisarios revisaron unos trabajos realizados por los mecánicos de Red Bull en el coche de Hadjar dentro del garaje mientras la prueba estaba detenida.

Según la normativa, los equipos pueden intervenir en determinadas zonas del monoplaza durante una suspensión, pero existen limitaciones sobre qué elementos pueden modificarse. Por ello, la FIA decidió investigar lo ocurrido antes de validar definitivamente la clasificación.

Finalmente, los comisarios determinaron que no hubo ninguna infracción reglamentaria.

En su resolución explicaron que el equipo fue reportado por intentar cambiar las bujías o las bobinas de encendido del coche, pero que la operación nunca llegó a completarse. Además, comprobaron que el monoplaza tomó la resalida exactamente en las mismas condiciones en las que había llegado al pitlane.

"El equipo fue reportado por intentar cambiar las bujías/bobinas, pero no procedió con el cambio y el coche arrancó en las mismas condiciones en las que llegó al pitlane. Por lo tanto, no se toma ninguna otra medida", concluyó la FIA.

Primer podio con Red Bull

La decisión supone un enorme alivio para Hadjar, que había pasado varias horas pendiente del veredicto de los comisarios. El francés mantiene así una tercera posición que tiene un valor especial en su trayectoria.

Se trata de su primer podio desde que ascendió a Red Bull y del segundo de toda su carrera en la Fórmula 1, después del conseguido la pasada temporada cuando todavía competía con Racing Bulls en Zandvoort.

De esta forma, el podio definitivo del Gran Premio de Mónaco queda formado por Antonelli como vencedor, Hamilton en segunda posición y Hadjar completando el cajón, culminando uno de los mejores fines de semana de su joven carrera deportiva.