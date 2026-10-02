Verstappen y Hadjar piden experimentar a Red Bull para 2027: "Cometed los errores ahora"

A falta de siete u ocho fines de semana —dependiendo de la situación en Oriente Medio—, a Red Bull solo le quedan dos objetivos: evitar que 2026 se convierta en el primer año sin victorias del equipo desde 2015 y, en segundo lugar, aprender todo lo posible de cara al inicio de la próxima temporada de la Fórmula 1.

En cuanto al primer objetivo, Verstappen ha afirmado en múltiples ocasiones que Bakú era, en teoría, la mejor oportunidad debido al trazado y a que Mercedes aún no contaba con su tan esperada actualización, pero aprender de cara a 2027 es, según el cuatro veces campeón del mundo, posiblemente aún más importante.

"Ahora tenemos que esperar un poco en las próximas carreras para ver cómo va a rendir nuestro coche, lo cual probablemente también sea bastante bueno para nosotros, para ver todos estos tipos diferentes de circuitos", dijo Verstappen.

"Probablemente aprenderemos mucho en estas próximas carreras sobre lo que necesitamos para el año que viene y lo que queremos hacer con el coche".

"De todos modos, no estamos luchando por el campeonato, así que para nosotros es una gran curva de aprendizaje. Pero, por supuesto, los últimos fines de semana ya han sido mucho mejores que el inicio de la temporada".

Cuando Motorsport.com pregunta a su compañero de equipo, Isack Hadjar, por el objetivo principal para lo que queda de año, él también señala el proceso de aprendizaje de cara a 2027. Según el francés que ha puesto fin a la maldición del segundo asiento de Red Bull, eso tiene incluso prioridad sobre los resultados individuales en cada carrera.

"Está bien. Quedan ocho carreras para el final y no hay ninguna presión. No es como si estuviéramos luchando por ningún campeonato. Ahora tenemos ocho carreras para aprender todo lo que podamos", afirmó el francés.

"Tenemos que probarlo todo, cometer todos los errores ahora y aprender todo lo posible para llegar a 2027 listos para darlo todo y empezar con buen pie. Ese es el objetivo y ese es el espíritu del equipo".

"Así que, ahora vamos a darlo todo hasta el final y a ver qué podemos aprender de ello".

Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Verstappen ya ha revelado que tiene ideas sobre "cambios más importantes" para el Red Bull de 2027, aspectos que hay que ajustar para volver a ser más competitivos y evitar que "el deterioro del monoplaza" se repita el año que viene.

Son cambios que ya no se pueden realizar en el RB22 durante la presente temporada, en parte debido a las limitaciones del chasis actual y también al límite de gastos.

El paquete de Bakú fue la última mejora significativa de Red Bull para el monoplaza de este año, aunque Verstappen se ha mostrado satisfecho con él.

"Ha sido un paso adelante decente, sí. Pero de cara al año que viene, si realmente queremos competir, tenemos que dar un paso mucho mayor. Y eso se aplica a todo: el coche, la unidad de potencia, todo".

Cuando Motorsport.com le señaló que Red Bull no puede hacer mucho con la unidad de potencia sin el ADUO, Verstappen respondió: "Eso es cierto, pero, por supuesto, aún podemos realizar ajustes de precisión".

Cuando se le pregunta a Hadjar si, al igual que Verstappen, ya tiene ciertas ideas sobre lo que debe cambiar estructuralmente en el RB23, concluye con una sonrisa elocuente: "Sí, por supuesto. Y en su mayor parte estamos de acuerdo".