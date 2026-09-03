Qué esperan los pilotos de la F1 con poca batería en Monza

El trazado de alta velocidad de 5,5 kilómetros de Monza siempre se ha considerado la prueba definitiva de velocidad y caballos en la Fórmula 1, con un diseño de otra época que no ha sufrido demasiados cambios drásticos en los últimos 50 años.

¿Pero en 2026? Es complicado. Las largas rectas y los circuitos de alta velocidad han tenido una relación difícil con el nuevo reglamento de motores de la F1, falto de energía. Tras fines de semana complicados, en lugares como Silverstone y Spa, los pilotos temen que Monza se vea igualmente afectado por la falta de energía disponible.

"En las rectas, con el sistema de reducción [de drag, resistencia aerodinámica], se sigue siendo rápido, pero luego perdemos esta potencia", dijo Lewis Hamilton. "Llegamos quizá 20 km/h o 30 km/h más lentos de lo que lo hemos hecho en el pasado, al entrar en las curvas, lo que probablemente requiera algo de adaptación".

"Siempre era increíble llegar aquí y simplemente escuchar el motor gritando al final de la recta, y empujando justo hasta la zona de frenada. Ese no será el caso este fin de semana."

Pero afirmar que Monza será muy similar a circuitos como Silverstone o Spa solo es verdad hasta cierto punto. Todos son circuitos con un alto porcentaje de acelerador a fondo, pero a diferencia de otros trazados clásicos, la pista italiana tiene menos curvas de alta velocidad que puedan verse comprometidas por los juegos de gestión de la batería, y zonas de frenada más grandes.

Photo by: Archivio Autodromo Nazionale Monza

Aunque puede haber reducciones de marcha más tempranas al final de algunas de las rectas, se espera que sea menos doloroso visualmente, ya que no habrá una curva tipo Stowe o Pouhon cuyo desafío de pilotaje pueda quedar arruinado por una recuperación dramática de energía.

Con todo, no es que Monza vaya a ser un fin de semana fácil para la gestión de la energía. La FIA ha reducido el límite de recuperación a 4MJ por vuelta, con diferencia el más bajo del calendario hasta ahora, lo que debería ayudar a mitigar los problemas. Como de todos modos habrá menos energía para gastar, se espera que haya menos 'superclipping': pilotos recuperando batería contra el motor con el acelerador a fondo, lo que lleva a diferencias de velocidad a menudo peligrosas.

En cambio, simplemente no habrá mucha energía con la que jugar de todos modos, y se espera que los coches sean más lentos en las rectas.

"He pilotado en el simulador y no es tan malo como esperaba", dijo el líder del campeonato, Andrea Kimi Antonelli. "No hay tanto 'superclip', porque han cambiado un poco el límite de recuperación en comparación con otras carreras. Habrá mucho más aplanamiento en términos de velocidad, pero en realidad muy poca deceleración, así que eso es positivo. Va a ser mucho mejor de lo que todos anticipábamos".

Esteban Ocon, piloto de Haas, coincidió: "Aun así no vamos a tener que hacer 'lift and coast' y ese tipo de cosas al reducir ese [límite de recuperación]. Así que eso está bien".

Foto de: Ferrari

Pero Franco Colapinto, piloto de Alpine, sigue esperando que este fin de semana muestre los peores vicios de este reglamento. "Es verdad que el límite de recuperación de energía es muy bajo, así que el 'superclip' será poco, porque no puedes recuperar energía, así que el clipping ya no es tan útil", sentenció el argentino. "Personalmente, creo que va a ser una carrera complicada. Es otra pista que muestra nuestras debilidades como Fórmula 1".

Sin embargo, nadie estaba tan sombrío como el rookie de Racing Bulls, Arvid Lindblad, que temía que este fin de semana fuera una experiencia "triste".

"Es peor de lo esperado", informó, desmarcándose de sus compañeros. "En realidad no hay caída de velocidad. Simplemente no hay mucha batería, así que en realidad no [perdemos velocidad] en las rectas, no usamos nada. Es bastante lento".

"Creo que es un poco triste, y veremos cómo es en pista, pero la forma en que tuve que pilotar en el simulador... Hay cosas que ya hemos hecho un poco que han sido algo antinaturales, pero más o menos te has salido con la tuya, mientras que aquí es extremo, y no será Monza. No habrá 350 km/h. Así que si tenéis alguna apuesta sobre batir algún récord de speed trap, no lo hagáis, porque no iremos muy rápido".

Las limitaciones drásticas de energía de Monza tienen como consecuencia que el rebufo será aún más crucial, tanto en clasificación como durante la carrera, sembrando las semillas de una tarde de sábado potencialmente caótica y de un gran premio movido. El jefe de pista de Aston Martin, Mike Krack, espera un número récord de adelantamientos como parte de una carrera salvaje, al estilo MotoGP.

"Hay bastantes restricciones en el lado de la energía este fin de semana, así que creo que será interesante ver cómo lo afrontan los equipos", dijo Krack. "En primer lugar, en términos de despliegue de energía con rebufo, y luego también en la carrera, [se puede ver] lo fácil que será adelantar. Especialmente los juegos de rebasar y volver a hacerlo probablemente supondrán un récord de todos los tiempos aquí, a lo MotoGP".

Foto de: Eric Le Galliot

Lindblad no estaba tan convencido, sin embargo. Como Monza es una unión de fuertes zonas de frenada y largas rectas, algunas de las soluciones creativas para optimizar el despliegue de energía están limitadas, y los equipos probablemente convergerán aún más rápido en la estrategia óptima de gestión de baterías.

Cuando solo hay una forma óptima de desplegar la poca energía de batería que le queda a un coche, ¿de dónde saldría siquiera la diferencia de velocidad necesaria para adelantar?

"No creo que vaya a haber mucho delta de velocidad, porque nadie va a tener potencia", argumentó Lindblad. "No es como en otras pistas donde depende de dónde la gastes. Simplemente no tenemos potencia. Creo que la diferencia con Spa era que tenías dos grandes rectas, pero tenías muchas curvas entre ellas en las que podías recargar y luego desplegarlo todo".

"Desafortunadamente, aquí, básicamente tienes dos largas rectas seguidas, pero incluso entre ellas, no hay realmente ninguna curva. En teoría, son casi cuatro rectas largas, así que simplemente no hay energía. Simplemente no hay potencia. No tienes capacidad para recargar. Así que es lentitud".

Lindblad espera grandes diferencias de despliegue en las fases iniciales de las 53 vueltas del domingo, antes de que las cosas se calmen: "Las dos primeras vueltas serán interesantes", predijo el adolescente. "Dependiendo de dónde gastes tu energía, adelantarás a tres coches y luego perderás [posición] con tres coches. No sé si habrá muchos adelantamientos. Si usas el boost, ganas en una recta, pero luego eres muy lento durante las siguientes tres. Podrías llamarlo carreras yo-yo, pero simplemente creo que sería una carrera yo-yo realmente mala. No sé qué esperar, pero no soy muy optimista", cerró.

Información adicional de Ronald Vording y Stuart Codling