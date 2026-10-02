Bagnaia: "¿Qué ha cambiado con respecto al año pasado? Por desgracia, todo"

Hace un año, la carrera de Motegi fue el último gran éxito de Pecco Bagnaia al manillar de la Ducati. El tres veces campeón del mundo dominó el Gran Premio de Japón, consiguiendo la pole y llevándose a casa tanto la carrera Sprint como la carrera larga, sin que nadie pudiera poner en duda en ningún momento su liderazgo.

Desde entonces, el piamontés ha conseguido varios podios, pero nada que se haya parecido ni remotamente a ese estado de forma que le permitió ganar sus dos títulos de MotoGP y luchar por otro en los tres años anteriores, y que reapareció de repente el año pasado en el circuito propiedad de Honda.

Sin embargo, doce meses después, incluso Motegi ha dejado de ser un amuleto para el #63, que cerró la jornada del viernes con el 16º mejor tiempo, a poco menos de ocho décimas del líder. Cuando los periodistas presentes en el trazado nipón, entre ellos los de Motorsport.com, le preguntaron qué había cambiado con respecto a 2025, Bagnaia respondió con una sonrisa amarga: "Por desgracia, todo".

Su análisis de la jornada fue bastante claro: "Ha ido como de costumbre, el típico viernes de esta temporada. Me cuesta, pero la verdadera dificultad es el agarre: no hay, brilla por su ausencia, así que tenemos que trabajar en ello. En la frenada es muy difícil detener la moto, porque empuja mucho. Me cuesta mucho ahora mismo, no tengo velocidad, pero trabajaremos para intentar encontrarla".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

El problema, por tanto, es el que le ha estado atormentando desde el inicio del curso. Pero, paradójicamente, el regreso del neumático estándar, que ha ayudado al resto de Ducati, le ha creado algunas dificultades más a él.

"Más o menos es siempre lo mismo. Pero lo sabemos, intentamos trabajar con el enfoque adecuado y mejorar un poco. Creo que esta vez es un poco más difícil que en Austria. En el Red Bull Ring, el nivel de agarre era menor para todos con el neumático más rígido, así que estaba más cerca. Pero esta vez el neumático es el mismo de siempre y me cuesta porque no noto ese agarre extra".

Por el momento, Bagnaia no tiene una estrategia clara que seguir de cara al sábado, para intentar dar un paso adelante: "Hoy he probado varias configuraciones y todas han funcionado igual, así que vamos a intentar otra vía. Lo importante será intentar dar lo mejor de mí mismo en la clasificación para poder salir un poco más adelante", cerró.