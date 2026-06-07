Russell estalla contra la FIA en Mónaco: "La sanción fue desproporcionada"

George Russell cargó duramente contra los comisarios y contra la normativa relacionada con las sanciones en el pitlane tras el Gran Premio de Mónaco. El piloto de Mercedes recibió inicialmente una penalización de tiempo por una infracción con el limitador de velocidad, pero esta acabó convirtiéndose en un drive-through al no cumplir la sanción durante su parada en boxes.

Russell se mostró visiblemente frustrado por lo ocurrido durante la carrera. "Para empezar, no entiendo del todo por qué recibimos una sanción", explicó. "Ya tenía activado el limitador antes de la línea y lo desactivé después de la línea. Al parecer hay un problema con el software y varios pilotos fueron sancionados por esto".

Según el británico, una penalización de cinco segundos era asumible. "No es ideal, pero tampoco es el fin del mundo. El problema es que durante la parada hubo mucha confusión y al final recibimos un drive-through. Ahí la sanción ya no encaja con la infracción. Pasar de la tercera posición a la decimocuarta es una diferencia enorme".

Discusión con los comisarios

Tras la carrera, Russell habló directamente con la dirección de carrera para intentar entender la situación.

"Pregunté si podíamos revisarlo después de la carrera", explicó. "Les dije que mi carrera se acabaría si tenía que cumplir inmediatamente el drive-through. Estaba dispuesto a cumplir los cinco segundos de penalización en la siguiente vuelta. Tenía unos veinte segundos de ventaja sobre Pierre Gasly".

El piloto considera que la ganancia obtenida fue insignificante en comparación con el castigo recibido. "Probablemente gané como mucho una décima de segundo por ese fallo del software y al final terminé doce posiciones más atrás. Me parece totalmente desproporcionado".

La respuesta de los comisarios, según Russell, fue clara: "Las reglas son las reglas. Si no cumples la sanción, recibes un drive-through".

Foto de: Brett Farmer / LAT Images via Getty Images

"Hemos perdido cuarenta puntos"

El piloto de Mercedes también relacionó lo ocurrido en Mónaco con los problemas sufridos la semana anterior, donde también dejó escapar un gran resultado. "Son dos carreras seguidas", lamentó Russell. "La semana pasada podríamos haber ganado y hoy un tercer o cuarto puesto debería haber sido posible. Estamos hablando de unos cuarenta puntos perdidos por cosas que están fuera de mi control".

Russell terminó finalmente fuera de los puntos, viendo cómo un resultado que prometía ser muy sólido en las calles de Montecarlo se esfumaba por completo. Su frustración no iba dirigida únicamente a la sanción, sino también a la combinación de un supuesto fallo de software y a la forma en que posteriormente se aplicó el reglamento.

Por el momento, Mercedes no ha comunicado si tomará medidas adicionales o elevará alguna reclamación ante la FIA.