Verstappen: "Quinto es mejor de lo esperado; pensaba que estaríamos a años luz"

Tras un viernes complicado y unas declaraciones poco optimistas desde el box de Red Bull, una posición en la tercera fila parecía, a priori, lo máximo a lo que podía aspirar Max Verstappen en la clasificación para el Gran Premio de Barcelona-Catalunya. El cuatro veces campeón del mundo contaba, incluso, con ser séptimo u octavo. Que al final fuera quinto le dejó, por tanto, moderadamente satisfecho.

Sin embargo, según el vigente subcampeón del mundo, se podía haber conseguido incluso más. Aunque el resultado parece razonable sobre el papel para Red Bull, el neerlandés vio, sobre todo, una oportunidad perdida de salir en la segunda fila.

"En realidad, la clasificación fue bastante mejor de lo esperado", reflexionó Verstappen este sábado a los medios, entre los que estaba Motorsport.com. "La diferencia fue mucho menor de lo que pensábamos. Si lo miras así, la P5 es un resultado excelente. Pero, en realidad, también teníamos muchas posibilidades de ser terceros".

Según Verstappen, la clave estuvo en su último intento en la Q3. Allí perdió tiempo, precisamente en la fase final del circuito. "En el último sector, el coche empezó de repente a derrapar mucho. Entonces ya no puedes seguir las trazadas normales que quieres y pierdes tiempo".

La bandera roja alteró el ritmo

Verstappen señaló, además, la interrupción en la última parte de la clasificación como un factor que pudo haber influido. La bandera roja provocada por Charles Leclerc se produjo después de que algunos pilotos ya hubieran completado su primera vuelta, mientras que otros aún tenían que empezar la suya.

"Creo que solo Oscar Piastri y yo habíamos completado nuestra vuelta antes de la bandera roja", explicó el tetracampeón. "Después, te pasas diez minutos esperando en el box. Probablemente acabas perdiendo un poco el ritmo".

Normalmente, una sesión de clasificación sigue un patrón fijo: una primera vuelta rápida, vuelta a boxes, analizar dónde se ha ganado o perdido tiempo y, a continuación, salir de nuevo inmediatamente para el intento decisivo. La interrupción rompió ese proceso de forma abrupta. "Eso no es lo ideal. Lo que quieres es dar una vuelta, volver, cambiar a neumáticos nuevos y salir de vuelta inmediatamente. Si de repente tienes que esperar mucho tiempo, eso no ayuda mucho".

Max Verstappen, Red Bull Racing

A pesar de todo, el #3 se sintió sobre todo aliviado de que los daños fueran limitados. "En realidad, llegué a la clasificación pensando que estaríamos a años luz de los demás y que acabaríamos en algún lugar entre la séptima y la octava posición. Así que esto resulta bastante alentador".

Gran duda para el domingo

Sin embargo, de cara a la carrera, sigue habiendo un gran interrogante: el desgaste de los neumáticos. Con las altas temperaturas de Barcelona, prácticamente todos los equipos están teniendo dificultades para mantener los neumáticos en buen estado, independientemente del compuesto utilizado. "Va a ser duro", pronosticó Verstappen. "Con todos los neumáticos se pasa mal. En realidad, da igual qué compuesto utilices".

Según el piloto de Red Bull, la capacidad de cuidar las gomas desempeñará un papel crucial en la carrera. En ello influye no solo el estilo de conducción del piloto, sino también la puesta a punto y el equilibrio del monoplaza. "Va a ser muy importante cuidar los neumáticos. Pero eso también depende del equilibrio del coche. Mañana veremos cómo sale todo".

Tras una clasificación que salió mejor de lo esperado, Verstappen parece, en cualquier caso, poder afrontar la carrera con algo más de optimismo que tras su mal viernes. Mañana se verá si eso es suficiente para plantar cara a McLaren y Mercedes.