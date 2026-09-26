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Ogura supera sin problemas su retorno en Austria y espera un buen resultado en casa

Ai Ogura no notó problemas en la mano tras perderse dos grandes premios de MotoGP por romperse el pulgar derecho. El retorno en Austria fue satisfactorio, y ya espera su carrera de casa.

Rubén Carballo Rosa
Publicado:
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Ai Ogura, Trackhouse Racing

Foto de: Joe Klamar / AFP via Getty Images

Ai Ogura superó con buena nota su regreso a la competición en el Gran Premio de Austria. De hecho, parecía como si no se hubiese perdido los dos últimos grandes premios, en Aragón y San Marino, a causa de una fractura en el pulgar derecho cuando se entrenaba en su país natal.

El nipón llegó al Red Bull Ring denunciando que un diagnóstico erróneo del médico que le trató en Japón hizo que su convalecencia durara más de la cuenta, creyendo que podría haber corrido en Misano. Sin embargo, sí dejó claro que físicamente estaba para competir al máximo de nuevo. Y lo demostró.

El japonés de Trackhouse comenzó el fin de semana metiéndose directo en la Q2, con el cuarto mejor tiempo. Y en esa zona se movería en lo que restaba de GP: Ogura se clasificó el sábado en la quinta posición, y terminó tanto la sprint como la carrera larga en el cuarto lugar, aprovechando el sábado la caída de Pedro Acosta y el domingo los problemas de frenos de Marc Márquez.

Claramente, el corredor de Kiyose no pudo estar al nivel del ganador de la carrera larga o de las Aprilia oficiales, Jorge Martín y Marco Bezzecchi, pero sí rindió suficientemente bien como para doblegar a sus rivales de Ducati o a su compañero de garaje, Raúl Fernández, que pasó un mal fin de semana.

Ai Ogura, Trackhouse Racing

Ai Ogura, Trackhouse Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Aunque lo más positivo que sacó Ogura es que se encontró bien físicamente: "Lo más importante de este fin de semana ha sido que no he tenido ningún problema con la lesión en la mano, después de tantas semanas sin montar en la MotoGP", empezó diciendo a los medios, entre los que estaba Motorsport.com.

"Eso fue todo, es decir, el viernes por la mañana me sentí un poco raro, claro, pero después me sentí como de costumbre, y he tenido un buen fin de semana, con buenas sesiones a partir de ahí. He tenido la suerte de volver en este circuito; no es muy complicado, de hecho es bastante sencillo, así que creo que eso me ha ayudado mucho", siguió.

Ahora, Ogura esperará con ansias completar su primer fin de semana en casa, el próximo GP de Japón en Motegi, habida cuenta de que no pudo correr la carrera larga del domingo en 2025 por lesión, tras un accidente en Misano. Cuestionado sobre sus expectativas para la cita, y de si eran altas habiendo sido rápido en Austria, contestó claramente: "Sí". Pero cuando le repreguntaron si ganaría, comentó: "No, no quiero presionarme, así que voy a mantener la calma. Pero por supuesto espero un buen resultado", cerró.

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