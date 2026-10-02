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Verstappen: "Ha sido un buen inicio, pero hay muchas cosas que resolver"

Max Verstappen lideró la FP1 y acabó cuarto en la FP2 del GP de Bahrein 2026 de la F1 en Sepang, tras no montar los neumáticos blandos por el riesgo de lluvia.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Srinivasa Krishnan

Max Verstappen salió satisfecho de la primera jornada de entrenamientos libres en el Gran Premio de Bahrein en Sepang, aunque evitó sacar conclusiones sobre la jerarquía real de la parrilla. El piloto de Red Bull lideró la primera sesión del viernes y fue cuarto en la segunda, aunque en esta última renunció a montar el neumático blando para centrarse directamente en las tandas largas, una decisión condicionada por la amenaza de lluvia.

El piloto neerlandés hizo un balance positivo del trabajo realizado el viernes en Sepang, pero admitió que el intenso calor y la degradación del asfalto obligarán a los equipos a seguir trabajando durante la noche.

"Creo que hemos tenido un buen inicio, pero es complicado, el circuito está muy caliente, con mucha degradación, así que hay muchas cosas que resolver, pero ha sido positivo".

Como ocurrió con la mayoría de equipos, Red Bull completó programas diferentes entre las dos sesiones, una circunstancia que, unida al aumento de la temperatura de la pista en los Libres 2, hace que sea difícil comparar el rendimiento entre rivales.

"Quiero decir, es difícil ver cómo están las cosas, volvió a hacer más calor en la FP2, hubo programas diferentes, así que es difícil de decir, pero aún hay muchas cosas que revisar para intentar entender mejor", dijo.

Así fue el viernes de Sepang:

Red Bull priorizó el ritmo de carrera en la FP2

La principal particularidad del viernes de Verstappen en Sepang estuvo en la segunda sesión. Mientras la mayoría de pilotos realizó una simulación de clasificación con el compuesto blando, el cuatro veces campeón de la Fórmula 1 optó por no hacer la simulación de clasificación, centrado únicamente en las tandas largas.

El propio piloto explicó que la posibilidad de que apareciera la lluvia más adelante hizo que el equipo prefiriera asegurar la recopilación de datos de cara al domingo.

"Prefería probar las tandas largas desde el inicio por si venía la lluvia", afirmó.

La decisión deja todavía algunas incógnitas sobre el potencial real del RB22 a una vuelta tras las mejoras introducidas en Bakú, aunque las sensaciones del viernes invitan más al optimismo que al pesimismo dentro de Red Bull. En un circuito donde la degradación va a ser uno de los factores decisivos, la información obtenida para las condiciones de carrera pueden resultar incluso más valiosas que una simulación de vuelta rápida.

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Max Verstappen, Red Bull Racing

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Foto de: Srinivasa Krishnan

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