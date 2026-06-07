Alonso y su situación con Aston: "Cuando eres 19º y te chocas, pareces un idiota"

Cuando Fernando Alonso cruzó la meta del Gran Premio de Mónaco, lo hizo con la sensación de haber sobrevivido más que de haber competido. En un fin de semana marcado por los accidentes, las banderas rojas y las sanciones, el asturiano exprimió toda su experiencia para sacar adelante una carrera que, sobre el papel, parecía condenada desde mucho antes de apagarse los semáforos.

El resultado, incluso, podría traducirse en el primer punto de la temporada para Aston Martin si prospera la investigación sobre Sergio Pérez. Sin embargo, el décimo puesto potencial no cambia el diagnóstico que dejó el trazado monegasco: el problema del AMR26 va mucho más allá del motor Honda.

Antes del fin de semana existía cierta esperanza en el equipo de Silverstone. Mónaco suele minimizar la importancia de la unidad de potencia y muchos pensaban que podía esconder algunas de las carencias del coche. Ocurrió exactamente lo contrario. El Principado dejó al descubierto que también el chasis diseñado bajo la supervisión de Adrian Newey está lejos de funcionar como debería.

Alonso y Lance Stroll ocuparon las últimas posiciones durante gran parte del fin de semana y sufrieron para mantener el coche entre los muros. El canadiense acabó contra las barreras. El español, en cambio, logró mantenerlo entero pese a sufrir también un susto importante en los entrenamientos libres.

"Fue difícil porque es muy fácil chocarse y, cuando eres 19º y te chocas, pareces un idiota en la televisión", explicó Alonso tras la carrera. "Como pasó en los Libres 1, cuando choqué contra el muro en la frenada de la chicane. Vas tres segundos más lento que el ritmo de cabeza y aun así te estrellas. No es que de repente te hayas quedado sin talento, es que el coche es muy difícil de conducir y está constantemente al límite".

Un resultado engañoso

La carrera de Alonso fue un ejercicio de supervivencia desde la primera vuelta. Aston Martin apostó por una estrategia agresiva, deteniéndose muy pronto para intentar aprovechar cualquier oportunidad que apareciera más adelante.

"Fue una carrera complicada. Asumimos muchos riesgos en la primera vuelta en ambas salidas, en las curvas 1, 3 y 5", relató. "Después intentamos consolidar la posición en la que estábamos. Fuimos agresivos con la estrategia, paramos en la vuelta 3 y luego aprovechamos el momento del coche de seguridad".

La apuesta funcionó porque Mónaco terminó convertido en un caos. Los accidentes, las neutralizaciones y las sanciones fueron empujando poco a poco al bicampeón hacia posiciones más avanzadas de las que el ritmo real del Aston Martin permitía imaginar.

Aun así, Alonso insistió en la dificultad de completar la prueba. Tras su temprana parada, tuvo que gestionar neumáticos extremadamente usados durante gran parte de la carrera mientras pilotaba un monoplaza impredecible.

"Paramos en la vuelta 3 y estábamos preparados para llegar hasta el final, así que estábamos pilotando un coche muy complicado con unos neumáticos que tenían 50 o 60 vueltas de uso. Eso añadía una dificultad extra".

Las circunstancias acabaron suavizando parcialmente el sufrimiento, pero no cambiaron la realidad. Si Alonso suma finalmente un punto, será una recompensa a su experiencia y a su capacidad para evitar errores en uno de los fines de semana más difíciles que recuerda al volante de un Fórmula 1. Porque en Aston Martin, al menos por ahora, siguen mirando mucho más allá de la clasificación final y esperando unas mejoras que no llegarán hasta después del verano.