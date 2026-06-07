Sainz: "Tenía puntos, pero había dos coches detrás que parecía que se jugaban la vida"

Los puntos parecían estar al alcance de Williams este fin de semana en el Gran Premio de Mónaco 2026 de la Fórmula 1, sobre todo tras el abandono de algunos de los pilotos de delante y tras una estrategia de equipo entre Carlos Sainz y Alex Albon para tener "paradas gratis" en boxes.

Sin embargo, tras la resalida después de la bandera roja, Nico Hulkenberg impactó con el FW48 de Sainz y ese incidente le acabó obligando a abandonar, algo frustrante para el piloto español, tal y como reconoció nada más acabar la carrera a DAZN F1.

"Habíamos hecho buena salida, teníamos un buen ritmo de carrera, las 10 vueltas que el equipo me ha dejado tirar, empecé a hacer 1:18.0 cuando el resto de la zona media hacía 1:19, por lo tanto estábamos haciendo, para las pocas vueltas que he podido tirar, una buena carrera. Teníamos 2 o 4 puntos asegurados y de repente en esa resalida tenía dos coches detrás que parecía que se jugaban la vida o su carrera deportiva en una salida en Mónaco, una resalida en Mónaco con 8 vueltas para el final y han llegado a la curva de Loews y sí, el que iba por dentro creo que era Nico, me ha llevado puesto".

Y añadió: "Es raro, porque con tanta experiencia y sabiendo que en Mónaco en la curva 6 todo el mundo tiene que frenar más porque sino no cabemos todos, es muy raro que alguien con tanta experiencia sea capaz de llevarte puesto en una curva así".

Si bien no era lo que esperaba, Sainz asegura que intentará pasar página lo más rápido posible: "Es una faena, sí, porque eran otros dos puntos, otra carrera con puntos en la que ha tenido que pasar algo para quedarnos sin puntos, pero bueno, pasaré página rápido".

Pese a todo, el buen ritmo del Williams en los momentos en los que ha podido empujar, es la nota positiva con la que Carlos Sainz se queda este fin de semana en Montecarlo.

"Estoy contento por el ritmo de carrera porque la verdad es que ha sido muy muy bueno, mejor otra vez que el resto de la zona media, pero sí, desgraciadamente en esa resalida hemos pagado caro el error de otros pilotos", finalizó el piloto madrileño de Fórmula 1.

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Alexander Albon, Williams; Carlos Sainz, Williams Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images