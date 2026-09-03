Fernando Alonso correrá con un casco especial en Monza en honor a Adrián Campos

Dicen que es de bien nacido ser agradecido, y ese dicho del refranero popular español lo llevará a cabo Fernando Alonso durante este fin de semana, con motivo del Gran Premio de Italia de Fórmula 1.

Mientras el consagrado piloto español sigue deshojando la margarita y decidiendo si continuará adelante en el Gran Circo, a sus 45 años el asturiano echará la vista atrás, para recordar a la figura a la que le debe el nacimiento de su magnífica carrera deportiva, en la que ha logrado títulos mundiales en la F1, en el Mundial de Resistencia, y victorias en las 24 Horas de Le Mans y Daytona.

Alonso lucirá en los próximos días en Monza un casco especial, con el que recordará a la figura de su mentor y descubridor, el mítico Adrián Campos. El valenciano fue expiloto de F1, creó una escuela de pilotos y una escudería que lleva su nombre y que sigue más viva que nunca en la Fórmula 2 y la Fórmula 3, Campos Racing, y durante años se dedicó a encontrar, apoyar y sacar adelante a grandes talentos del automovilismo español, hasta su triste fallecimiento en 2021, a los 60 años de edad.

Campos fue aquel que vio talento en Alonso, quien le dio sus primeras oportunidades en el mundo de la competición, y que le empujó a lo más alto, algo que luego también hizo con otro gran nombre del motor español en estos momentos, Alex Palou. Así, Alonso aprovechará la visita a Italia para honrarle con un casco especial.

Como puedes ver en las fotografías de arriba, el ovetense de Aston Martin llevará una réplica del casco que lucía Adrián Campos cuando era piloto. "Un casco muy especial, en homenaje a Adrián y a toda la familia Campos", ha explicado Alonso en sus redes sociales al presentar el diseño.

"Adrián me vio en una carrera de karts y me dijo que tenía que probar los monoplazas. Confió en mí, me dio aquella primera oportunidad y, años después, me llevó hasta la Fórmula 1. Siempre agradecido por todo lo que hizo por mí y por nuestro deporte. Un legado inigualable que continúa con Campos Racing".

Precisamente, la escuadra creada por el de Alzira también ha destacado la iniciativa del que fuera su pupilo: "Hay momentos que nos recuerdan de dónde venimos. Hoy, en Monza, Fernando Alonso ha presentado un casco muy especial en homenaje a Adrián Campos".

"Fernando fue uno de esos pilotos en los que Adrián creyó cuando todo estaba por empezar. Y para nosotros, formar parte de esta historia hace que este momento sea todavía más especial. Adrián sigue con nosotros. En cada piloto, en cada carrera y en cada sueño".