Cuándo coincidirán la F1 y MotoGP en la temporada 2027: ¡8 dobletes!

La Fórmula 1 y MotoGP ya tienen calendarios oficiales para la temporada 2027. Si el principal campeonato ya anunció su organigrama hace unos días, destacando un aumento de los fines de semana al sprint para 10 de los 24 previstos frente a los 6 de 2026, su certamen homónimo de motociclismo ha hecho lo propio este viernes, a las 12 de la mañana.

El Mundial de MotoGP tendrá dos grandes premios menos que el Gran Circo, un total de 22, entre los que destacan el retorno de Argentina, en el renovado circuito de Buenos Aires, la llegada de Adelaida como sede del GP de Australia, suponiendo la marcha de Phillip Island, y la caída de Hungría, tras dos temporadas asistiendo al circuito de Balaton Park.

Así, es momento para hacer comparativas entre los organigramas, para ver cuándo coinciden la F1 y MotoGP en el mismo fin de semana y que empieces a organizarte para horas repletas de acción en pista entre los principales campeonatos de motorsport del mundo. Apunta bien las siguientes fechas: coincidirán hasta en 8 ocasiones.

Fecha Gran Premio de F1 Gran Premio de MotoGP 12-14 de marzo GP de Bahréin (Sprint) GP de Qatar 02-04 de abril GP de Australia (Sprint) GP de Brasil 09-11 de abril GP de Japón (Sprint) GP de Argentina 09-11 de julio GP de Austria GP de Alemania 10-12 de septiembre GP de España GP de San Marino 8-10 de octubre GP de Singapur GP de Portugal 22-24 de octubre GP de Estados Unidos GP de Malasia 29-31 de octubre GP de México GP de Indonesia

La primera vez que coincidirán la F1 y MotoGP será en marzo. La primera cita de la Fórmula 1, el GP de Bahréin en Sakhir con formato Sprint que abrirá la temporada, será el mismo fin de semana, del 12 al 14 de marzo, que el GP de Qatar de MotoGP, segunda ronda del curso, en Losail. Se dará la circunstancia, además, que serán cercanos en hora, por la tarde en España.

No pasará lo mismo en abril, cuando las otras dos citas asiáticas de la F1 coincidan con las carreras de MotoGP en América. Cuando el Gran Circo vaya a Melbourne (2 al 4) y a Suzuka (9 al 11), para otros GGPP al Sprint en Australia y Japón, MotoGP se desplazará a Goiania para el GP de Brasil y al Autódromo de Buenos Aires, que volverá a ser sede del GP de Argentina de motociclismo.

Salida del GP de Australia de F1 Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Ambos campeonatos no volverán a compartir fin de semana de carreras hasta julio, y será ya en territorio europeo, y en países muy cercanos. El GP de Austria de F1, en el Red Bull Ring, será del 9 al 11 de julio, como el GP de Alemania de MotoGP en Sachsenring.

Una vez más, el horario será muy parecido, con la F1 disputando su carrera a las 15:00 horas de la tarde, y MotoGP haciendo lo propio a sus habituales 14:00h. Misma situación que a principios de septiembre: la principal categoría de automovilismo volverá a Madrid el finde del 10 al 12 para el GP de España en Madring, a la vez que MotoGP estará en el circuito Marco Simoncelli de Misano para el GP de San Marino.

Octubre será el mes con más dobletes F1-MotoGP. El más cercano en horario será el primero, con el Gran Circo yendo a Singapur (Marina Bay) y las motos disputando el GP de Portugal en Portimao. Posteriormente, habrá otras dos coincidencias, pero no en hora: los grandes premios de Estados Unidos (Austin) y México (Autódromo Hermanos Rodríguez) serán junto con las citas de Malasia (Sepang) e Indonesia (Mandalika) para MotoGP, del 22 al 24 y del 29 al 31, respectivamente.