Por qué Mercedes no esperaba un "Monza 2.0" de Antonelli en Bakú

Andrea Kimi Antonelli nunca iba a repetir una "Monza 2.0" en el Gran Premio de Azerbaiyán 2026, según declaró el subdirector del equipo Mercedes, Bradley Lord, al referirse a la remontada de su piloto.

Hace tres semanas, Antonelli recibió una penalización por un cambio de motor en el Gran Premio de Italia y logró una memorable victoria tras salir desde la 19ª posición.

En Bakú, un problema técnico le restó tiempo en pista al piloto de Mercedes durante los entrenamientos del jueves, ya que solo completó 25 vueltas en toda la jornada, mientras que la mayoría de sus rivales dieron unas 45. Posteriormente, Antonelli chocó con tanta fuerza contra el muro interior de la curva 1 en la Q1 que dañó irremediablemente su monoplaza, lo que le relegó al 16º puesto en la parrilla y le complicó la carrera.

De hecho, el piloto perdió una posición en la primera vuelta antes de abrirse paso entre el tráfico. Pero, a diferencia de lo ocurrido en Monza, donde ya ocupaba la segunda posición en la vuelta 16, Antonelli no alcanzó el top 10 hasta la vuelta 17. Finalmente acabó quinto, tras mantenerse en gran medida al margen de los incidentes en las reanudaciones después de la salida del coche de seguridad.

"Se ha podido ver hoy que estaba un poco por debajo del ritmo de George, incluso cuando rodaba sin nadie delante", señaló Lord. "Y sin duda eso se debe, por un lado, a que George ha tenido un fin de semana increíblemente sólido y, por otro, a que él no ha conseguido encontrar el feeling con el coche. Obviamente, perdió ese tiempo en la FP1, estuvo intentando recuperar terreno y luego tuvo el incidente en la clasificación".

"Cuando se le exige al máximo al coche en la clasificación, es cuando los pilotos realmente captan cómo rinde y cómo se comporta. A él le faltaban esos puntos de referencia, pero creo que era importante no llegar a la carrera pensando que esto iba a ser un 'Monza 2.0'. Es Bakú, es un circuito muy diferente, con otra dificultad para adelantar, otros retos, y pilotó muy bien la carrera que tenía ante sí.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Michael Potts / LAT images vía Getty Images

"De hecho, acabó la primera vuelta 17º. Así que terminar quinto, tener la intuición y la previsión para saber que se avecinaba un accidente en la curva 1, y apartarse para que los otros coches se salieran y él pudiera abrirse paso —aunque con algunos daños causados por uno de los Haas—, demostró una visión de conjunto realmente buena".

"Así que creo que remontar hasta la quinta posición —sin cometer ningún error, lo cual fue fundamental— supuso una remontada realmente impresionante y es una muy buena señal de cara a las próximas carreras", añadió.

De hecho, Antonelli fue notablemente más lento que su compañero George Russell, siendo los momentos más representativos las últimas siete vueltas antes del primer coche de seguridad y las últimas ocho vueltas de la carrera.

El joven italiano perdía una media de 0,447s respecto al británico en ese primer periodo, y de 0,619s en el segundo, siempre con neumáticos similares. Sin embargo, el toque con Oliver Bearman en la segunda resalida le costó 10 puntos de carga aerodinámica en la parte final del gran premio, lo que equivale a unas dos décimas de segundo por vuelta, según ha podido saber Motorsport.com. Por lo tanto, su déficit de ritmo podría decirse que fue más o menos el mismo.

Tras afirmar de forma intrigante que no tenía "nada que perder" tras su contratiempo en la clasificación —lo cual resultaba sorprendente por la situación en el mundial—, Antonelli acabó optando por un enfoque más cauteloso para la carrera y reconoció que había "conducido como su abuela".

¿Podría la tercera victoria de la temporada de Russell, que ha reducido su desventaja en el campeonato de 81 a 66 puntos, afectar psicológicamente a Antonelli?, se le preguntó a Bradley Lord.

"La verdad es que no creo que suponga ninguna diferencia", respondió el británico. "Los pilotos se fijan sus propios estándares exigentes y quieren estar a la altura de ellos. Una de las grandes bazas y fortalezas de este equipo es que contamos con pilotos capaces de luchar en las primeras posiciones, conseguir la pole, lograr victorias impecables, y eso forma parte de la fuerza del equipo", concluyó.

Información adicional de Giacomo Rauli