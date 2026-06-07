Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Hamilton revela el orden del ADUO: Mercedes y Ferrari recibirán ayuda para sus motores

Fórmula 1
GP de Mónaco
Hamilton revela el orden del ADUO: Mercedes y Ferrari recibirán ayuda para sus motores

Horarios del GP de Barcelona-Catalunya de F1 2026 y cómo verlo gratis por TV

Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Horarios del GP de Barcelona-Catalunya de F1 2026 y cómo verlo gratis por TV

Aston Martin lidera la jornada de test de las 24 Horas de Le Mans

WEC
24 Horas de Le Mans
Aston Martin lidera la jornada de test de las 24 Horas de Le Mans

Explicado: Por qué tantas sanciones por exceso de velocidad en el pitlane de Mónaco

Fórmula 1
GP de Mónaco
Explicado: Por qué tantas sanciones por exceso de velocidad en el pitlane de Mónaco

Hamilton se siente renacido: "Quiero recordar a la gente quién soy"

Fórmula 1
GP de Mónaco
Hamilton se siente renacido: "Quiero recordar a la gente quién soy"

La FIA da a conocer el veredicto sobre el podio de Mónaco: ¡Hadjar evita la sanción!

Fórmula 1
GP de Mónaco
La FIA da a conocer el veredicto sobre el podio de Mónaco: ¡Hadjar evita la sanción!

¡Alonso puntúa en Mónaco F1! La FIA sanciona a Pérez tras la carrera

Fórmula 1
GP de Mónaco
¡Alonso puntúa en Mónaco F1! La FIA sanciona a Pérez tras la carrera

Alpine solicita el "derecho de revisión" por las sanciones a Gasly en Mónaco

Fórmula 1
GP de Mónaco
Alpine solicita el "derecho de revisión" por las sanciones a Gasly en Mónaco
Declaraciones
Fórmula 1 GP de Mónaco

Sainz: "Tenía puntos, pero había dos coches detrás que parecía que se jugaban la vida"

Carlos Sainz estaba haciendo "una buena carrera" en el GP de Mónaco 2026 de la F1, pero tuvo que abandonar por un accidente que él no podía evitar.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Carlos Sainz, Williams

Carlos Sainz, Williams

Foto de: EYE4images / NurPhoto via Getty Images

Los puntos parecían estar al alcance de Williams este fin de semana en el Gran Premio de Mónaco 2026 de la Fórmula 1, sobre todo tras el abandono de algunos de los pilotos de delante y tras una estrategia de equipo entre Carlos Sainz y Alex Albon para tener "paradas gratis" en boxes.

Sin embargo, tras la resalida después de la bandera roja, Nico Hulkenberg impactó con el FW48 de Sainz y ese incidente le acabó obligando a abandonar, algo frustrante para el piloto español, tal y como reconoció nada más acabar la carrera a DAZN F1.

"Habíamos hecho buena salida, teníamos un buen ritmo de carrera, las 10 vueltas que el equipo me ha dejado tirar, empecé a hacer 1:18.0 cuando el resto de la zona media hacía 1:19, por lo tanto estábamos haciendo, para las pocas vueltas que he podido tirar, una buena carrera. Teníamos 2 o 4 puntos asegurados y de repente en esa resalida tenía dos coches detrás que parecía que se jugaban la vida o su carrera deportiva en una salida en Mónaco, una resalida en Mónaco con 8 vueltas para el final y han llegado a la curva de Loews y sí, el que iba por dentro creo que era Nico, me ha llevado puesto".

Y añadió: "Es raro, porque con tanta experiencia y sabiendo que en Mónaco en la curva 6 todo el mundo tiene que frenar más porque sino no cabemos todos, es muy raro que alguien con tanta experiencia sea capaz de llevarte puesto en una curva así".

Todo sobre la carrera:

Si bien no era lo que esperaba, Sainz asegura que intentará pasar página lo más rápido posible: "Es una faena, sí, porque eran otros dos puntos, otra carrera con puntos en la que ha tenido que pasar algo para quedarnos sin puntos, pero bueno, pasaré página rápido".

Pese a todo, el buen ritmo del Williams en los momentos en los que ha podido empujar, es la nota positiva con la que Carlos Sainz se queda este fin de semana en Montecarlo.

"Estoy contento por el ritmo de carrera porque la verdad es que ha sido muy muy bueno, mejor otra vez que el resto de la zona media, pero sí, desgraciadamente en esa resalida hemos pagado caro el error de otros pilotos", finalizó el piloto madrileño de Fórmula 1.

Mira cómo queda el mundial de F1 tras Mónaco:
Alexander Albon, Williams; Carlos Sainz, Williams

Alexander Albon, Williams; Carlos Sainz, Williams

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Alonso y su situación con Aston: "Cuando eres 19º y te chocas, pareces un idiota"
Siguiente artículo Gasly afirma que le han "robado injustamente" el podio de Mónaco

Mejores comentarios
Más de
Juanjo Sáez

¡Alonso puntúa en Mónaco F1! La FIA sanciona a Pérez tras la carrera

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Mónaco
¡Alonso puntúa en Mónaco F1! La FIA sanciona a Pérez tras la carrera

Antonelli, tras su quinta victoria seguida: "Estoy en un momento maravilloso"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Mónaco
Antonelli, tras su quinta victoria seguida: "Estoy en un momento maravilloso"

A Antonelli se le pone cara de campeón en Mónaco; caótico final de carrera y Alonso 10º

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Mónaco
A Antonelli se le pone cara de campeón en Mónaco; caótico final de carrera y Alonso 10º
Más de
Carlos Sainz

Horarios del GP de Barcelona-Catalunya de F1 2026 y cómo verlo gratis por TV

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Horarios del GP de Barcelona-Catalunya de F1 2026 y cómo verlo gratis por TV

Así queda el Mundial de F1 2026 tras el GP de Mónaco: puntos y posiciones

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Mónaco
Así queda el Mundial de F1 2026 tras el GP de Mónaco: puntos y posiciones

Así vivimos la caótica carrera del GP de Mónaco de F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Mónaco
Así vivimos la caótica carrera del GP de Mónaco de F1 2026

Últimas noticias

Hamilton revela el orden del ADUO: Mercedes y Ferrari recibirán ayuda para sus motores

Fórmula 1
GP de Mónaco
Hamilton revela el orden del ADUO: Mercedes y Ferrari recibirán ayuda para sus motores

Horarios del GP de Barcelona-Catalunya de F1 2026 y cómo verlo gratis por TV

Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Horarios del GP de Barcelona-Catalunya de F1 2026 y cómo verlo gratis por TV

Aston Martin lidera la jornada de test de las 24 Horas de Le Mans

WEC
24 Horas de Le Mans
Aston Martin lidera la jornada de test de las 24 Horas de Le Mans

Explicado: Por qué tantas sanciones por exceso de velocidad en el pitlane de Mónaco

Fórmula 1
GP de Mónaco
Explicado: Por qué tantas sanciones por exceso de velocidad en el pitlane de Mónaco